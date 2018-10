Cum ar putea scăpa Harvey Weinstein de închisoare. Greșeala de amator făcută de un polițist

Procurorul din Manhattan a recunoscut existenţa unei noi erori în dosarul Harvey Weinstein, după ce a dezvăluit miercuri că un poliţist newyorkez a sfătuit-o pe una dintre acuzatoarele celebrului producător de film să şteargă din telefonul ei mobil orice conţinut pe care îl considera stânjenitor, informează Agerpres, care citează AFP.

Harvey Weinstein a fost acuzat de aproximativ 80 de femei pentru comiterea unor abuzuri sexuale. FOTO: Gulliver/ Getty Images



Într-o scrisoare redactată marţi şi expediată avocatului lui Harvey Weinstein, procurorul adjunct din acest dosar emblematic pentru mişcarea #MeToo a recunoscut că poliţistul a făcut acea recomandare uneia dintre cele două acuzatoare aflate la originea celor cinci capete de acuzare reţinute de instanţă împotriva producătorului de film, corespunzând unui viol prezumat din 2013 şi unei acuzaţii de felaţie forţată din 2006.



„Biroul meu a cerut reclamantei să predea toate telefoanele mobile pe care le-a folosit în perioada în care a avut o relaţie cu acuzatul”, a explicat procurorul adjunct Joan Illuzzi-Orbon în acea scrisoare, ce a fost transmisă jurnaliştilor americani.



Atunci când reclamanta a devenit îngrijorată de perspectiva transmiterii mesajelor sale private către procuror, poliţistul care conducea pe atunci ancheta Poliţiei din New York, Nicholas DiGaudio, a sfătuit-o „să şteargă tot ceea ce ea nu voia să fie văzut, înainte de a preda telefoanele”, a recunoscut procurorul adjunct, citând o declaraţie a reclamantei.



Deşi Joan Illuzzi-Orbon a dat asigurări că reclamanta a predat în cele din urmă procurorului toate conţinuturile din telefoanele ei mobile, acea dezvăluire a fragilizat şi mai mult dosarul acuzării, care a trebuit deja să renunţe, joia trecută, la unul dintre capetele de acuzare formulate împotriva lui Harvey Weinstein, în vârstă de 66 de ani.



„Această nouă desfăşurare de evenimente minează şi mai mult integritatea unui act al acuzării ce era deja deficitar”, a reacţionat avocatul producătorului de film, Ben Brafman.



Celebrul avocat american a cerut încă din luna august renunţarea la toate acuzaţiile formulate contra clientului său şi aşteaptă o decizie a judecătorului în această privinţă. Următoarea audiere a fost fixată pentru 20 decembrie.



Deşi Harvey Weinstein a fost acuzat de aproximativ 80 de femei pentru comiterea unor abuzuri sexuale, punerea lui sub acuzare, în primăvara acestui an, se bazează doar pe mărturiile depuse de trei femei.



Începând de joia trecută, în acest dosar au rămas doar acuzaţiile formulate de două reclamante. Cea de-a treia, Lucia Evans - singura al cărei nume era cunoscut - a fost considerată o persoană necredibilă, după ce un martor a declarat că ea i-ar fi mărturisit că a acceptat să îi facă o felaţie lui Harvey Weinstein, în speranţa că producătorul îi va oferi un rol într-un film.



Renunţarea la capul de acuzare asociat Luciei Evans, care îl acuza pe Harvey Weinstein că a forţat-o să îi facă o felaţie în 2004, a rezultat, parţial, dintr-o eroare a poliţistului DiGaudio, care a omis să informeze procurorul în legătură cu existenţa acelei mărturii, ce contrazicea depoziţia Luciei Evans.

