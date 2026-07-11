Cum încearcă Japonia să găsească un echilibru între obiectivul de a atrage mai mulți turiști și îngrijorările legate de supraturism

Situat într-un cadru spectaculos pe vârful unui deal din vestul Japoniei, castelul Himeji și-a câștigat porecla de „castelul stârcului alb” datorită acoperișurilor sale impresionante, tencuite în alb și dispuse în trepte. Acest complex impunător din secolul al XVII-lea este considerat cea mai frumoasă fortăreață samurai existentă și atrage peste un milion și jumătate de vizitatori pe an, relatează The Guardian.

Însă, pe măsură ce Japonia încearcă să gestioneze un număr tot mai mare de turiști străini, Himeji este una dintre atracțiile turistice care majorează prețul biletelor de intrare pentru persoanele care nu sunt rezidente. Acest sit din Patrimoniul Mondial și-a majorat prețul biletului de intrare la 2.500 de yeni (15,50 dolari) la 1 martie, dar a menținut prețul la 1.000 de yeni (6,20 dolari) pentru cei care locuiesc în orașul Himeji.

În prima lună de la majorarea prețurilor, numărul vizitatorilor a scăzut cu 17% – aproximativ în conformitate cu așteptările biroului de administrare – iar Kensuke Tsushi, reprezentant al biroului de administrare al castelului, afirmă că „au existat voci care au avertizat că acest lucru ar putea afecta imaginea castelului”.

Cu toate acestea, veniturile din vânzarea biletelor s-au dublat cu mult. „Se vorbește adesea despre «prețuri diferențiate», dar noi considerăm că este vorba de un preț fix de 2.500 de yeni, cu o reducere pentru locuitorii orașului care prezintă un act de identitate”, a declarat Tsushi.

Numărul vizitatorilor străini care au vizitat Himeji a crescut la 547.000 anul trecut, față de 387.000 în 2018. Planul de gestionare pe 10 ani al castelului prevede că acest număr ar putea ajunge la 1,2 milioane pe an, ceea ce ar duce la o creștere a costurilor legate de întreținere.

Tsushi spune că nemulțumirile legate de sistem proveneau mai degrabă de la vizitatorii japonezi din afara orașului decât de la turiștii străini. „Ceea ce auzim de la vizitatorii japonezi: este o comoară națională, beneficiază de fonduri din impozitele naționale, așa că de ce doar locuitorii din Himeji beneficiază de reducere… noi doar le explicăm raționamentul nostru și încercăm să-i facem să înțeleagă”.

Japonia și-a stabilit obiective ambițioase de a crește și mai mult numărul de turiști străini și veniturile generate de aceștia, însă acestea apar pe fondul unor îngrijorări tot mai mari legate de supraturism. Printre acestea se numără aglomerația din orașe precum Tokyo și Kyoto, aruncarea deșeurilor în spațiul public și comportamentul antisocial, precum și creșterea costurilor de întreținere a siturilor istorice.

Una dintre strategiile adoptate este sistemul de prețuri diferențiate. Cu toate acestea, în parte pentru a evita să pară discriminatoriu față de vizitatorii străini, multe locații care aplică prețuri diferențiate aleg să perceapă tarife mai mari tuturor celor care locuiesc în afara localității.

De asemenea, Japonia triplează în această lună taxa de plecare pentru toți călătorii, ajungând la 3.000 de yeni (18,55 dolari), iar taxele de viză urmează să crească de cinci ori, ajungând la 15.000 de yeni (93 de dolari).

Kyoto a devenit un exemplu emblematic al supraturismului, locuitorii din zonă plângându-se de aglomerație și de imposibilitatea de a urca în autobuzele pline ochi de turiști străini. Ca răspuns, municipalitatea ia în considerare majorarea tarifelor la autobuz pentru persoanele care nu sunt rezidente, atât japonezi, cât și străini.

Această practică este de mult timp consacrată în regiunile Japoniei, inclusiv în cazul feriboturilor care fac legătura cu insulele îndepărtate.

Yoko Fujihara locuiește în regiunea montană Nagano, unde este o practică obișnuită ca persoanele care nu sunt rezidente să plătească tarife mai mari pentru abonamentele de schi și pentru băile termale onsen.

„Există băi termale la care merg și unde cei care nu sunt cazați acolo trebuie să plătească cu 200 de yeni (1,25 dolari) mai mult. Este logic, având în vedere că unii localnici nu au baie acasă și merg acolo în fiecare zi – este normal ca ceilalți să plătească mai mult atunci când vin în vizită”, a afirmat Fujihara.

În altă ordine de idei, Agenția pentru Afaceri Culturale a decis să introducă tarife de intrare mai mari pentru turiștii străini la muzeele și galeriile de artă de stat. De asemenea, parcul tematic dedicat experiențelor în natură, Junglia Okinawa, a stabilit un preț mai mic pentru biletul de o zi pentru cei care locuiesc în Japonia, respectiv 6.930 de yeni (43 de dolari), față de 8.800 de yeni (54,45 dolari) pentru restul vizitatorilor.

Lauren Kelly, o britanică stabilită în Bangkok, a făcut numeroase călătorii în Japonia și intenționează să mai facă și altele. Ea nu este încântată de ideea prețurilor diferențiate într-o economie matură, chiar dacă această practică este folosită în țara în care s-a stabilit.

„Dă senzația de segregare”, a afirmat Kelly. „Totuși, Thailanda este o țară mai săracă decât Japonia, așa că, într-un anumit sens, cred că asta ar face ca situația să pară și mai gravă”.

Creșterea numărului de turiști străini care vizitează Japonia a fost rapidă: după ce a depășit pragul de 10 milioane pentru prima dată în 2013, cifra a ajuns la peste 42 de milioane anul trecut. Guvernul și-a majorat obiectivul la 60 de milioane până la sfârșitul deceniului.

Cheltuielile turiștilor străini au crescut cu 16% în 2025, atingând nivelul record de 9,5 trilioane de yeni (59 miliarde de dolari). Sectorul turistic intern, care a înregistrat și el un nivel record anul trecut, a ajuns la 26,8 trilioane de yeni (170 miliarde de dolari).

O mare parte din această sumă este alocată măsurilor menite să reducă aruncarea deșeurilor pe stradă și alte comportamente antisociale care stau la baza plângerilor. Agenția Japoneză de Turism își majorează bugetul cu peste 700%, ajungând la 10 miliarde de yeni (62 de milioane de dolari), pentru inițiative care includ camere cu inteligență artificială pentru detectarea aglomerației, sisteme de rezervare care limitează numărul de vizitatori, programe de tip „park-and-ride” și coșuri de gunoi inteligente.

De asemenea, se vor intensifica eforturile de a reduce aglomerația prin încurajarea turiștilor să viziteze și alte locuri în afara destinațiilor turistice obișnuite, precum Tokyo, Muntele Fuji, Osaka și Kyoto, deși există dificultăți în a-i determina pe turiști să se îndepărteze de traseele cele mai frecventate.

Sistemul de tarifare diferențiat este deja larg utilizat în Asia. De zeci de ani, turiștii străini plătesc mai mult pentru mâncare și servicii în țări precum China, Indonezia și Thailanda, printre altele. La unele dintre cele mai emblematice obiective turistice ale continentului, precum Taj Mahal din India și Angkor Wat din Cambodgia, turiștii străini plătesc semnificativ mai mult decât localnicii, care, în unele cazuri, sunt scutiți în totalitate de taxe.

Este, de asemenea, o tendință în creștere în Europa, unde Muzeul Luvru din Paris a majorat în ianuarie prețul biletului de intrare doar pentru persoanele care nu sunt rezidente în Spațiul Economic European cu 45%, ajungând la 32 de euro (36,40 dolari).

Înapoi la Nagano, Fujihara și-a exprimat îngrijorarea cu privire la efectul în lanț al creșterii prețurilor, care îngreunează viața unor japonezi, dar a recunoscut impulsul economic pe care îl aduce turismul străin.

„Desigur, îmi doresc ca oamenii să vină și să se bucure de Japonia”, a precizat ea.

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Editor : A.M.G.