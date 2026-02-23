Cu președintele venezuelean Nicolás Maduro în arest la New York și regimul său decapitat din Caracas cooperând în liniște cu Statele Unite, președintele Donald Trump și-a îndreptat ostilitatea către Havana. „Cuba este o națiune în declin”, a declarat recent președintele american. „Este la pământ”. Și odată cu întreruperea de către administrația Trump a aprovizionării cu petrol din Venezuela către Cuba – și cu un decret prezidențial din 29 ianuarie care amenință cu tarife severe orice țară care furnizează petrol insulei – această evaluare pare din ce în ce mai exactă, scrie The Christian Science Monitor într-o analiză privind intențiile americane în ceea ce privește mica națiune insulară.

Blocada petrolieră a determinat Cuba să adopte rapid măsuri dure, inclusiv oprirea tuturor mijloacelor de transport public, declararea unei săptămâni de lucru de patru zile, închiderea hotelurilor turistice care asigurau venituri atât de necesare și întreruperi tot mai frecvente ale alimentării cu energie electrică.

Familiile care deja se confruntă cu condiții de viață dificile apelează la lemne și cărbuni pentru gătit. Unele companii aeriene internaționale și-au anulat zborurile către insulă.

Condițiile care se deteriorează rapid în Cuba alimentează o dezbatere tot mai intensă la Washington: acord sau schimbare de regim? Ar trebui Donald Trump să opteze pentru un acord de tipul celui din Venezuela, care lasă în funcție o parte cooperantă a guvernului actual? Sau ar trebui să exercite presiuni până când va doborî un regim comunist care a fost pacoste pentru SUA încă din 1959?

Retorica președintelui ar putea sugera că el favorizează cea de-a doua opțiune. În consecință, unii cubano-americani au devenit brusc entuziaști în privința perspectivelor unei reveniri iminente pentru a reconstrui o patrie democratică și capitalistă și, poate, pentru a-și recupera proprietățile pe care le-au lăsat în urmă acum aproximativ șapte decenii.

Schimbare treptată vs. haos

Cu toate acestea, oricine speră la o schimbare rapidă a regimului de la Havana va fi probabil dezamăgit, spun mulți experți regionali.

În schimb, majoritatea se așteaptă ca presiunea economică neîncetată a SUA să ducă la un fel de acord între administrația Trump și factorii de decizie cubanezi, care să favorizeze o schimbare treptată pe insulă, în detrimentul unui colaps brusc și al haosului.

Un astfel de acord ar putea fi negociat cu guvernul cubanez. Dar pentru unii foști oficiali și experți americani, este mai probabil ca discuții semnificative să aibă loc – și, dacă zvonurile sunt corecte, deja au loc – cu alte cercuri puternice. Printre candidați se numără: înalți lideri militari, care dețin de mult timp un control strâns asupra economiei, sau factori de decizie „pensionați”, inclusiv Raúl Castro, fostul președinte și fratele nonagenar al defunctului lider revoluționar Fidel Castro.

„Trump spune că discutăm cu «cei mai înalți demnitari din Cuba» pentru a ajunge la un acord, iar acest lucru poate fi sau nu adevărat”, spune Michael Rubin, cercetător principal în politică externă la American Enterprise Institute din Washington.

„Dar ceea ce știm cu siguranță este că, dacă discutăm cu adevărații factori de decizie, atunci nu este vorba de actualul președinte, [Miguel] Díaz-Canel, care este doar o figură simbolică”, adaugă el. „Ar trebui să fie cu cineva sau cu un grup care contează.”

Dr. Rubin spune că ar putea fi ceea ce el numește „troica” – trei foști lideri în vârstă conduși de Castro – sau oficiali guvernamentali care acceptă că un acord cu Statele Unite este inevitabil. Sau, cu lideri militari puternici dispuși să facă compromisuri cu SUA pentru a-și păstra cota din economie.

Adevăratul obiectiv este China

Totuși, orice discuție despre un „acord” ridică întrebarea: în cazul Cubei, ce urmărește președintele Trump?

În timp ce principalul „câștig” strategic al SUA în Venezuela a fost accesul la petrolul țării (și blocarea accesului adversarilor), ceea ce administrația Trump ar putea urmări în Cuba nu este înlăturarea regimului, spun unii experți, ci a Chinei.

„Obiectivul strategic mai important aici ... este îndepărtarea Chinei, dar și a Rusiei, de la utilizarea Cubei ca bază operațională avansată pentru activitățile lor de informații și chiar militare”, spune Christopher Hernandez-Roy, director adjunct al Programului Americilor la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. Acest obiectiv, notează el, „este 100% în conformitate cu recenta Strategie de Securitate Națională, care se concentrează pe îndepărtarea Chinei din locații strategice din emisfera vestică”.

„Trump vorbește mult despre Groenlanda și, anterior, despre Canalul Panama și alte locuri din emisferă”, adaugă el, „dar nu există o locație mai strategică decât cea situată la 140 de kilometri de Florida Keys”.

Guvernul cubanez insistă că China nu are infrastructură de culegere de informații pe insulă. Dar numeroase rapoarte ale guvernului SUA și ale grupurilor de reflecție în domeniul securității naționale din ultimii ani au afirmat că astfel de baze de spionaj există într-adevăr, la fel ca în alte țări din America Latină care au legături strânse cu China.

În dezbaterea privind acordul versus schimbarea regimului, mulți experți și unii oficiali dispuși să vorbească sub condiția anonimatului spun că factorul decisiv în alegerea opțiunii care va prevala este secretarul de stat Marco Rubio, care s-a născut în Miami din părinți cubanezi.

Poziția lui Rubio față de președintele Trump a crescut și mai mult în ultimele luni. Și el a susținut de mult timp – în calitate de senator al Floridei și de favorit politic al comunității cubaneze exilate din sudul Floridei – o politică menită să scape Cuba de revoluția care i-a determinat pe atât de mulți cubanezi să-și părăsească patria.

La rândul său, guvernul cubanez afirmă că, deși este deschis la discuții cu SUA care „respectă suveranitatea Cubei”, în prezent nu sunt în curs de desfășurare niciun fel de discuții.

Modelul Venezuela

Cu toate acestea, unii experți avertizează că, oricât de mult ar putea presa comunitatea exilată și unii dintre apropiații președintelui pentru o schimbare de regim, Trump ar fi mai bine să ia în considerare potențialele ramificații ale unei astfel de mișcări și să se apropie mai mult de modelul de acțiune al Venezuelei.

„Schimbarea regimului din Cuba a fost mult timp marea obsesie a multor conservatori”, afirmă Rosemary Kelanic, expertă în securitate energetică și strategie globală a SUA la Defense Priorities, un think tank din Washington care promovează o politică externă realistă. „Acest lucru pare să fie valabil în special în comunitatea cubaneză din sudul Floridei și în cercul de prieteni al lui Trump de la Mar-a-Lago.”

„Dar, în timp ce Trump folosește petrolul pentru a crește presiunea asupra regimului cubanez”, adaugă ea, „cred că modelul venezuelean și discursul lui Trump despre un «acord» sugerează că ar putea avea în minte altceva decât o schimbare completă a regimului”.

Dr. Kelanic spune că presiunea neîncetată asupra Cubei riscă să o destabilizeze și să provoace un dezastru umanitar la doar 140 de kilometri de coasta Floridei. „Consecințele ar putea include fluxuri de refugiați din Cuba în Florida”, adaugă ea, „așa că există un risc real de repercusiuni care să afecteze o problemă de care această administrație se preocupă profund”.

Forțarea schimbării regimului „ar necesita desfășurarea trupelor marine pe plajele Cubei, iar acest lucru nu este în planurile unui președinte care nu este în favoarea opțiunilor de intervenție militară”, spune Hernandez-Roy. În schimb, el prevede ceea ce numește „gestionarea regimului”, care utilizează presiunea economică pentru a stimula schimbarea politică treptată.

„Spre deosebire de Venezuela, Cuba nu are o memorie democratică care să contribuie la o schimbare politică rapidă”, spune el.

În ceea ce privește persoanele la care administrația Trump ar putea apela pentru discuții semnificative, Hernandez-Roy spune să fim atenți la fiul lui Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, care a fost interlocutorul din culise al administrației Obama în ceea ce privește normalizarea relațiilor dintre SUA și Cuba.

Dr. Rubin observă că peste 2 milioane de cubanezi au părăsit insula în ultimii ani, mulți dintre ei profesioniști și membri ai clasei de mijloc, alungați de colapsul economic. El spune că acest grup ar putea fi încurajat să se întoarcă și să participe la restructurarea politică și economică a Cubei.

În ceea ce privește ceea ce ar putea dori Trump de la orice negocieri cu Cuba, dr. Rubin sfătuiește să se țină cont de faptul că președintele este un negociator imobiliar care se bucură de ideea de a realiza ceea ce alți președinți nu au reușit.

El spune că pentru Trump ar fi deosebit de atrăgător „să construiască hoteluri care să-i poarte numele pe plajele din Cuba”.

Aceste semne ar fi o amintire constantă a faptului că, în timp ce guvernul comunist cubanez a frustrat 12 președinți americani, președintele Trump a fost cel care l-a învins în cele din urmă.

Editor : Bogdan Enache