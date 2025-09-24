Ce se întâmplă în Argentina: lovitura electorală suferită de Milei, posibil început al sfârșitului pentru viziunea economică radicală

În primul său test electoral real de la preluarea puterii în octombrie 2023, partidul președintelui populist de dreapta al Argentinei, Javier Milei, a suferit o înfrângere zdrobitoare. Rezultatul poate fi interpretat ca o reamintire categorică a rezistenței remarcabile a peronismului în Argentina – mișcarea numită după fostul președinte Juan Perón, scrie Matt Barlow, lector în economie politică internațională la Universitatea din Glasgow, într-o analiză publicată în The Conversation.

Ideologia se bazează pe rolul principal al statului în economie prin politici progresiste menite să asigure justiția socială – antiteza misiunii lui Milei de a reduce statul la dimensiuni reduse.

Alegerile din provincia Buenos Aires din 7 septembrie au lăsat partidul La Libertad Avanza al lui Milei cu 34% din voturi, iar diversele facțiuni ale partidului peronist (sub steagul Frontului Forței Patriei) cu 47,4%.

Deși a fost în esență o alegere provincială, competiția a căpătat o simbolistică națională. Milei însuși a prezentat-o ca o luptă pe viață și pe moarte între mișcarea sa libertariană și politica stângistă de redistribuire a bogăției a peronismului.

Din 2003, mișcarea a fost adesea numită kirchnerism din cauza asocierii sale cu Néstor Kirchner și soția sa, Cristina Fernández de Kirchner. Ambii au fost cândva președinți ai țării, reprezentând partidul peronist.

În ciuda faptului că i s-a interzis să candideze la funcții publice din cauza acuzațiilor de corupție, Fernández de Kirchner continuă să domine politica progresistă de stânga din Argentina. Înainte de votul din provincia Buenos Aires, Milei a susținut că acesta era o șansă pentru alegători de a pune capacul pe sicriul kirchnerismului, susținând politicile sale liberale.

Ideea de a pune capăt kirchnerismului este interesantă, scrie Matt Barlow, care, discutând cu un prieten academic argentinian după victoria lui Milei din 2023 – cea mai mare marjă de voturi de la revenirea la democrație în 1983 – spune că acesta i-a zis: „Kirchnerismul este mort”. În ochii lui, amploarea înfrângerii însemna că, din punct de vedere politic, acesta nu mai putea reveni.

DAr BArlow este de altă părere, deoarece justiția socială și redistribuirea bogăției stau la baza politicilor progresiste kirchneriste. Acestea sunt cu siguranță polarizante, dar se bucură în continuare de un sprijin semnificativ. Kirchnerismul a fost identitatea de stânga a partidului peronist din 2003, iar ideologia peronistă este profund înrădăcinată în societatea argentiniană.

Votul recent a fost primul test decisiv pentru Milei de când a aplicat „drujba” statului argentinian prin programul său de austeritate profundă. Pierderea de 13 puncte procentuale a reprezentat o respingere clară a politicilor sale în cea mai populată provincie, care reprezintă 40% din populația argentiniană.

Și, deși provincia Buenos Aires este în mod tradițional un bastion peronist, în 2023 Milei a ajuns la 1,5% de a o cuceri, demonstrând că apelul său anti-establishment a câștigat un sprijin larg. Dar, după mai puțin de doi ani de mandat, pendulul politic pare să se întoarcă spre stânga.

Página 12, un ziar kircherist de stânga, a rezumat această idee a luptei dintre două viziuni sociale și economice. Titlul său, „Peronismul a învins austeritatea și foamea lui Milei”, a subliniat reducerile extreme de cheltuieli pentru care acesta este acum trist faimos.

Dar ce înseamnă această înfrângere pentru președinte în perspectiva alegerilor legislative intermediare din octombrie din Argentina?

În primul rând, sugerează că acel capital politic pe care Milei îl deținea în 2023 s-a erodat rapid. În timpul campaniei electorale, Milei a profitat de deziluzia față de status quo-ul politic. Apoi, a avut avantajul de a fi un outsider politic cu idei radicale care ar fi putut, poate, să funcționeze.

Acum, de aproape doi ani, retorica sa a modelat politici care au un impact direct asupra vieții și mijloacelor de trai ale cetățenilor.

Politicile lui Milei au reușit să tempereze inflația. Nivelul creșterilor lunare galopante ale prețurilor a fost redus la aproximativ 2% de la peste 7% în 2022. Dar această cifră nu este deloc reconfortantă pentru mulți dintre cei cărora politicile sale, precum înghețarea pensiilor, a indemnizațiilor de invaliditate și a salariilor sub nivelul inflației, precum și reducerea subvențiilor pentru energie și transport, le-au îngreunat viața.

În iunie 2025, rata șomajului a atins 7,9% – cel mai ridicat nivel din 2021. Sondajele arată că peste 50% dintre lucrătorii argentinieni se tem că își vor pierde locurile de muncă. Reducerile operate de Milei în cheltuielile statului pentru educație, asistență socială, sănătate și infrastructură au contribuit la creșterea ratei șomajului.

Salariile reale sunt erodate, deoarece acestea nu țin pasul cu inflația. Eliminarea controlului valutar de către Milei a dus la o apreciere semnificativă a peso-ului argentinian față de dolar.

Acest lucru determină creșterea costului vieții în dolari, ceea ce este o veste proastă pentru argentinieni. De ani de zile, mulți au economisit în dolari pentru a evita prăbușirea valorii peso-ului.

Argentina este acum una dintre cele mai scumpe țări din America Latină, cu unele dintre cele mai mici salarii. Toate acestea înseamnă că 63,7% dintre argentinieni au din ce în ce mai multe dificultăți în a ajunge la sfârșitul lunii din punct de vedere financiar.

Vânturi potrivnice pe plan politic

În al doilea rând, speranțele lui Milei de a-și extinde minoritatea în congresul țării, pentru a-și aprofunda proiectul de liberalism economic, au suferit o lovitură puternică. Politicienii din opoziție i-au diluat pachetul de reforme economice, astfel încât câștigarea influenței în senat și în camera deputaților este esențială pentru a putea merge mai departe.

Peroniștii sunt cel mai mare bloc din congresul țării, așa că Milei trebuie să obțină câștiguri semnificative la alegerile intermediare pentru a contracara acest lucru.

Mulți comentatori politici sugerează că această înfrângere ar trebui să fie un moment de reflecție, care să-l determine pe Milei să-și schimbe cursul. Președintele nu are însă astfel de planuri pentru moment și, în schimb, a promis să dubleze măsurile de austeritate.

Dar aici se află problema. Milei a promis că politicile sale radicale sunt răspunsul la problemele economice de lungă durată ale Argentinei. Dar, deși a înregistrat progrese substanțiale în agenda sa – cu sprijinul puternic al FMI – politicile sale de combatere a inflației, echilibrarea bugetului și asigurarea stabilității și creșterii economice nu sunt încă resimțite de argentinieni.

Iar rapoartele de corupție împotriva surorii sale, Karina Milei (de asemenea secretar general al președinției sale), au zguduit acest președinte anti-establishment. Acesta este omul care a promis să combată corupția.

Au fost câteva săptămâni tumultoase pentru președintele argentinian. Dar oare acest lucru înseamnă începutul sfârșitului pentru politicile economice radicale ale lui Milei? Măsura în care provincia Buenos Aires este un barometru al sentimentului național va deveni clară pe 26 octombrie.

