Live TV

De la amvon la platane. Un preot catolic mixează în cele mai cunoscute cluburi din lume: „Echilibrul este foarte important”

Data publicării:
popa
Sursa foto: X

Sub luminile puternice ale scenei din Monterrey, Mexic, ringul de dans aglomerat vibrează în timp ce un preot catolic în guler clerical ridică o mână de pe scenă, ritmurile electronice răsunând în sală. Sute de oameni se mișcă în unison în timp ce părintele Guilherme Peixoto privește mulțimea - nu de la amvon, ci din spatele platanei, se arată într-un reportaj reuters.

Peixoto, originar din Portugalia, a cântat la unele dintre cele mai renumite cluburi din lume. Acum se află în turneu în America Latină, umplând sălile de concert din Columbia până în Mexic, țara cu a doua cea mai mare populație catolică din lume.

De fiecare dată când Peixoto, un cleric de carieră, urcă pe scenă, momentul are o mare importanță.

„Este o energie diferită și cred că în viața noastră echilibrul este foarte important”, a spus Peixoto în culisele sălii din centrul orașului Monterrey, plină ochi cu aproximativ 300 de tineri petrecăreți și câțiva preoți veniți să se bucure de concertul său.

„Avem timp pentru tăcere, timp pentru a asculta vocea lui Dumnezeu... și, de asemenea, timp pentru a împărtăși mesajul lui Dumnezeu”, a adăugat el.

Peixoto se află în turneu în America Latină pentru a-și promova cel mai recent EP, Si Tuvieras Fe, lansat pe 5 decembrie. El a câștigat recunoaștere internațională și și-a construit o comunitate globală de fani ca DJ, în special în rândul tinerilor din America Latină, unde numărul membrilor Bisericii a scăzut în ultimul deceniu.

Echilibrul dintre „adrenalină” și „contemplare” rămâne esențial în modul în care el își percepe rolurile sale duale. Piesele sale electronice – ritmuri puternice combinate cu mesaje spirituale – includ hituri precum „Lift up the fallen” și „Protegeme Senor”.

Seturile sale includ simboluri religioase care strălucesc în club, videoclipuri cu regretatul Papă Francisc și, în spectacolele sale din Mexic, imagini cu venerata Fecioară din Guadalupe.

Ascensiunea neașteptată a lui Peixoto către faimă a început acum două decenii, când a lansat un „bar parohial” în Portugalia pentru a ajuta la achitarea datoriilor bisericii. Pe măsură ce popularitatea evenimentelor a explodat, s-a înscris la cursuri de DJ.

Pentru Peixoto, nu a fost niciodată vorba de încălcarea regulilor Bisericii, ci de construirea unei comunități. Dacă spectacolele sale cu bilete epuizate sunt un indiciu, mesajul a avut rezonanță.
„Pentru mine, muzica electronică are întotdeauna ceva special. Este respectul, nu există judecată pe ringul de dans”, a spus Peixoto. „Așa cum spun mereu, este o imagine uimitoare pentru lume.”

În Monterrey, Peixoto cântă câteva ore, terminând în jurul orei 2 dimineața. Noaptea continuă, dar Peixoto nu rămâne la petrecerea de după concert. În schimb, a doua zi dimineață, devreme, el stă alături de arhiepiscopul mexican Rogelio Cabrera la slujba de la catedrala metropolitană din Monterrey, la doar trei străzi distanță de locul unde a avut loc concertul său din noaptea precedentă.

Îmbrăcat în veșminte tradiționale, împărțind Euharistia, ar fi greu de ghicit că Peixoto se afla în spatele platanei cu doar câteva ore înainte.
„Știu că nu este normal ca un preot să aibă acest gen de oportunitate”, a spus Peixoto. „Așadar, este o recunoștință și o responsabilitate să împărtășesc ceva special.”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sport romania
Criză uriașă în sportul românesc. Multe federații și cluburi au conturile goale: „N-au bani nici de utilităţi”
club
Amenzi mari pentru cluburile gălăgioase din Sectorul 1. Poliţia Locală va face verificări cu sonometre
anpc inchide restaurant pe aeroportul otopeni
Controale ANPC la cluburile din Capitală. Amenzi de peste 350.000 de lei și opriri temporare ale activității
hardwell saga festival
Video. Scandal uriaș la festivalul Saga din București. Hardwell și-a anulat show-ul în fața fanilor. Ce motive a invocat
dj suedia
VIDEO Cel mai vârstnic DJ din Suedia are 79 de ani. „Iubesc muzica. Și dacă îi pot face pe alții fericiți, e minunat”
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile...
Ultimele știri
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie
Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Când dai prioritate tramvaiului: mulţi şoferi nu ştiu legislaţia rutieră
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari primesc între 490 și 610 lei în plus la pensie? În ce oraș pensiile sunt de 2 ori mai mari ?
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...