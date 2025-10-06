Cercetătorii danezi au preparat iaurt cu ajutorul furnicilor. Ce presupune rețeta, originară din Bulgaria

Cercetătorii de la Universitatea Copenhaga şi Universitatea Tehnică din Danemarca au examinat o metodă tradiţională de fermentare care implică furnici de lemn şi lapte cald, originară din Turcia şi regiunea Balcanilor, scrie DPA.

Ei i-au sfătuit totuşi pe oameni să nu încerce această metodă acasă, scrie Agerpres.

Cercetătorii danezi s-au deplasat în Bulgaria, unde rudele cercetătoarei în antropologie Sevgi Mutlu Sirakova, care este şi coautoare a studiului, le-au explicat etapele acestei tradiţii, potrivit unui articol publicat duminică în revista iScience.

Veronica Sinotte de la Universitatea Copenhaga a dezvăluit că ea şi echipa sa au adăugat patru furnici într-un pahar cu lapte cald, respectând instrucţiunile furnizate de un unchi al cercetătoarei Sevgi Mutlu Sirakova. Paharul a fost plasat apoi peste noapte într-un muşuroi de furnici, creând astfel condiţiile potrivite pentru fermentare. Până a doua zi, laptele se îngroşase şi se acrise, semănând cu primele etape de preparare a iaurtului.

Autoarea principală a studiului, Leonie Jahn, de la Universitatea Tehnică din Danemarca, a declarat că deşi furnicile pot fi consumate de oameni, în mod tradiţional ele nu sunt totuşi consumate, deoarece furnicile din primul lot sunt folosite pentru a începe alte culturi de iaurt.

Furnicile de lemn sunt purtătoare de bacterii lactice şi acetice, contribuind la coagularea laptelui. Sistemul natural de apărare chimică al furnicilor acidifică laptele, favorizând dezvoltarea unei culturi de microbi cărora le place mediul acid.

Oamenii de ştiinţă au declarat că acest tip era iaurt era uşor picant. Leonie Jahn a remarcat că iaurturile tradiţionale prezintă o diversitate mai mare de tulpini bacteriene în comparaţie cu cele comerciale, ceea ce afectează gustul şi textura. Veronica Sinotte a subliniat importanţa recunoaşterii patrimoniului biocultural în obiceiurile alimentare.

Experimentele au arătat că furnicile vii sunt cele mai bune pentru fermentare, întrucât cele congelate sau uscate nu creează o cultură bacteriană adecvată.

Însă echipa daneză i-a avertizat pe oameni să nu utilizeze această metodă acasă din cauza unei potenţiale infestări cu paraziţi ai furnicilor vii.

Maeştrii bucătari de la restaurantul Alchemist din Copenhaga, premiat cu stele Michelin, au creat preparate folosind iaurtul obţinut cu ajutorul furnicilor, inclusiv un sortiment de brânză asemănătoare cu mascarpone, un cocktail special şi un sandvici cu îngheţată de iaurt, integrând furnicile în unele preparate.

