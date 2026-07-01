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De ce s-a inundat Capitala: explicațiile directorului adjunct al Apa Nova după precipitațiile record de marți noapte

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
Inquam Photos /Octav Ganea
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Din articol
De ce unele zone se inundă mai ușor Explicații pentru inundația din Pasajul Poligrafiei

Ploaia din noaptea de marți spre miercuri poate fi încadrată în categoria evenimentelor care apar statistic aproximativ o dată la 40 de ani, afirmă directorul general adjunct al Apa Nova, Alexandru Moldovan, care spune că intensitatea precipitațiilor a depășit cu mult capacitatea proiectată a rețelei de canalizare.

Moldovan a explicat, pentru SpotMedia.ro, că rețeaua de canalizare a Bucureștiului însumează peste 2.300 de kilometri de conducte și colectoare, prin care sunt transportate atât apele uzate, cât și apa de ploaie colectată de pe străzi. Acestea ajung într-o „casetă colectoare” subterană de mari dimensiuni, lungă de aproximativ 18 kilometri, care direcționează apa către stația de epurare de la Glina, mai scrie News.ro.

Oficialul a precizat că la Știrbei Vodă au fost înregistrate 120,8 litri pe metru pătrat într-un sfert de oră, o cantitate care poate fi preluată în mod normal de sistem, dar nu atunci când cade într-un interval atât de scurt.

„Tocmai de aceea, ploaia din noaptea de marți spre miercuri poate fi încadrată, potrivit criteriilor actuale de proiectare, în categoria evenimentelor care apar statistic aproximativ o dată la 40 de ani”, a declarat Alexandru Moldovan.

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De ce unele zone se inundă mai ușor

Directorul Apa Nova a explicat că inundațiile nu afectează uniform toate zonele Capitalei. „Acumulări de apă apar mai frecvent în zonele depresionare ale orașului, cum ar fi Tineretului - Văcărești, unde este nevoie de un bazin de retenție pe care l-am început deja”, a precizat acesta.

Alexandru Moldovan susține că rețeaua nu poate fi dimensionată pentru a elimina complet riscul de acumulare a apei în cazul ploilor extreme, iar modernizarea completă ar presupune costuri foarte mari.

„Inundații similare celor care au afectat Capitala nu pot fi complet evitate”, a spus el, adăugând că soluțiile vizează intervenții punctuale, precum redimensionarea conductelor, construirea de bazine de retenție și crearea unor noi conexiuni între colectoare.

Potrivit acestuia, Apa Nova derulează un program de investiții de aproximativ 230 de milioane de euro pe o perioadă de 11 ani. „După 2 ani de documentații, am început să lucrăm la un bazin în zona Tineretului”, a precizat Moldovan, menționând și alte proiecte planificate în Văcărești, Sectorul 3, Izvor și zona Operă-Eroilor.

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Explicații pentru inundația din Pasajul Poligrafiei

Directorul general adjunct al Apa Nova a explicat și inundația din Pasajul Poligrafiei, unde mai multe autoturisme au fost afectate de acumulările de apă.

„Acolo avem o stație de pompare care a fost reabilitată anul trecut. Doar că aseară a intervenit o fluctuație de tensiune. S-au oprit pompele pentru câteva minute”, a declarat acesta pentru SpotMedia.ro.

El a precizat că, în acest interval, camera tehnică s-a umplut cu apă, iar tabloul electric a fost inundat, ceea ce a împiedicat repornirea pompelor.

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Editor : Ana Petrescu

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