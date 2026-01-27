De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau să devină ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imaginile greu de privit au apărut aproape în fiecare lună, în cea mai recentă înregistrare video, doi dintre „rușii eliberatori” sunt torturați cu bestialitate pentru că și-ar fi părăsit pozițiile. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

În imaginile filmate și postate pe rețelele sociale chiar de către unul dintre comandanții care îi „învață o lecție” pe doi dintre rușii care ar fi refuzat să lupte pentru Putin se pot vedea bărbații dezbrăcați complet și legați de copaci.

Aceștia sunt într-o pădure acoperită de zăpadă, iar pentru ca fapta să fie pedepsită și mai exemplar, unul dintre soldați este legat cu capul în jos.

„Uitați-vă la acești mizerabili, au încercat să fugă și să-și părăsească pozițiile”. Unul dintre militari încearcă să se apere și spune că „nu este adevărat”. Comandantul, vizibil iritat de îndrăzneala soldatului de-al contrazice, îi aplică rapid câteva lovituri.

Cei doi bărbați legați de copaci sunt plini de vânătăi ce par a fi urmări a „corecției de care s-au bucurat”. În imaginile publicate se aude cum soldații îl imploră pe superior să nu-i mai lovească și să-i ierte, dar cel din urmă nu se lasă prea mult impresionat.

Imaginile amintesc de un faimos ordin care s-a dovedit deosebit de important pentru continuarea rezistenței sovietice, semnat pe 28 iulie 1942, document elaborat de Vasilevski și modificat intens de Stalin. Deși titlul oficial era Ordinul Comisariatului Poporului pentru Apărare nr. 227, decretul a devenit faimos datorită titulaturii neoficiale: „Niciun pas înapoi!“

Ordinul proclama că „acei comandanți de companii, batalioane, regimente și divizii, precum și comisarii și funcționarii politici din aceste unități care se retrag de pe pozițiile deținute fără ordinul eșalonului superior trebuie considerați ca inamici ai patriei“.

Editor : A.R.