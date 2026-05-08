Live TV

Cronica ultimei epidemii de hantavirus. Totul a pornit de la o petrecere la care un argentinian i-a spus cuiva, în trecere, „bună ziua”

Data publicării:
Scientist in protective white coat, mask and gloves analyzes a virus or bacteria sample in a laboratory with vials, glass flasks and chemicals
Foto: Profimedia
Din articol
Reconstituirea faptelor Legătura cu febra

Un bărbat sexagenar, în pofida faptului că începuse să aibă febră, a mers la o petrecere aniversară în satul Epuyen din sud-vestul Argentinei. Modul în care a început cea mai recentă epidemie de hantavirus, cauzată de tulpina Anzi în 2018, ar putea oferi indicii despre focarul apărut recent pe un vas de croazieră, relatează AFP, citată de Agerpres.

În timp ce investigaţiile continuă pentru a identifica orice persoană infectată şi asociată cu un rar focar de hantavirus, care a ucis deja trei pasageri ai unei nave ce traversa Oceanul Atlantic, o anchetă aprofundată despre epidemia argentiniană din 2018 a descris indiciile legate de modul în care s-a răspândit atunci această boală.

Cercetătorii argentinieni au analizat eşantioane prelevate de la majoritatea celor 33 de persoane infectate, dintre care 11 au decedat, în timpul epidemiei care a avut loc în Epuyen. Ei au reconstituit interacţiunile dintre persoanele prezente la acea petrecere.

Au descoperit astfel că măsurile de izolare au contribuit la evitarea unei epidemii mai ample şi că majoritatea infectărilor interumane s-au produs în prima zi, când sexagenarul infectat avea febră.

Aceste dezvăluiri ar putea oferi informaţii utile pentru cele 149 de persoane aflate încă la bordul navei MV Hondius, dintre care niciuna nu prezintă simptome, a anunţat joi operatorul de croaziere Oceanwide Expeditions.

Reconstituirea faptelor

Acea navă, care a călătorit din Argentina până în Capul Verde, se află în centrul atenţiei internaţionale după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat duminică faptul că trei dintre pasagerii săi au decedat, iar cauza suspectată este infectarea cu un hantavirus.

În 2018, epidemia a început atunci când un locuitor din Epuyen, pe atunci în vârstă de 68 de ani, a fost infectat cu tulpina Anzi, probabil după un contact cu urina, excrementele sau saliva unor rozătoare din apropierea locuinţei sale. În general, acesta este modul în care oamenii se infectează cu hantavirus, iar tulpina Anzi este singura cunoscută ca fiind transmisibilă între oameni.

Pe 3 noiembrie 2018, bărbatul a asistat timp de 90 de minute la o petrecere aniversară alături de aproximativ 100 de alte persoane în acel sat din provincia argentiniană Chubut, situată în apropiere de graniţa cu Chile.

Cinci persoane care au intrat în contact cu el au dezvoltat simptome în săptămânile de după petrecere, potrivit unui studiu publicat în 2020 în revista New England Journal of Medicine (NEJM).

Trei persoane cu simptome, denumite "super-răspânditori", s-au aflat la originea a două treimi din infecţii. Una dintre ele, un bărbat, a infectat şase persoane "datorită vieţii sale sociale active", precizează studiul. El a decedat la 16 zile după apariţia simptomelor. Iar soţia sa, a treia "super-răspânditoare", se simţea rău în timpul priveghiului, unde alte zece persoane au fost infectate.

În ceea ce priveşte petrecerea aniversară, o reconstituire a faptelor le-a permis cercetătorilor argentinieni să stabilească faptul că primul pacient a stat la o masă, la o distanţă mai mică de un metru, de mai multe persoane pe care le-a infectat. În schimb, el nu a făcut decât să treacă pe lângă o altă persoană pe care a infectat-o în timp ce mergea la toaletă, spunându-i, în trecere, "bună ziua".

Legătura cu febra

În timpul acelui focar epidemiologic, se pare că persoanele au fost infectate în principal "prin inhalarea picăturilor" nazale şi de salivă, potrivit studiului.

Momentul apariţiei primelor simptome cauzate de hantavirus a fost "crucial", subliniază autorii studiului. În mai mult de jumătate din cazuri, transmiterea "a putut fi stabilită cu precizie ca având loc în ziua apariţiei febrei la cazul iniţial", au explicat ei.

Peste 80 de profesionişti din domeniul sănătăţii au intrat ulterior în contact strâns cu pacienţi simptomatici, adeseori fără să ia măsuri de precauţie speciale, însă niciunul nu a fost infectat.

Decizia autorităţilor argentiniene de a-i plasa în izolare pe pacienţii simptomatici şi cererea adresată cazurilor de contact de a rămâne în carantină "au limitat probabil răspândirea" bolii, potrivit studiului publicat în NEJM.

În cadrul focarului actual de pe nava de croazieră, măsuri de izolare şi de carantină au fost implementate, de asemenea, pentru persoane care au intrat în contact cu pasagerii vasului.

Amploarea focarului ar trebui să rămână "limitată" dacă măsuri de sănătate publică sunt implementate şi dacă ţările lumii dau dovadă de "solidaritate", a transmis joi OMS, estimând că nivelul de risc epidemiologic este "scăzut". OMS consideră totuşi că este "posibil" ca şi alte cazuri să fie depistate în perioada următoare, întrucât între momentul infectării cu hantavirus şi apariţia simptomelor poate să existe un interval de până la şase săptămâni.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
3
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
4
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
claudiu manda, mimica dezamagita
5
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Digi Sport
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu hantavirus
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas de croazieră este puțin probabil să declanșeze o nouă pandemie
Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto Profimedia
OMS, despre alerta privind hantavirusul: „Nici începutul unei epidemii, nici al unei pandemii”
KLM
Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie internată la Amsterdam, suspectată de infecţie
hantavirus MV hondius vas croaziera
Argentina încearcă să descopere sursa focarului de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius
hantavirus MV hondius vas croaziera
15 cazuri de hantavirus în România în ultimii ani. INSP: risc „foarte scăzut” în Europa din focarul de pe o navă din Atlantic
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
Strâmtoarea Ormuz
Ce rol au jucat aliații în decizia lui Trump de a opri operaținea...
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: Trebuie un premier care poate fi acceptat de toată...
Avion
Algeria, posibilă placă turnantă pentru flota fantomă a Rusiei...
Ultimele știri
Un ziar ucrainean analizează criza politică de la București: România ar putea ocupa locul deținut de Viktor Orban până de curând
Tot mai puțini vizitatori la operele lui Constantin Brâncuși. Numărul turiștilor care ajung în Târgu Jiu a scăzut cu aproape un sfert
Taxa de pod Giurgiu - Ruse se schimbă din iunie 2026. Cum plătești online și scapi de cozile spre Grecia și Bulgaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate deveni campioană sâmbătă, cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Supercomputerul Opta a decis. Cum poate Universitatea Craiova să o bată pe CFR și să se apropie la 90 de...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Pensionar cu 1.200 lei pensie NU a primit ajutorul de 500 lei. De ce? În ce zi intră pensia pe card?
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă