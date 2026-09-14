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Baze militare americane și planuri pentru viitor: ce se discută cu adevărat în grupul de lucru Groenlanda-Danemarca-SUA

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Trump Groenlanda Danemarca
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Discuţiile din cadrul grupului de lucru înfiinţat la începutul anului între Groenlanda, Danemarca şi SUA privind insula arctică suscită un optimism prudent, a apreciat, luni, şefa Guvernului danez, Mette Frederiksen, potrivit Reuters.

Este prea devreme pentru a trage concluzii, dar sunt destul de optimistă că putem găsi o cale şi cred că deja vedem unele semne şi semnale foarte clare. Speranţa mea este că vom găsi o modalitate de a avansa paşnic”, a spus Mette Frederiksen într-o conferinţă de presă cu ocazia Summitului European privind Regiunea Arctică de la Rovaniemi, potrivit Agerpres.

Potrivit mai multor canale media, Statele Unite intenţionează să deschidă trei noi baze militare în sudul Groenlandei, în plus faţă de baza Pituffik pe care americanii o deţin deja în nordul acestui teritoriu autonom danez.

Un acord de apărare datând din 1951, actualizat în 2004, acordă practic libertate forţelor americane să desfăşoare echipamente în Groenlanda, cu condiţia prevenirii autorităţilor.

Atunci când am devenit premier al Danemarcei, regiunea arctică nu figura cu adevărat pe agenda Uniunii Europene, nici pe cea a NATO. Astăzi, avem zece aliaţi ce desfăşoară exerciţii împreună în Groenlanda”, a adăugat Frederiksen.

La începutul acestui an, preşedintele american Donald Trump şi-a reluat cererile privind preluarea controlului asupra Groenlandei, argumentând că Danemarca nu poate apăra acest teritoriu autonom al său. 

Editor : Ș.R.

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