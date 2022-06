Elon Musk este cel mai cunoscut din familia lui, dar nu este singurul care și-a început propriile afaceri. Tosca Musk, 47 de ani, este sora mai mică a celor doi frați Musk, Elon și Kimbal, și, la fel ca și ei, își valorifică spiritul antreprenorial.

În 2017, Tosca Musk a fondat, alături de alte două femei, Passionflix. Una din ele a avut inițial ideea de a crea un streaming cu filme de dragoste, care se adresează direct femeilor.

La începutul acestei săptămâni, The New York Times a scris despre Tosca Musk și serviciul ei de streaming.

„De cele mai multe ori oamenii privesc cu dispreț romantismul și nu cred că dragostea este suficient de intelectuală”, a declarat Tosca Musk pentru The New York Times. „Cred că este greșit. Romantismul este despre validarea emoțiilor. Este despre eliminarea rușinii din sexualitate. Este vorba despre povești înălțătoare.”

În decurs de un an după înființarea companiei, Passionflix a funcționat ca un serviciu cu abonament asemănător cu alte servicii de streaming, cum ar fi Netflix. În prezent, serviciul este disponibil în aproximativ 150 de țări. Serviciul de streaming, pe care The New York Times l-a descris ca fiind un „Hallmark Channel sexy”, costă aproximativ 6 dolari pe lună. Are zeci de producții originale, mai multe seriale TV, dar și câteva filme de dragoste clasice.

Pe lângă faptul că este acționarul majoritar al companiei, Tosca Musk este, de asemenea, puternic implicată în producția pentru serviciul de streaming.

Tosca Musk a produs și regizat multe dintre filmele și serialele TV care apar pe platformă. Chiar dacă este puternic implicată în producție, Passionflix rămâne un serviciu de streaming de nișă, compania având doar șase angajați.

Fratele mai mare al Toscăi Musk, Kimbal Musk, este investitor în companie, însă ea n-a vrut să vorbească despre o eventuală implicare a lui Elon Musk în Passionflix.

„Îmi este greu să răspund la această întrebare”, a declarat Tosca Musk pentru The New York Times. „Dacă spun că el este investitor, atunci toată lumea spune că mi-am pus fratele să plătească pentru asta. Și dacă spun că nu a investit, atunci cu toții vor spune că nu mă susține”.

Tosca Musk pare să fie apropiată de familia ei. Mama ei, Maye Musk, își exprimă mereu sprijinul pentru tot ceea ce face. Maye Musk a și participat la mai toate evenimentele legate de lansarea și promovarea platformei.

În cartea ei „A Woman Makes A Plan”, Maye Musk a spus că viața fiicei ei nu a fost întotdeauna strălucitoare și plină de farmec.

Tosca Musk s-a născut în Africa de Sud, dar s-a mutat în Canada în 1989, la vârsta de 15 ani, potrivit Forbes. Mutarea a venit la câțiva ani după ce părinții ei s-au despărțit - o decizie pe care Maye Musk a atribuit-o unei relații abuzive.

Maye Musk spunea în cartea sa că a existat o perioadă după ce a divorțat în care întreaga familie a trebuit să muncească pentru a avea mâncare pe masă. Tosca Musk a lucrat la un magazin alimentar de lux din apropierea apartamentului lor, în timp ce își făcea studiile în cinematografie.

Tosca Musk are copii gemeni - Isabeau Musk și Grayson Musk.

