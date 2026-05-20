Video „Ebola ne torturează”. Panica se extinde în estul Republicii Democrate Congo pe măsură ce virusul mortal face noi victime

Ebola Congo
Un virus care s-a răspândit în tăcere „Nimeni nu poate respecta măsurile de izolare”

Panica a cuprins zonele afectate de Ebola din estul Republicii Democrate Congo, pe măsură ce numărul deceselor continuă să crească, iar autoritățile se luptă să țină pasul cu un focar care s-ar fi putut răspândi anterior fără a fi detectat. Se presupune că pacientul zero este o asistentă medicală care a murit în capitala provinciei, Bunia, dar a fost înmormântată în Mongwalu, tot un oraș minier aurifer. Majoritatea cazurilor suspecte și a deceselor au fost raportate acolo și în localitatea vecină Rwampara, anunță BBC.

„Ebola ne torturează”, spune un șofer de taxi de 28 de ani din orașul minier Rwampara. „Mi-e frică pentru că oamenii mor foarte repede... Ne este foarte frică.”

În urma unei vizite efectuate în weekend în provincia Ituri, epicentrul epidemiei, ministrul congolez al Sănătății, dr. Samuel Roger Kamba, a recunoscut că echipele medicale încearcă să țină pasul cu virusul, care s-ar putea să fi circulat încă de înainte de a fi detectat pentru prima dată, pe 24 aprilie.

Fred Kiza, un locuitor din Rwampara, a declarat pentru BBC că „există teamă”, pe care o consideră „normală atunci când apare o boală ca aceasta”.

„Ar fi bine dacă ne-ar da măști pentru a ne proteja.”

Până marți, se înregistrau 514 cazuri suspecte, iar 136 de persoane se crede că au decedat din cauza virusului, au declarat oficialii. O persoană a decedat și în țara vecină, Uganda.

Au fost identificate cazuri și în orașul Butembo și în Goma, localitate controlată de rebeli, din provincia Kivu de Nord, precum și în provincia Kivu de Sud.

Autoritățile sanitare afirmă că au avut loc mai multe decese în comunitate fără a fi raportate autorităților, ceea ce înseamnă că nu au putut fi investigate la momentul respectiv.

Potrivit Ministerului Sănătății, alertele oficiale la nivel comunitar au fost înregistrate abia începând cu 8 mai.

„La nivel comunitar, acest lucru nu a fost eficient”, a explicat dr. Kamba. El a adăugat: „Trebuie să analizăm cu atenție comunitatea pentru a înțelege ce s-a întâmplat – cum s-au îmbolnăvit oamenii și, uneori, chiar au murit fără ca vreun raport să fie întocmit.”

Un virus care s-a răspândit în tăcere

Focarul a fost cauzat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. Republica Democratică Congo - care se confruntă în prezent cu cel de-al 17-lea focar de Ebola - este mai familiarizată cu specia Zaire.

Bundibugyo a provocat doar două epidemii până acum - în 2007 și 2012 - în care a ucis aproximativ 30% dintre persoanele infectate.

Dr. Kamba a explicat simptomele: „Există sângerări abundente peste tot, febră foarte mare. Dar Bundibugyo poate prezenta mai puține semne evidente, ceea ce întârzie diagnosticul, deoarece oamenii cred: «Nu, asta e doar malarie.»”

Această întârziere, spun oficialii, ar fi putut permite virusului să se răspândească în tăcere.

În Mongwalu, unele decese nu au fost atribuite bolii, ci vrăjitoriei. Această credință a devenit cunoscută în zonă sub numele de „fenomenul sicriului” - ideea că oricine atinge sicriul unei persoane decedate va muri și el.

Organizația caritabilă internațională Save the Children a declarat că tulpina Bundibugyo nu a mai fost identificată până acum în Ituri. Testele limitate disponibile în provincie erau destinate depistării tulpinii Zaire și nu au dat rezultate pozitive.

„În momentul în care a fost detectată tulpina Bundibugyo, aceasta se răspândise deja destul de mult. Ne aflăm într-o cursă contra cronometru”, a declarat într-un comunicat Greg Ramm, reprezentantul organizației în Republica Democratică Congo.

Autoritățile avertizează că răspândirea virusului în marile centre urbane prezintă provocări serioase.

În ciuda vizitei doctorului Kamba la Bunia în weekend, locuitorii consideră că progresele în combaterea răspândirii virusului au fost lente.

„Dacă nu există un centru de tratament aici, în capitală”, a întrebat un locuitor, „atunci cum rămâne cu celelalte zone?”

„Nimeni nu poate respecta măsurile de izolare”

Bunia, în Ituri, precum și Butembo și Goma, în Kivu de Nord, găzduiesc sute de mii de oameni, însă niciuna dintre aceste localități nu dispune de un centru de tratament pentru Ebola pe deplin operațional, la cinci zile de la declararea epidemiei.

Locuitorii din Goma - cel mai mare oraș din estul Republicii Democrate Congo - declară pentru BBC că măsurile elementare de sănătate publică, precum evitarea strângerilor de mână, limitarea adunărilor și spălarea regulată a mâinilor, sunt ignorate pe scară largă.

„Mă îndrept spre graniță pentru a realiza un reportaj despre oamenii blocați acolo”, a spus Jose Mutanava, un jurnalist local. „Port o mască de protecție, dar nu prea mulți oameni o fac.”

Un alt locuitor, care a cerut să nu-i fie dezvăluit numele, a spus: „Nimeni nu poate respecta măsurile de izolare - poate doar când vom vedea mai multe decese. Astăzi, în centrul orașului, am văzut doar patru persoane care purtau măști.”

Alții spun că supraviețuirea de zi cu zi are prioritate.

„E prea mult să le ceri oamenilor care abia reușesc să-și asigure hrana să respecte aceste reguli”, a spus un locuitor.

Estul Republicii Democrate Congo este grav afectat de conflict, ceea ce complică și mai mult gestionarea virusului.

Organizația „Save the Children” a declarat că epidemia de Ebola reprezintă o „nouă criză de proporții, care se adaugă unei situații deja dificile”.

„Este vorba de o zonă de conflict, o zonă afectată de o criză umanitară, cu sute de mii de persoane strămutate, iar sistemele de sănătate sunt deja grav afectate”, a adăugat organizația.

CM 2026: Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo, în ciuda epidemiei de Ebola

În prezent, patru dintre zonele afectate se află în provincia Ituri: Mongwalu, epicentrul epidemiei, precum și Bunia, Rwampara și Nyakunde.

În Kivu de Nord, Goma este controlată de grupul rebel M23, în timp ce al doilea oraș ca mărime al provinciei, Butembo, este, de asemenea, afectat de activitatea milițiilor.

Statele Unite au anunțat acordarea unei asistențe de urgență în valoare de 13 milioane de dolari pentru Republica Democratică Congo și Uganda și au declarat că iau în considerare acordarea de fonduri suplimentare prin intermediul fondului umanitar comun al ONU, pe lângă restricțiile de călătorie impuse ca urmare a epidemiei.

Un cetățean american, dr. Peter Stafford, se numără printre persoanele infectate, după ce a fost testat pozitiv în timp ce lucra la Spitalul Nyakunde din Ituri.

Medicul, soția sa și un alt coleg tratau pacienți când a început epidemia, a declarat Serge, grupul misionar creștin pentru care lucrau.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, un cetățean american a fost evacuat în Germania pentru tratament, adăugând că se lucrează la evacuarea a cel puțin alți șase americani care au fost expuși.

Duminică, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia drept urgență de sănătate publică de interes internațional, după ce au fost raportate cazuri confirmate pe 15 mai.

