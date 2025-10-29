Coreea de Sud l-a întâmpinat pe președintele american Donald Trump cu fast și simboluri regale. Liderul de la Washington a primit replica unei coroane de aur și „Marele Ordin Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru rolul său în promovarea păcii în Peninsula Coreeană.

Trump a aterizat în Coreea de Sud în ultima etapă a unui turneu în Asia, care a inclus, de asemenea, opriri în Malaezia şi Japonia, fiind programate discuţii comerciale de anvergură cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi preşedintele chinez Xi Jinping.

Avioane de luptă americane şi sud-coreene au escortat Air Force One la aterizare, iar pe pistă o fanfară militară sud-coreeană l-a întâmpinat pe Trump cu piesa „YMCA” şi s-au tras salve de tun.

Lee speră să obţină concesii de la Trump în negocierile prelungite menite să reducă tarifele SUA asupra Coreei de Sud şi a căutat să obţină simpatia preşedintelui american lăudându-i abordarea faţă de Coreea de Nord.

Biroul lui Lee a transmis că, în semn de recunoaştere a rolului lui Trump ca „facilitator al păcii” în Peninsula Coreeană, i-a fost conferit „Marele Ordin Mugunghwa”, numit după floarea naţională a Coreei de Sud, un hibiscus roz cunoscut şi sub denumirea de Trandafirul din Sharon în engleză.

„Mi-ar plăcea să-l port chiar acum”, a spus Trump când i-a fost înmânat premiul strălucitor. Un oficial sud-coreean a spus că Trump este primul preşedinte american care primeşte această distincţie.

Trump a primit o replică a coroanei Cheonmachong

În timpul primului său mandat, Trump a organizat o serie de summituri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un înainte ca discuţiile să eşueze, pe măsură ce Phenianul a avansat rapid în dezvoltarea armelor nucleare şi a rachetelor balistice. Miercuri, Trump şi-a reiterat invitaţia de a se întâlni din nou cu Kim, dar până acum Coreea de Nord nu a comentat cele mai recente iniţiative ale sale.

Lee şi Trump s-au întâlnit la un muzeu din oraşul Gyeongju, un oraş turistic liniştit plin de morminte şi palate istorice din perioada în care a fost capitala vechiului regat Silla, care a stăpânit aproximativ o treime din Peninsula Coreeană până în secolul al IX-lea.

Trump a primit cadou o replică a coroanei Cheonmachong din aur. Originalul delicat, care a fost găsit într-un mormânt din Gyeongju, are tije înalte din aur şi forme de frunze suspendate.

„Aceasta simbolizează istoria Silla, care a întreţinut o perioadă lungă de pace pe Peninsula Coreeană, şi o nouă eră de coexistenţă paşnică şi creştere comună în Peninsula Coreeană, pentru care Statele Unite şi Coreea de Sud vor lucra împreună”, a precizat biroul preşedintelui sud-coreean.

Liderii au avut un prânz de lucru care a inclus dressing pentru salată Thousand Island, ceea ce biroul lui Lee a spus că este o referinţă la „povestea de succes din New York, oraşul natal” al lui Trump. De asemenea, în meniu au fost incluse specialităţi locale nespecificate, „conform preferinţelor preşedintelui Trump”.

Ce i-a cerut preşedintele sud-coreean lui Trump

Ziua se va încheia cu o cină cu liderii din Vietnam, Australia, Noua Zeelandă, Canada, Thailanda şi Singapore.Trei surse diplomatice au declarat că unii dintre lideri şi-au schimbat programele pentru a se întâlni cu Trump, care a sosit şi va pleca înainte de summitul planificat al liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) vineri şi sâmbătă.

Gyeongju nu este, de obicei, scena unor astfel de evenimente internaţionale, iar diplomaţii străini s-au plâns de dificultăţi în rezervarea camerelor şi în găsirea unor spaţii potrivite pentru întâlniri şi de nevoia de a muta personalul din Seul. Miercuri, Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a contestat relatările despre lipsa camerelor, spunând că doar aproximativ jumătate din cazările disponibile în zonă erau rezervate.

Pe planul relaţiilor dintre Washington şi Seul, preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi-a exprimat speranţa, miercuri, că preşedintele Donald Trump va permite Coreei de Sud să aibă combustibil pentru submarine nucleare.

„Nu intenţionăm să construim submarine înarmate nuclear, dar deoarece submarinele diesel sunt mai puţin capabile de navigare submersibilă, există restricţii privind urmărirea submarinelor nord-coreene sau chineze”, i-a spus Lee lui Trump în timpul discuţiilor „Aşadar, dacă ne permiteţi să furnizăm combustibil, dacă construim câteva submarine echipate cu arme convenţionale, povara asupra forţelor militare americane ar putea fi semnificativ redusă”.

Lee a solicitat, de asemenea, sprijinul lui Trump pentru a face progrese substanţiale în ceea ce priveşte permisiunea pentru Coreea de Sud de a reprocesa combustibilul nuclear uzat sau de a îmbogăţi uraniul. Predecesorii lui Lee au dorit să construiască submarine nucleare, dar SUA s-au opus acestei idei timp de decenii.

Editor : M.I.