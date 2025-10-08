Live TV

Episcopul peruvian cu 17 amante: clericul i-a înaintat demisia papei Leon. Cine l-a dat de gol privind viața amoroasă

Ciro Quispe Lopez
Clericul peruvian Ciro Quispe Lopez Foto Infobae.com

Un episcop peruvian acuzat că ar avea 17 amante secrete a fost demascat după ce unele dintre femei au aflat una de existența celeilalte și au ajuns aproape la bătaie. Ciro Quispe López,  în vârstă de 51 de ani, episcopul de Juli din Peru, și-a înaintat demisia Papei Leo după ce o anchetă a Vaticanului a intervievat trei dintre presupusele amante ale clericului, precum și pe menajera sa, care a furnizat detalii despre ceea ce a văzut în dormitorul acestuia, scrie The Times.

„O călugăriță care era una dintre amantele lui Quispe era geloasă pe o avocată cu care episcopul se întâlnea și a trimis informații despre aventurile lui unei a treia amante, care s-a certat cu avocata”, a spus Paola Ugaz, o jurnalistă peruviană care a văzut un document al Vaticanului în care se detaliază ancheta. „A fost o adevărată telenovelă, dar a scos la iveală și un abuz grav de putere”, a declarat ea pentru The Times. „Multe dintre cele 17 femei erau prea speriate să se prezinte, pentru că se temeau de el.”

Vaticanul a început ancheta după o investigație realizată de Kevin Moncada, jurnalist la ziarul peruvian Sin Fronteras. „În aprilie anul trecut, am primit informații că una dintre presupusele amante ale episcopului ajunsese practic la bătaie cu o altă tânără”, a declarat el publicației Hildebrandt. El a adăugat: „Acesta a fost factorul declanșator. Cazul a ieșit la iveală pentru că femeile au aflat că episcopul se întâlnea cu mai multe dintre ele în același timp, ceea ce le-a înfuriat.”

Se spune că Vaticanul a studiat mesajele audio, fotografiile și videoclipurile amoroase trimise de episcop femeilor. Publicația peruană Infobae a raportat că episcopul a confirmat într-un mesaj că a întreținut relații sexuale în reședința sa oficială.

Ugaz a spus că Quispe a făcut greșeala de a trimite câteva videoclipuri și fotografii destinate amantelor sale menajerei sale, care s-a plâns imediat Bisericii Catolice. Mancado a spus că menajera a văzut păr de femeie în dușul episcopului. El a relatat că ea a spus: „Cearșafurile lui aveau pete. A trebuit să curăț totul”.

Episcopul a negat acuzațiile, numindu-le o campanie de defăimare din partea „mâinilor întunecate”.

Quispe, care a fost numit episcop de papa Francisc în 2018, a fost anchetat și de Vatican pentru presupusa delapidare a fondurilor bisericii. Ugaz a spus că Vaticanul a investigat acuzațiile potrivit cărora Quispe ar fi luat scaune dintr-o proprietate a bisericii pentru a le folosi într-un restaurant care făcea parte dintr-un lanț în care se spune că avea interese financiare. „Lanțul se numește Patas Arriba, o expresie care înseamnă «cu susul în jos», dar care se traduce literalmente prin «picioarele în aer»”, a spus Ugaz.

Jurnalista a spus că, înainte de a părăsi funcția, Quispe a fost contestat de un grup de persoane din grupul indigen Aymara, care au susținut că el a cheltuit în mod necorespunzător fondurile Națiunilor Unite destinate sprijinirii proiectelor din comunitatea lor. „El a restituit banii, ceea ce este rar în Peru, dar a făcut-o pentru că aceștia l-au amenințat că îl vor linșa, iar membrii grupului indigen Aymara sunt cunoscuți pentru faptul că își respectă cuvântul”, a spus ea.

Nu este prima dată când papa Leon a trebuit să se ocupe de corupția din biserica peruană. Înainte de a fi ales papă în luna mai, el a lucrat timp de 20 de ani în Peru, unde a investigat abuzurile sexuale din cadrul ordinului religios Sodalitium Christianae Vitae.

El a susținut-o pe Ugaz, care a investigat și ea ordinul, în timp ce ea se lupta cu procesele intentate de ordin pentru a-i opri activitatea. „Papa Leon este foarte conștient de ceea ce se întâmplă în biserica peruană”, a spus ea.

 

