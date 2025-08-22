Cutremur cu magnitudinea 7,5 în Strâmtoarea Drake

Un cutremur cu magnitudinea 7,5 s-a produs joi în Strâmtoarea Drake, între America de Sud şi Antarctica. Centrul pentru avertizare în caz de tsunami din Pacific a emis iniţial o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din Chile, care a fost însă ridicată ulterior.

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a revizuit în jos magnitudinea seismului, estimată iniţial la 8, adăugând că s-a produs la o adâncime de 11 kilometri, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Cutremurul s-a produs la o distanţă de peste 700 de kilometri sud-est de oraşul Ushuaia din Argentina, care are o populaţie de circa 57.000 de locuitori, a precizat USGS.

Serviciul hidrografic şi oceanografic al marinei din Chile a emis o avertizare de tsunami pentru teritoriile sale antarctice după ce seismul s-a produs la 258 de kilometri nord-vest de Base Frei, a precizat instituţia într-un buletin.

Editor : B.P.