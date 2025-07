Viața lui Reza Khandan s-a înrăutățit de când închisoarea Evin din Teheran, unde era deținut, a fost lovită de un atac aerian israelian pe 23 iunie. În noaptea următoare, activistul pentru drepturile omului în vârstă de 60 de ani – arestat în 2024 pentru sprijinul acordat mișcării „Femeie, Viață, Libertate” – a fost transferat într-o altă închisoare din sudul capitalei, unde, potrivit declarațiilor familiei, condițiile sunt greu de suportat, scrie The Guardian într-un material despre situația disidenților încarcerați de regimul de la Teheran în condiții și mai grele în urma atacului israelian.

„Tatăl meu și alții nu au paturi și sunt obligați să doarmă pe podea. Odată, când s-a trezit, a găsit șase sau șapte păduchi în pătură”, a povestit fiica sa, Mehraveh Khandan, care a descris condițiile sanitare „groaznice” din închisoare.

Familiile prizonierilor politici din Iran spun că condițiile s-au înrăutățit de la sfârșitul războiului de 12 zile și că se tem că deținuții vulnerabili vor suporta greul a ceea ce activiștii numesc o represiune mai amplă din partea autorităților iraniene, a căror legitimitate a fost zguduită de campania Israelului.

Luptele au început pe 13 iunie cu o serie de sute de atacuri aeriene israeliene care, potrivit Israelului, aveau scopul de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Iranul a răspuns rapid cu o serie de rachete balistice și drone. Războiul aerian a atras SUA și a continuat până când ambele părți au convenit asupra unui armistițiu.

Un număr necunoscut de prizonieri au fost transferați de autoritățile iraniene în alte centre de detenție în urma atacului israelian asupra Evin, care a ucis 71 de persoane, dintre care unele în închisoare și altele în vecinătatea acesteia. Mulți dintre ei sunt dați dispăruți, dar cei care au reușit să ia legătura cu rudele lor au declarat că noile închisori sunt și mai groaznice decât Evin, care era cunoscută pentru tortura la care erau supuși deținuții politici.

O imagine a distrugerilor din închisoarea Evin în urma atacului aerian israelian din Teheran, Iran, pe 29 iunie 2025. Închisoarea este cunoscută pentru faptul că găzduiește prizonieri politici și alți deținuți de rang înalt. Foto: Profimedia

Mehraveh, care locuiește la Amsterdam, a declarat: „Până duminică, singura apă disponibilă pentru deținuți era sărată. [Și] în ultimele zile am asistat la dispariția mai multor deținuți care erau deja condamnați la moarte sau la pedepse lungi.”

Multe familii nu au vești de la cei dragi, deoarece s-au format cozi lungi la puținele telefoane din centrele de detenție. Asso Azizi, a cărui soră, Pakhshan Azizi, o lucrătoare umanitară kurdă, se află în așteptarea execuției, a declarat că nu a mai auzit de ea de două zile.

Ea și alte femei au fost transferate la închisoarea Qarchak, descrisă ca fiind supraaglomerată și insalubră. „Din păcate, nici măcar nu au putut să-și ia obiectele personale și de igienă”, a spus Asso.

Pe lângă condițiile insalubre, Asso este îngrozit de faptul că autoritățile ar putea grăbi execuția surorii sale, care a fost condamnată la moarte în iulie 2024 „exclusiv pentru activitățile sale pașnice umanitare și de apărare a drepturilor omului”, potrivit Amnesty International. Autoritățile iraniene au acuzat-o de rebeliune armată împotriva statului.

„Există îngrijorarea că, la fel cum procesul de judecare a cazului ei a fost foarte grăbit și rapid, confirmând această sentință în doar trei zile, acum vor executa această sentință pentru a crea teroare în rândul populației”, a spus Asso.

Pe măsură ce condițiile din închisoare se înrăutățesc, activiștii și locuitorii din Teheran au descris, de asemenea, un val de represiune, în timp ce țara se confruntă cu războiul. Forțele de securitate au instalat puncte de control în toată țara, oprind pietonii și verificându-le telefoanele mobile, uneori reținând persoane pe baza activității lor online.

Represiunea survine în contextul în care autoritățile iraniene se confruntă cu o penetrare extinsă a serviciilor de informații israeliene în rândul forțelor sale și cu un val de critici online.

Imagine a distrugerilor din închisoarea Evin. Atacul israelian a provocat pagube grave în mai multe secțiuni ale complexului, inclusiv în clădirea administrativă, spital, biroul procurorului și zonele destinate vizitatorilor. Foto: Profimedia

Potrivit mass-media de stat iraniană, 700 de persoane au fost arestate sub acuzația de colaborare cu Israelul în timpul războiului de 12 zile. Centrul pentru Drepturile Omului din Iran (CHRI), cu sediul la New York, a declarat că alte sute de persoane au fost arestate la Teheran și că șase persoane au fost executate sub acuzația de spionaj.

Parlamentul iranian are în vedere un proiect de lege care permite aplicarea pe scară mai largă a pedepsei cu moartea pentru cei acuzați de colaborare cu puteri străine, autoritățile judiciare făcând referire în mod specific la spionajul în favoarea Israelului.

Hadi Ghaemi, directorul executiv al CHRI, a declarat: „Autoritățile iraniene închid oameni în regim de izolare, fără motiv și fără acces la un avocat, și îi trimit la spânzurătoare sub acuzația de „infracțiuni împotriva securității naționale”, pentru a teroriza populația și a restabili controlul”.

Sistemul penitenciar iranian este opac, în special pentru deținuții politici. Sistemul juridic este afectat de procese secrete și acuzații de tortură. Urmărirea deținuților prin labirintul aparatului de securitate iranian este adesea o provocare.

Pentru familiile deținuților politici iranieni, zilele următoare vor fi pline de teamă. Mehraveh a declarat: „Este clar că a început un nou val de represiune intensă, mai severă ca niciodată. Suntem profund îngrijorați”.

Citește și:

ANALIZĂ Opțiunile ayatollahului. Ali Khamenei se confruntă cu cea mai gravă provocare din cei 36 de ani în care a condus Iranul

Editor : B.E.