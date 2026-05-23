Live TV

Cazul ciudat al unei mirese din India, moartă la 5 luni după căsătorie. Tragedia are două versiuni și a stârnit reacții în toată țara

Data actualizării: Data publicării:
Nuntă în India.
Nuntă în India. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Din articol
„Toți sunt împotriva noastră” A câștigat un concurs de frumusețe „Apelul s-a întrerupt brusc” „Nu ne vom opri până nu se face dreptate”

În India, unde mii de femei tinere sunt ucise anual în cazuri legate de zestre insuficientă, astfel de „crime ale zestrei” ajung rareori în atenția publică. Totuși, moartea lui Twisha Sharma, în orașul Bhopal din centrul țării, a declanșat o amplă furtună mediatică, cazul fiind prezent zilnic pe primele pagini ale presei locale, relatează BBC.

Modelul și actrița Twisha Sharma, în vârstă de 33 de ani, era căsătorită de doar cinci luni cu avocatul Samarth Singh, când a fost găsită moartă în locuința familiei soțului.

Părinții și frații lui Twisha susțin că aceasta ar fi fost supusă unor abuzuri de către soț și de către mama acestuia, Giribala Singh, fost judecător, pe fondul unor cereri legate de zestre și că ar fi fost ucisă. Giribala respinge acuzațiile, pe care le numește „nefondate”, și susține că Twisha ar fi avut probleme de sănătate mintală și s-ar fi sinucis.

Un oficial de poliție din Bhopal a declarat că a fost deschis un dosar pentru „moarte legată de zestre” împotriva familiei Singh și că ancheta încearcă să stabilească dacă este vorba despre omor sau sinucidere, potrivit sursei citate. 

Poliția spune că îl caută și pe soțul tinerei, care este dat dispărut. Autoritățile au anunțat o recompensă pentru informații care duc la localizarea lui și au emis o alertă pentru a preveni părăsirea țării.

„Toți sunt împotriva noastră”

Un tribunal din Bhopal i-a acordat arest preventiv anticipat Giribalei Singh, dar a respins cererea de eliberare a lui Samarth Singh, care a fost somat să se predea. Giribala Singh a declarat că nu știe unde se află fiul său, dar susține că acesta va solicita eliberarea pe cauțiune la Înalta Curte și se va preda dacă cererea îi va fi respinsă.

„Avocatul nostru i-a spus să stea departe. I-a spus că va fi linșat dacă apare. Există o campanie împotriva lui, oamenii cer spânzurarea lui”, a declarat ea pentru platforma Mojo Story, potrivit BBC.

„Trebuie să înțelegeți că fiul meu a pierdut o persoană foarte dragă, și-a pierdut partenera de viață. Și nici măcar nu putem să jelim. Toți sunt împotriva noastră”, a mai spus aceasta.

Între timp, familia lui Twisha a refuzat incinerarea trupului și a cerut o a doua autopsie. Raportul inițial, consultat de BBC, indica moarte prin spânzurare, dar menționa și leziuni anterioare decesului. O instanță a respins cererea, dar a dispus protejarea corpului pentru a preveni degradarea.

În contextul în care Samarth Singh este încă dat dispărut, familia tinerei face acuzații grave, iar fostul judecător oferă interviuri în care vorbește despre presupuse probleme de sănătate mintală ale victimei, cazul a devenit intens mediatizat. Pe platforma socială Instagram a apărut chiar o pagină „Justice for Twisha Sharma”, preluată ulterior și de presă.

Interesul public deosebit este alimentat de cine era Twisha și de reputația familiei în care s-a căsătorit — în percepția publică din India, membrii sistemului judiciar ar trebui să fie modele de conduită.

A câștigat un concurs de frumusețe

Model și actriță, Twisha Sharma fusese încoronată Miss Pune în 2012, după ce a câștigat un concurs de frumusețe în vestul Indiei. A apărut în campanii publicitare și a jucat într-un film în limba telugu. În ultimii ani lucrase și în domeniul marketingului. Prietenii și familia o descriu ca fiind o persoană veselă, generoasă și ambițioasă.

Potrivit familiei, ea l-a cunoscut pe Samarth Singh, avocat în Bhopal, printr-o aplicație de dating în 2024, iar cei doi s-au căsătorit în decembrie 2025. Fotografiile de la nuntă îi arată pe cei doi zâmbind în ziua ceremoniei.

Totuși, familia susține că tensiunile au început la scurt timp după căsătorie. Aceștia afirmă că, deși familia fetei a oferit zestre, au existat în mod constant reproșuri că nu ar fi fost suficientă și „la standardele” familiei Singh — acuzații respinse de Giribala Singh.

Relația cuplului a intrat și mai mult în atenție după ce familia lui Twisha a prezentat mai multe mesaje, despre care spun că îi aparțin, în care aceasta descria abuzuri. „Viața mea este un coșmar”, ar fi scris într-unul dintre mesaje.

„Apelul s-a întrerupt brusc”

Cel mai tensionat moment, potrivit familiei, a avut loc în aprilie, când Twisha a rămas însărcinată. Aceștia susțin că soțul și soacra au acuzat-o de infidelitate și au presat-o să facă un avort la începutul lunii mai. Giribala Singh neagă, afirmând că decizia a aparținut chiar lui Twisha.

Ultima discuție a familiei cu tânăra a avut loc în seara morții ei, când aceasta și-a sunat tatăl.

„Twisha vorbea cu mama ei când apelul s-a întrerupt brusc”, a spus tatăl ei. În următoarele 20 de minute, apelurile nu au mai fost preluate, iar ulterior Giribala Singh a răspuns și a spus: „nu mai este”.

Familia a criticat faptul că socrii nu au anunțat imediat poliția. „Un fost judecător ar trebui să știe protocolul în astfel de cazuri”, a spus tatăl. Giribala Singh a susținut că întârzierea s-a produs pentru că au dus-o direct la spital.

„Nu ne vom opri până nu se face dreptate”

Fostul judecător, numit suspect în plângerea penală, a fost criticat și pentru declarațiile publice în care a vorbit despre presupuse probleme psihice ale lui Twisha și a folosit termeni care au generat controverse și indignare publică.

Între timp, poliția a precizat că, pe baza raportului medico-legal și a investigațiilor de până acum, cazul pare a fi sinucidere, însă ancheta continuă. Familia respinge această concluzie și susține că există influențe puternice care încearcă să deturneze investigația.

Cazul a fost preluat de autoritățile centrale din India, iar ancheta urmează să fie preluată de Biroul Central de Investigații (CBI). Familia spune că va continua lupta pentru a obține dreptate: „Fiica mea a fost nedreptățită în timpul vieții, iar acum se încearcă împiedicarea dreptății chiar și după moartea ei. Nu ne vom opri până nu se face dreptate”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
1
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
maia sandu sustine un discurs
2
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
Peter Magyar.
3
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul...
bile de loto
4
Rezultate LOTO - Joi, 21 mai 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
5
Alexandru Rogobete, apel către politicieni: „Înţeleg că tranşeele par adânc săpate, dar...
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Digi Sport
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
India US
Marco Rubio, în vizită oficială în India, ca să repare parteneriatul afectat de tarifele vamale impuse de Donald Trump
Garnitură de metrou.
Posibilă tentativă de suicid în staţia de metrou Păcii. Circulația metroului este afectată
Isak Andic
Fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea sa a fost iniţial tratată ca un accident
emil ganj
Fugarul Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață, după ce și-a omorât și incendiat fosta parteneră
poluare aer sanatate mintala
Poluarea aerului, legată de depresie și anxietate. Cercetătorii avertizează asupra unui risc ignorat
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Cum răspunde Volodimir Zelenski propunerii ca Ucraina să devină...
fani max korzh
Concert cu risc în București: Mii de fani ai artistului Max Korzh...
incendiu cet vest22
Al doilea incendiu la CET Vest, în Sectorul 6 al Capitalei, într-o...
steaguri ale sua si iranului
Iranul acuză SUA de sabotarea discuțiilor de pace. Speculații privind...
Ultimele știri
Iranul amenință cu un răspuns „zdrobitor” dacă Trump va relua atacurile: „Forţele armate s-au reconstruit pe durata armistițiului”
Republica Moldova, lovită de furtuni. Trenurile și rețeaua electrică au fost grav afectate. Cum intervine România
Taiwanul trage un semnal de alarmă după ce China a desfășurat „peste 100 de nave” în apele regionale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
În numele lui Mircea Lucescu! Transfer pe axa Dinamo – Corvinul pentru fotbalistul care a mai jucat la...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Devis Mangia, la un pas de FCSB! Gigi Becali l-a sunat pe patronul Craiovei să se intereseze de el: „E...
Adevărul
Valea Mureșului, drumul castelelor nobiliare uitate. Aproape 100 de palate și conace vechi, înșirate pe...
Playtech
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Câți bani au făcut Andreea Bălan și Victor Cornea din darul de nuntă. Invitații au scos din buzunar mii de...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi...
Newsweek
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
Digi FM
Când intră pensiile în iunie 2026. Milioane de români vor primi banii mai târziu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...