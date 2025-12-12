Cutremur cu magnitudinea 6,7 în nordul Japoniei. A fost emisă alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA).

JMA, care şi-a revizuit estimarea iniţială de magnitudine 6,5, a avertizat, de asemenea, că valuri de tsunami de până la un metru înălţime ar putea lovi coasta de nord a Pacificului.

Seismul a suvenit la doar câteva zile după ce un alt un cutremur, cu magnitudinea de 7,5, s-a produs în aceeaşi zonă, eveniment soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP, potrivit Agerpres.

