CM 2026: Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo, în ciuda epidemiei de Ebola

Echipa de fotbal a RD Congo (RDC) va putea participa la Cupa Mondială din 2026 în Statele Unite, în ciuda epidemiei de Ebola care afectează ţara, a anunţat marţi un oficial american, relatează AFP.

„Ne aşteptăm ca echipa din RDC să poată participa la Cupa Mondială”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat american, sub acoperirea anonimatului.

Washingtonul a anunţat luni o întărire a controalelor sanitare la graniţele sale împotriva virusului Ebola, interzicând intrarea cetăţenilor străini care au călătorit în Uganda, RD Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile. Oficialul american a precizat că echipa congoleză s-a antrenat deja în Europa şi ar putea astfel să nu corespundă acestor criterii de interdicţie.

Un control strict

Şi dacă unul dintre membrii echipei a trecut efectiv prin ţara sa în ultimele 21 de zile înainte de intrarea în SUA, se va face o excepţie şi i se va permite intrarea, dar acea persoană va trebui totuşi să se supună unui control strict, cu „acelaşi protocol de testare şi izolare” aplicat americanilor care se întorc din RD Congo, a precizat acest responsabil.

El a precizat însă că această derogare nu se va aplica suporterilor congolezi.

RD Congo, al cărei cantonament va fi la Houston, în Texas, va evolua în Grupa K. Echipa va întâlni Portugalia pe 17 iunie la Houston, apoi Columbia pe 24 iunie la Guadalajara (Mexic) şi, în final, Uzbekistanul pe 28 iunie la Atlanta.

Responsabilul american nu a abordat problema prezenţei congolezilor în Mexic.

Editor : Sebastian Eduard