Cazul ciudat al unei mirese din India, moartă la 5 luni după căsătorie. Tragedia are două versiuni și a stârnit reacții în toată țara

În India, unde mii de femei tinere sunt ucise anual în cazuri legate de zestre insuficientă, astfel de „crime ale zestrei” ajung rareori în atenția publică. Totuși, moartea lui Twisha Sharma, în orașul Bhopal din centrul țării, a declanșat o amplă furtună mediatică, cazul fiind prezent zilnic pe primele pagini ale presei locale, relatează BBC.

Modelul și actrița Twisha Sharma, în vârstă de 33 de ani, era căsătorită de doar cinci luni cu avocatul Samarth Singh, când a fost găsită moartă în locuința familiei soțului.

Părinții și frații lui Twisha susțin că aceasta ar fi fost supusă unor abuzuri de către soț și de către mama acestuia, Giribala Singh, fost judecător, pe fondul unor cereri legate de zestre și că ar fi fost ucisă. Giribala respinge acuzațiile, pe care le numește „nefondate”, și susține că Twisha ar fi avut probleme de sănătate mintală și s-ar fi sinucis.

Un oficial de poliție din Bhopal a declarat că a fost deschis un dosar pentru „moarte legată de zestre” împotriva familiei Singh și că ancheta încearcă să stabilească dacă este vorba despre omor sau sinucidere, potrivit sursei citate.

Poliția spune că îl caută și pe soțul tinerei, care este dat dispărut. Autoritățile au anunțat o recompensă pentru informații care duc la localizarea lui și au emis o alertă pentru a preveni părăsirea țării.

„Toți sunt împotriva noastră”

Un tribunal din Bhopal i-a acordat arest preventiv anticipat Giribalei Singh, dar a respins cererea de eliberare a lui Samarth Singh, care a fost somat să se predea. Giribala Singh a declarat că nu știe unde se află fiul său, dar susține că acesta va solicita eliberarea pe cauțiune la Înalta Curte și se va preda dacă cererea îi va fi respinsă.

„Avocatul nostru i-a spus să stea departe. I-a spus că va fi linșat dacă apare. Există o campanie împotriva lui, oamenii cer spânzurarea lui”, a declarat ea pentru platforma Mojo Story, potrivit BBC.

„Trebuie să înțelegeți că fiul meu a pierdut o persoană foarte dragă, și-a pierdut partenera de viață. Și nici măcar nu putem să jelim. Toți sunt împotriva noastră”, a mai spus aceasta.

Între timp, familia lui Twisha a refuzat incinerarea trupului și a cerut o a doua autopsie. Raportul inițial, consultat de BBC, indica moarte prin spânzurare, dar menționa și leziuni anterioare decesului. O instanță a respins cererea, dar a dispus protejarea corpului pentru a preveni degradarea.

În contextul în care Samarth Singh este încă dat dispărut, familia tinerei face acuzații grave, iar fostul judecător oferă interviuri în care vorbește despre presupuse probleme de sănătate mintală ale victimei, cazul a devenit intens mediatizat. Pe platforma socială Instagram a apărut chiar o pagină „Justice for Twisha Sharma”, preluată ulterior și de presă.

Interesul public deosebit este alimentat de cine era Twisha și de reputația familiei în care s-a căsătorit — în percepția publică din India, membrii sistemului judiciar ar trebui să fie modele de conduită.

A câștigat un concurs de frumusețe

Model și actriță, Twisha Sharma fusese încoronată Miss Pune în 2012, după ce a câștigat un concurs de frumusețe în vestul Indiei. A apărut în campanii publicitare și a jucat într-un film în limba telugu. În ultimii ani lucrase și în domeniul marketingului. Prietenii și familia o descriu ca fiind o persoană veselă, generoasă și ambițioasă.

Potrivit familiei, ea l-a cunoscut pe Samarth Singh, avocat în Bhopal, printr-o aplicație de dating în 2024, iar cei doi s-au căsătorit în decembrie 2025. Fotografiile de la nuntă îi arată pe cei doi zâmbind în ziua ceremoniei.

Totuși, familia susține că tensiunile au început la scurt timp după căsătorie. Aceștia afirmă că, deși familia fetei a oferit zestre, au existat în mod constant reproșuri că nu ar fi fost suficientă și „la standardele” familiei Singh — acuzații respinse de Giribala Singh.

Relația cuplului a intrat și mai mult în atenție după ce familia lui Twisha a prezentat mai multe mesaje, despre care spun că îi aparțin, în care aceasta descria abuzuri. „Viața mea este un coșmar”, ar fi scris într-unul dintre mesaje.

„Apelul s-a întrerupt brusc”

Cel mai tensionat moment, potrivit familiei, a avut loc în aprilie, când Twisha a rămas însărcinată. Aceștia susțin că soțul și soacra au acuzat-o de infidelitate și au presat-o să facă un avort la începutul lunii mai. Giribala Singh neagă, afirmând că decizia a aparținut chiar lui Twisha.

Ultima discuție a familiei cu tânăra a avut loc în seara morții ei, când aceasta și-a sunat tatăl.

„Twisha vorbea cu mama ei când apelul s-a întrerupt brusc”, a spus tatăl ei. În următoarele 20 de minute, apelurile nu au mai fost preluate, iar ulterior Giribala Singh a răspuns și a spus: „nu mai este”.

Familia a criticat faptul că socrii nu au anunțat imediat poliția. „Un fost judecător ar trebui să știe protocolul în astfel de cazuri”, a spus tatăl. Giribala Singh a susținut că întârzierea s-a produs pentru că au dus-o direct la spital.

„Nu ne vom opri până nu se face dreptate”

Fostul judecător, numit suspect în plângerea penală, a fost criticat și pentru declarațiile publice în care a vorbit despre presupuse probleme psihice ale lui Twisha și a folosit termeni care au generat controverse și indignare publică.

Între timp, poliția a precizat că, pe baza raportului medico-legal și a investigațiilor de până acum, cazul pare a fi sinucidere, însă ancheta continuă. Familia respinge această concluzie și susține că există influențe puternice care încearcă să deturneze investigația.

Cazul a fost preluat de autoritățile centrale din India, iar ancheta urmează să fie preluată de Biroul Central de Investigații (CBI). Familia spune că va continua lupta pentru a obține dreptate: „Fiica mea a fost nedreptățită în timpul vieții, iar acum se încearcă împiedicarea dreptății chiar și după moartea ei. Nu ne vom opri până nu se face dreptate”.

Editor : C.S.