Live TV

Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova

Data publicării:
kim jong un da noroc cu vladimir putin
Kim Jong Un și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
Atac asupra Ucrainei, în timpul vizitei lui Putin la Beijing

Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un să viziteze Rusia, în cadrul unei întâlniri la Beijing, în marja celei mai mari parade militare din China. În replică, Kim a promis că va face „tot ce poate pentru a ajuta” Moscova. Invitația, transmisă prin intermediul interpreților și prezentată într-un videoclip publicat de Kremlin, a venit în momentul în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a acuzat pe Putin că și-a demonstrat „impunitatea” prin noi atacuri asupra Ucrainei, arată The Guardian.

Putin și Kim, liderii autoritari ai Rusiei și Coreei de Nord, s-au aflat în capitala Chinei, ca oaspeți ai lui Xi Jinping, pentru o ceremonie care a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, cunoscut în China drept războiul de rezistență împotriva agresiunii japoneze. 

Cei doi lideri au apărut alături de Xi la deschiderea ceremoniei de miercuri, discutând în timp ce mergeau împreună pe covorul roșu spre Piața Tiananmen. Se crede că este pentru prima dată când cei trei lideri s-au aflat împreună, în același loc.

Într-o întâlnire bilaterală, care a durat mai mult de două ore, Kim a fost filmat spunându-i lui Putin „ne vedem curând” și îmbrățișându-l la despărțire. „Vă așteptăm, veniți să ne vizitați”, a răspuns Putin.

O vizită în Rusia ar fi doar a treia călătorie în străinătate a lui Kim în șase ani. Prima a fost în extremul est al Rusiei în 2023, iar a doua a fost vizita de săptămâna aceasta la Beijing, unde a sosit cu un tren blindat.

Coreea de Nord a devenit un sprijin cheie pentru Rusia, de când țara a invadat Ucraina, în 2022. Phenianul a trimis arme, inclusiv obuze de artilerie și rachete, Rusiei și mii de soldați pentru a lupta în regiunea Kursk, unde forțele ucrainene au făcut o incursiune transfrontalieră, deși inițial s-a negat desfășurarea trupelor acolo.

Anul trecut, Rusia și Coreea de Nord au semnat un acord care le obligă reciproc să ofere „asistență militară și de altă natură” în cazul în care una dintre ele este atacată.

Atac asupra Ucrainei, în timpul vizitei lui Putin la Beijing

Vizita lui Putin la Beijing, care a urmat summitului de cooperare de la Shanghai, de duminică, de la Tianjin și unei întâlniri bilaterale cu Xi, a avut loc în momentul în care Rusia a lansat un atac masiv peste noapte asupra Ucrainei.

Se estimează că 500 de drone și zeci de rachete au fost lansate asupra vestului și centrului Ucrainei, vizând infrastructura civilă, în special instalațiile energetice.

Ucraina a declarat că cel puțin patru lucrători feroviari au fost răniți. Atacul a determinat Polonia să mobilizeze avioane de apărare.

Miercuri, Zelenski a declarat că Putin „își arată impunitatea”, solicitând sancțiuni mai dure împotriva Moscovei. „Acest lucru necesită, fără îndoială, o reacție din partea comunității internaționale. Agresiunea continuă doar din cauza lipsei unei presiuni suficiente, în primul rând asupra economiei de război a Rusiei”, a declarat președintele ucrainean, înaintea întâlnirilor cu oficiali din țările baltice și nordice din Danemarca.

Citește și Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții”. Reacția ministrului de externe de la Kiev

Zelenski a acceptat propunerile lui Donald Trump privind un armistițiu și negocieri de pace față în față cu Putin, dar Kremlinul a ridicat obiecții. La summitul de la Tianjin, Putin a declarat că a ajuns la „înțelegeri” cu Trump la întâlnirea lor din Alaska de luna trecută, despre care a spus că speră să „se îndrepte în această direcție, deschizând calea către pace în Ucraina”.

Putin este inculpat de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război în Ucraina, iar unii experți în drept internațional solicită emiterea unui mandat de arestare împotriva lui Kim pentru sprijinirea războiului Rusiei.

Deși Xi și Putin au declarat un parteneriat „nelimitat”, analiștii spun că Beijingul este nemulțumit de războiul în curs al Rusiei în Ucraina și de sprijinul direct al Coreei de Nord în acest sens. Xi se străduiește să echilibreze alianța sa cu ambele națiuni, evitând în același timp sancțiuni suplimentare din partea SUA și a altor aliați ai Ucrainei, arată The Guardian.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
3
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
4
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
5
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1033833741
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este...
photo-collage.png - 2025-09-03T184236.171
Coaliția funcționează bine, dar „până când?”, se întreabă Nicușor Dan...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
Ultimele știri
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe preşedintele polonez Karol Nawrocki. Războiul din Ucraina, pe lista discuțiilor
Vlad Gheorghe, preşedintele DREPT, a cerut Guvernului să retragă statutul de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase
Ucraina va deschide o fabrică de arme în Danemarca. „O mână de ajutor în lupta pentru securitate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
scaunul pe care a stat kim jong un este sters de o garda de corp
Toate obiectele atinse de Kim Jong-un în China, curățate imediat după folosire de echipa de securitate
COVID-19 coronavirus concept, little girl in looking through window at home. Sad kid during quarantine due to COVID.
„În timp ce Rusia bombardează civili, Putin deportează copii ucraineni”. Marea Britanie reacționează cu sancțiuni la abuzurile Moscovei
boris johnson face cu mana
Fostul premier britanic Boris Johnson critică modul în care Putin a fost primit în Alaska: „Dezgustător. Ucraina a fost nedreptățită”
Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, la parada militară. Foto: Profimedia
Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum s-a ridicat dictatorul nord-coreean în ordinea mondială
China's President Xi Jinping (C), North Korea's leader Kim Jong Un (3rd R) and Russia's President Vladimir Putin (2nd L) arrive for a reception in the Great Hall of the People in Beijing
Putin şi Xi Jinping au fost surprinşi vorbind cu microfonul rămas deschis. Despre ce discutau cei doi lideri
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Adevărul
Serviciile secrete nord-coreene au șters toate urmele ADN-ului lui Kim Jong Un după întâlnirea cu Putin de la...
Playtech
Coşmarul prin care a trecut un român care a parcat ilegal în Grecia. De ce a fost chemat zilnic la secţia de...
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la...
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Spaimă printre livratori: de ce își scriu pe rucsac că sunt români
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...