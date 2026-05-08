Cronica ultimei epidemii de hantavirus. Totul a pornit de la o petrecere la care un argentinian i-a spus cuiva, în trecere, „bună ziua”

Un bărbat sexagenar, în pofida faptului că începuse să aibă febră, a mers la o petrecere aniversară în satul Epuyen din sud-vestul Argentinei. Modul în care a început cea mai recentă epidemie de hantavirus, cauzată de tulpina Anzi în 2018, ar putea oferi indicii despre focarul apărut recent pe un vas de croazieră, relatează AFP, citată de Agerpres.

În timp ce investigaţiile continuă pentru a identifica orice persoană infectată şi asociată cu un rar focar de hantavirus, care a ucis deja trei pasageri ai unei nave ce traversa Oceanul Atlantic, o anchetă aprofundată despre epidemia argentiniană din 2018 a descris indiciile legate de modul în care s-a răspândit atunci această boală.

Cercetătorii argentinieni au analizat eşantioane prelevate de la majoritatea celor 33 de persoane infectate, dintre care 11 au decedat, în timpul epidemiei care a avut loc în Epuyen. Ei au reconstituit interacţiunile dintre persoanele prezente la acea petrecere.

Au descoperit astfel că măsurile de izolare au contribuit la evitarea unei epidemii mai ample şi că majoritatea infectărilor interumane s-au produs în prima zi, când sexagenarul infectat avea febră.

Aceste dezvăluiri ar putea oferi informaţii utile pentru cele 149 de persoane aflate încă la bordul navei MV Hondius, dintre care niciuna nu prezintă simptome, a anunţat joi operatorul de croaziere Oceanwide Expeditions.

Reconstituirea faptelor

Acea navă, care a călătorit din Argentina până în Capul Verde, se află în centrul atenţiei internaţionale după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat duminică faptul că trei dintre pasagerii săi au decedat, iar cauza suspectată este infectarea cu un hantavirus.

În 2018, epidemia a început atunci când un locuitor din Epuyen, pe atunci în vârstă de 68 de ani, a fost infectat cu tulpina Anzi, probabil după un contact cu urina, excrementele sau saliva unor rozătoare din apropierea locuinţei sale. În general, acesta este modul în care oamenii se infectează cu hantavirus, iar tulpina Anzi este singura cunoscută ca fiind transmisibilă între oameni.

Pe 3 noiembrie 2018, bărbatul a asistat timp de 90 de minute la o petrecere aniversară alături de aproximativ 100 de alte persoane în acel sat din provincia argentiniană Chubut, situată în apropiere de graniţa cu Chile.

Cinci persoane care au intrat în contact cu el au dezvoltat simptome în săptămânile de după petrecere, potrivit unui studiu publicat în 2020 în revista New England Journal of Medicine (NEJM).

Trei persoane cu simptome, denumite "super-răspânditori", s-au aflat la originea a două treimi din infecţii. Una dintre ele, un bărbat, a infectat şase persoane "datorită vieţii sale sociale active", precizează studiul. El a decedat la 16 zile după apariţia simptomelor. Iar soţia sa, a treia "super-răspânditoare", se simţea rău în timpul priveghiului, unde alte zece persoane au fost infectate.

În ceea ce priveşte petrecerea aniversară, o reconstituire a faptelor le-a permis cercetătorilor argentinieni să stabilească faptul că primul pacient a stat la o masă, la o distanţă mai mică de un metru, de mai multe persoane pe care le-a infectat. În schimb, el nu a făcut decât să treacă pe lângă o altă persoană pe care a infectat-o în timp ce mergea la toaletă, spunându-i, în trecere, "bună ziua".

Legătura cu febra

În timpul acelui focar epidemiologic, se pare că persoanele au fost infectate în principal "prin inhalarea picăturilor" nazale şi de salivă, potrivit studiului.

Momentul apariţiei primelor simptome cauzate de hantavirus a fost "crucial", subliniază autorii studiului. În mai mult de jumătate din cazuri, transmiterea "a putut fi stabilită cu precizie ca având loc în ziua apariţiei febrei la cazul iniţial", au explicat ei.

Peste 80 de profesionişti din domeniul sănătăţii au intrat ulterior în contact strâns cu pacienţi simptomatici, adeseori fără să ia măsuri de precauţie speciale, însă niciunul nu a fost infectat.

Decizia autorităţilor argentiniene de a-i plasa în izolare pe pacienţii simptomatici şi cererea adresată cazurilor de contact de a rămâne în carantină "au limitat probabil răspândirea" bolii, potrivit studiului publicat în NEJM.

În cadrul focarului actual de pe nava de croazieră, măsuri de izolare şi de carantină au fost implementate, de asemenea, pentru persoane care au intrat în contact cu pasagerii vasului.

Amploarea focarului ar trebui să rămână "limitată" dacă măsuri de sănătate publică sunt implementate şi dacă ţările lumii dau dovadă de "solidaritate", a transmis joi OMS, estimând că nivelul de risc epidemiologic este "scăzut". OMS consideră totuşi că este "posibil" ca şi alte cazuri să fie depistate în perioada următoare, întrucât între momentul infectării cu hantavirus şi apariţia simptomelor poate să existe un interval de până la şase săptămâni.

