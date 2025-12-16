De la amvon la platane. Un preot catolic mixează în cele mai cunoscute cluburi din lume: „Echilibrul este foarte important”

Sub luminile puternice ale scenei din Monterrey, Mexic, ringul de dans aglomerat vibrează în timp ce un preot catolic în guler clerical ridică o mână de pe scenă, ritmurile electronice răsunând în sală. Sute de oameni se mișcă în unison în timp ce părintele Guilherme Peixoto privește mulțimea - nu de la amvon, ci din spatele platanei, se arată într-un reportaj reuters.

Peixoto, originar din Portugalia, a cântat la unele dintre cele mai renumite cluburi din lume. Acum se află în turneu în America Latină, umplând sălile de concert din Columbia până în Mexic, țara cu a doua cea mai mare populație catolică din lume.

De fiecare dată când Peixoto, un cleric de carieră, urcă pe scenă, momentul are o mare importanță.

„Este o energie diferită și cred că în viața noastră echilibrul este foarte important”, a spus Peixoto în culisele sălii din centrul orașului Monterrey, plină ochi cu aproximativ 300 de tineri petrecăreți și câțiva preoți veniți să se bucure de concertul său.

„Avem timp pentru tăcere, timp pentru a asculta vocea lui Dumnezeu... și, de asemenea, timp pentru a împărtăși mesajul lui Dumnezeu”, a adăugat el.

Peixoto se află în turneu în America Latină pentru a-și promova cel mai recent EP, Si Tuvieras Fe, lansat pe 5 decembrie. El a câștigat recunoaștere internațională și și-a construit o comunitate globală de fani ca DJ, în special în rândul tinerilor din America Latină, unde numărul membrilor Bisericii a scăzut în ultimul deceniu.

Echilibrul dintre „adrenalină” și „contemplare” rămâne esențial în modul în care el își percepe rolurile sale duale. Piesele sale electronice – ritmuri puternice combinate cu mesaje spirituale – includ hituri precum „Lift up the fallen” și „Protegeme Senor”.

Seturile sale includ simboluri religioase care strălucesc în club, videoclipuri cu regretatul Papă Francisc și, în spectacolele sale din Mexic, imagini cu venerata Fecioară din Guadalupe.

Ascensiunea neașteptată a lui Peixoto către faimă a început acum două decenii, când a lansat un „bar parohial” în Portugalia pentru a ajuta la achitarea datoriilor bisericii. Pe măsură ce popularitatea evenimentelor a explodat, s-a înscris la cursuri de DJ.

Pentru Peixoto, nu a fost niciodată vorba de încălcarea regulilor Bisericii, ci de construirea unei comunități. Dacă spectacolele sale cu bilete epuizate sunt un indiciu, mesajul a avut rezonanță.

„Pentru mine, muzica electronică are întotdeauna ceva special. Este respectul, nu există judecată pe ringul de dans”, a spus Peixoto. „Așa cum spun mereu, este o imagine uimitoare pentru lume.”

În Monterrey, Peixoto cântă câteva ore, terminând în jurul orei 2 dimineața. Noaptea continuă, dar Peixoto nu rămâne la petrecerea de după concert. În schimb, a doua zi dimineață, devreme, el stă alături de arhiepiscopul mexican Rogelio Cabrera la slujba de la catedrala metropolitană din Monterrey, la doar trei străzi distanță de locul unde a avut loc concertul său din noaptea precedentă.

Îmbrăcat în veșminte tradiționale, împărțind Euharistia, ar fi greu de ghicit că Peixoto se afla în spatele platanei cu doar câteva ore înainte.

„Știu că nu este normal ca un preot să aibă acest gen de oportunitate”, a spus Peixoto. „Așadar, este o recunoștință și o responsabilitate să împărtășesc ceva special.”

