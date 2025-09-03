Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un să viziteze Rusia, în cadrul unei întâlniri la Beijing, în marja celei mai mari parade militare din China. În replică, Kim a promis că va face „tot ce poate pentru a ajuta” Moscova. Invitația, transmisă prin intermediul interpreților și prezentată într-un videoclip publicat de Kremlin, a venit în momentul în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a acuzat pe Putin că și-a demonstrat „impunitatea” prin noi atacuri asupra Ucrainei, arată The Guardian.

Putin și Kim, liderii autoritari ai Rusiei și Coreei de Nord, s-au aflat în capitala Chinei, ca oaspeți ai lui Xi Jinping, pentru o ceremonie care a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, cunoscut în China drept războiul de rezistență împotriva agresiunii japoneze.

Cei doi lideri au apărut alături de Xi la deschiderea ceremoniei de miercuri, discutând în timp ce mergeau împreună pe covorul roșu spre Piața Tiananmen. Se crede că este pentru prima dată când cei trei lideri s-au aflat împreună, în același loc.

Într-o întâlnire bilaterală, care a durat mai mult de două ore, Kim a fost filmat spunându-i lui Putin „ne vedem curând” și îmbrățișându-l la despărțire. „Vă așteptăm, veniți să ne vizitați”, a răspuns Putin.

O vizită în Rusia ar fi doar a treia călătorie în străinătate a lui Kim în șase ani. Prima a fost în extremul est al Rusiei în 2023, iar a doua a fost vizita de săptămâna aceasta la Beijing, unde a sosit cu un tren blindat.

Coreea de Nord a devenit un sprijin cheie pentru Rusia, de când țara a invadat Ucraina, în 2022. Phenianul a trimis arme, inclusiv obuze de artilerie și rachete, Rusiei și mii de soldați pentru a lupta în regiunea Kursk, unde forțele ucrainene au făcut o incursiune transfrontalieră, deși inițial s-a negat desfășurarea trupelor acolo.

Anul trecut, Rusia și Coreea de Nord au semnat un acord care le obligă reciproc să ofere „asistență militară și de altă natură” în cazul în care una dintre ele este atacată.

Atac asupra Ucrainei, în timpul vizitei lui Putin la Beijing

Vizita lui Putin la Beijing, care a urmat summitului de cooperare de la Shanghai, de duminică, de la Tianjin și unei întâlniri bilaterale cu Xi, a avut loc în momentul în care Rusia a lansat un atac masiv peste noapte asupra Ucrainei.

Se estimează că 500 de drone și zeci de rachete au fost lansate asupra vestului și centrului Ucrainei, vizând infrastructura civilă, în special instalațiile energetice.

Ucraina a declarat că cel puțin patru lucrători feroviari au fost răniți. Atacul a determinat Polonia să mobilizeze avioane de apărare.

Miercuri, Zelenski a declarat că Putin „își arată impunitatea”, solicitând sancțiuni mai dure împotriva Moscovei. „Acest lucru necesită, fără îndoială, o reacție din partea comunității internaționale. Agresiunea continuă doar din cauza lipsei unei presiuni suficiente, în primul rând asupra economiei de război a Rusiei”, a declarat președintele ucrainean, înaintea întâlnirilor cu oficiali din țările baltice și nordice din Danemarca.

Zelenski a acceptat propunerile lui Donald Trump privind un armistițiu și negocieri de pace față în față cu Putin, dar Kremlinul a ridicat obiecții. La summitul de la Tianjin, Putin a declarat că a ajuns la „înțelegeri” cu Trump la întâlnirea lor din Alaska de luna trecută, despre care a spus că speră să „se îndrepte în această direcție, deschizând calea către pace în Ucraina”.

Putin este inculpat de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război în Ucraina, iar unii experți în drept internațional solicită emiterea unui mandat de arestare împotriva lui Kim pentru sprijinirea războiului Rusiei.



Deși Xi și Putin au declarat un parteneriat „nelimitat”, analiștii spun că Beijingul este nemulțumit de războiul în curs al Rusiei în Ucraina și de sprijinul direct al Coreei de Nord în acest sens. Xi se străduiește să echilibreze alianța sa cu ambele națiuni, evitând în același timp sancțiuni suplimentare din partea SUA și a altor aliați ai Ucrainei, arată The Guardian.

