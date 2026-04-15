Directorul unui liceu din SUA a împiedicat un masacru. Momentul în care sare asupra unui tânăr înarmat

Intervenția directorului unui liceu din Statele Unite a împiedicat producerea unui nou masacru. Urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

În imaginile înregistrate de camerele de supraveghere în urmă cu o săptămână și făcute publice acum se vede cum directorul în vârstă de 60 de ani sare asupra unui tânăr înarmat, în timp ce acesta avea pușca îndreptată spre doi elevi.

Bărbatul a fost împușcat în picior, însă a reușit să îl imobilizeze pe atacatorul mai tânăr cu 40 de ani.

Individul, un fost elev al liceului, este cercetat acum pentru patru infracțiuni- două capete de acuzare de îndreptare a unei arme de foc cu intenții criminale, împușcare cu intenția de a ucide și port de armă la o adunare publică.

