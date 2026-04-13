Era pacifistă a Japoniei s-ar putea apropia de sfârșit: care sunt indiciile

Prim-ministrul conservator al Japoniei face presiuni pentru a „întoarce o nouă pagină în cartea istoriei” prin revizuirea „constituției păcii” a țării, un pas istoric care riscă să divizeze țara și să îndepărteze vecinii săi asiatici, scrie The Times.

Într-un discurs ținut la convenția anuală a Partidului Liberal Democrat (PLD) aflat la putere, Sanae Takaichi a declarat că, până la următoarea astfel de reuniune, partidul trebuie să formuleze propuneri detaliate pentru a modifica constituția pentru prima dată în istoria sa de 79 de ani.

„A sosit momentul”, le-a spus ea delegaților. „Ce fel de țară vrem să creăm? Constituția este cea care povestește acea viziune ideală.”

Ea a adăugat: „Să punem povestea noastră, Japonia noastră ideală, pe hârtie și să o gravăm pe o nouă pagină din cartea istoriei. Și să întrebăm cu îndrăzneală poporul dacă ar trebui sau nu să întoarcem acea nouă pagină. Sper că vom putea întâmpina cu toții convenția partidului de anul viitor cu un plan clar pentru inițierea amendamentelor.”

Victoria electorală a lui Takaichi din februarie, cea mai mare din istoria postbelică a Japoniei, a insuflat o nouă energie a ceea ce membrii PLD au numit „visul lor îndelung dorit”. Constituția din 1947 a fost impusă țării învinse de ocupația militară americană și este considerată de unii naționaliști o sursă anacronică de rușine.

Prietenii occidentali ai Japoniei, inclusiv SUA, ar saluta orice schimbare care ar permite forțelor armate ale țării să joace un rol internațional mai activ. Aceasta ar provoca însă furie și neliniște în rândul țărilor din Asia de Est și al unor japonezi, care consideră constituția, cu promisiunea sa de a nu recurge niciodată la război, ca un bastion împotriva renașterii militarismului.

Modificarea constituțională este puternic susținută de partenerul de coaliție al PLD, Nippon Ishin no Kai (Ishin), cunoscut și sub numele de Partidul Inovării din Japonia, un partid populist de dreapta cu sediul în orașul Osaka. Pentru aprobarea modificării constituționale este necesară o majoritate calificată de două treimi în ambele camere ale Dietei, urmată de o majoritate simplă într-un referendum național.

PLD controlează singur mai mult de două treimi din Camera inferioară, dar chiar și cu sprijinul Ishin și al partidelor de dreapta mai mici, ar putea avea dificultăți în a atinge pragul necesar în Camera superioară.

De la redactarea sa de către forțele americane victorioase ale generalului Douglas MacArthur în 1947, Constituția Japoniei nu a fost niciodată modificată. Aceasta a instituit un sistem politic democratic pe model parlamentar și l-a definit pe împărat ca un „simbol al statului și al unității poporului”, lipsit de putere politică.

În cea mai faimoasă frază a Constituției, articolul 9, se stipulează că „poporul japonez renunță pentru totdeauna la război ca drept suveran al națiunii și la amenințarea sau folosirea forței ca mijloc de soluționare a disputelor internaționale... forțele terestre, maritime și aeriene, precum și alte potențiale mijloace de război, nu vor fi niciodată menținute”.

Cu toate acestea, odată cu venirea Războiului Rece, o Japonie lipsită de apărare a devenit incomodă pentru Statele Unite. Termenul „Forțele de Apărare” (SDF) a fost inventat pentru a susține ficțiunea că Japonia respecta articolul 9, în timp ce construia una dintre cele mai mari și mai bine finanțate forțe armate din lume.

PLD și-a redus ambițiile de a elimina complet articolul 9 și este probabil să propună, în schimb, modificarea acestuia pentru a legitima SDF. Dar chiar și prezentarea unor amendamente modeste ar arunca Japonia într-o dezbatere extrem de controversată.

Takaichi a promis, de asemenea, că va milita pentru o modificare a legilor succesiunii imperiale. Ea dorește să facă posibil ca membrii actuali ai familiei imperiale să adopte descendenți ai fostelor ramuri secundare, care și-au pierdut statutul aristocratic după cel de-al Doilea Război Mondial.

Măsura are scopul de a preveni cererile de a permite unei femei să urce pe tron, care rămâne fără moștenitori de sex masculin. Naționaliștii conservatori acordă o mare importanță continuării cromozomului Y masculin de la legendarul împărat Jimmu.

Citește și:

Editor : B.E.