Cum a reușit o femeie să-și recupereze ceasul Rolex în valoare de 50.000 de euro, după ce l-a pierdut

În fiecare an, poliția municipală din Salon-de-Provence primește peste o mie de obiecte pierdute. Cheile, portofelele sau actele de identitate sunt cele mai frecvente. Dar, în urmă cu câțiva ani, un ceas Rolex estimat la 50.000 de euro a marcat serviciul de obiecte găsite, potrivit franceinfor.fr.

În 2024, poliția municipală din Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) a înregistrat 1.138 de obiecte găsite. Majoritatea sunt chei, dar agenții găsesc și portofele, genți sau telefoane. Mai rar, primesc și obiecte de valoare.

„Obiectele considerate de valoare sunt depozitate imediat într-un seif”, precizează comuna.

Recent, o persoană fizică a depus un ceas Rolex estimat la 50.000 de euro. Datorită numărului de serie, proprietara l-a putut recupera după câteva zile de îngrijorare.

Serviciul acestei comune urmează o procedură bine pusă la punct. „Odată primite, obiectele sunt înregistrate într-un registru oficial, precum și în software-ul specializat al poliției municipale. Există, de asemenea, un spațiu dedicat, clasificat pe teme: documente, haine, genți...”, explică municipalitatea. Procedura variază în funcție de tipul și valoarea obiectului.

La fiecare trei luni, se realizează un inventar: hainele care nu sunt revendicate sunt predate Crucii Roșii, în timp ce documentele oficiale (cărți de identitate, permise etc) sunt transmise prefecturii.

Legea este clară în această privință: articolul 2276 din Codul civil precizează: „cel care a pierdut sau căruia i-a fost furat un obiect poate să îl revendice în termen de trei ani de la data pierderii sau furtului”.

În practică, proprietarul are la dispoziție trei ani pentru a-și recupera bunul. După expirarea acestui termen, obiectul poate reveni celui care l-a găsit, dacă s-a prezentat, sau, în caz contrar, comunei. În cazul unui obiect de mare valoare, cum ar fi un ceas Rolex, ceasul este păstrat într-un seif până la expirarea termenului legal.

