Dennis Rodman, omul de legătura dintre Trump şi Kim Jong-un

Un personaj care uneşte cei mai imprevizibili lideri din lume. Baschetbalistul Dennis Rodman a fost, multă vreme, singura sursă de informaţii a Vestului despre Kim Jong-un. Cei doi au o relaţie de prietenie intens mediatizată.

Fosta vedetă NBA chiar a fost în Singapore în timpul summitului. Rodman a fost atât de emoţionat, încât a plâns la televizor. Cu o şapcă din campania lui Donald Trump pe cap, Rodman i-a reproşat lui Barack Obama că nu l-a luat în serios când îi spunea că are mesaje pentru el din partea lui Kim Jong-un.

Dennis Rodman, fost baschetbalist: Obama nici nu m-a băgat în seamă. L-am rugat. I-am spus: am ceva de transmis din partea Coreei de Nord. M-a ignorat. Nu m-am lăsat descurajat. Am continuat să mă întorc acolo, am continuat să mă întorc. Mi-am demonstrat loialitatea faţă de această ţară, am arătat că sunt de încredere şi le-am spus tuturor că uşa se va deschide. E uimitor! E uimitor! Când am spus lucrurile alea... Când am spus lucrurile alea... Când m-am întors acasă, aveam atât de multe ameninţări cu moartea! Am primit atât de multe ameninţări cu moartea! Am crezut în Coreea de Nord. Când m-am întors în ţară, nici nu puteam să merg acasă! Nu am putut să merg acasă, a trebuit să mă ascund 30 de zile! Nu am putut nici să mă întorc acasă! Dar am ţinut capul sus, frate! Am ştiut că lucrurile se vor schimba, am ştiut! Am fost singurul! Nu am avut cine să mă asculte, toţi mă ignorau! Dar am înfruntat tot, toate atacurile şi nu m-am lăsat doborât! E o zi grozavă pentru toată lumea! Pentru Singapore, Tokyo, China, e o zi grozavă pentru toată lumea!