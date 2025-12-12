Cutremur cu magnitudinea 6,7 în nordul Japoniei. A fost emisă alertă de tsunami Data publicării: 12.12.2025 07:56 Nordul Japoniei a fost lovit de două cutremure în ultimele zile. Foto: Profimedia Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA). JMA, care şi-a revizuit estimarea iniţială de magnitudine 6,5, a avertizat, de asemenea, că valuri de tsunami de până la un metru înălţime ar putea lovi coasta de nord a Pacificului.Seismul a suvenit la doar câteva zile după ce un alt un cutremur, cu magnitudinea de 7,5, s-a produs în aceeaşi zonă, eveniment soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP, potrivit Agerpres. Editor : B.P. Etichete: cutremur cutremur japonia Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel... 2 Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem... 3 Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul... 4 Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea... 5 Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...