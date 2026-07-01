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Alertă în Marea Britanie: suspiciune de Ebola într-un spital din Glasgow

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Ebola virus test, conceptual image
Foto: Getty Images
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Autoritățile sanitare din Marea Britanie investighează un posibil caz de Ebola, după ce un pacient a fost internat într-un spital din Glasgow și este supus testelor pentru confirmarea virusului. Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi primul caz de Ebola din Regatul Unit din ultimii ani, pe fondul focarelor active din Republica Democrată Congo și Uganda, scrie BBC.

Un pacient este testat pentru suspiciune de virus Ebola la un spital din Glasgow, după ce a fost internat în cursul nopții de marți la Queen Elizabeth University Hospital.

Potrivit autorităților, analizele sunt în desfășurare pentru a stabili dacă persoana a contractat boala.

Dacă rezultatul va fi pozitiv, acesta ar fi primul caz de Ebola confirmat în Regatul Unit de la izbucnirea focarelor din Republica Democrată Congo și Uganda, în luna mai.

Focarul din Africa a fost declarat urgență de sănătate publică de interes internațional de către World Health Organization.

Reprezentanții NHS Greater Glasgow and Clyde au precizat că nu au fost închise secții ale spitalului și că pacienții și vizitatorii nu sunt sfătuiți să evite unitatea medicală.

Autoritățile subliniază că Ebola, spre deosebire de gripă sau COVID-19, nu este un virus transmis pe cale aeriană și nu se răspândește doar prin simpla apropiere de o persoană infectată.

Public Health Scotland a transmis că lucrează împreună cu UK Health Security Agency pentru a evalua rutele prin care călătorii ar putea ajunge în Regatul Unit din țările afectate.

„În prezent nu există cazuri confirmate de Ebola în Scoția, iar riscul pentru populația generală rămâne scăzut”, au transmis reprezentanții instituției.

De asemenea, autoritățile au anunțat că sunt pregătite să înceapă anchete epidemiologice și testări preventive pentru contacții pacientului, dacă va fi necesar.

Săptămâna trecută, Franța a confirmat primul său caz de Ebola, la un medic revenit dintr-o misiune umanitară în Republica Democrată Congo.

În anul 2014, asistenta Pauline Cafferkey, din Scoția, a fost diagnosticată cu Ebola după ce s-a întors din Sierra Leone. Ea s-a recuperat ulterior, deși a suferit complicații grave.

Citește și: OMS va începe săptămâna viitoare studii clinice cu două medicamente pentru Ebola în Congo

Editor : Ș.A.

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