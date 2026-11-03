Arcul de triumf dorit de Trump la Washington nu va fi gata înainte ca el să plece de la Casa Albă. Cât timp ar dura construcția

Arcul de triumf de 76 de metri pe care Donald Trump vrea să îl ridice la Washington nu va fi finalizat înainte de încheierea mandatului său, potrivit estimărilor prezentate marți de Departamentul Justiției al SUA.

Proiectul, care urmează să fie supus aprobării joi, se confruntă deja cu mai multe contestații în instanță, prin care se solicită blocarea construcției, relatează Reuters.

Potrivit Departamentului Justiției, primele șase până la opt luni de lucrări vor fi dedicate exclusiv excavării și realizării fundației, iar construcția structurii de deasupra solului nu ar urma să înceapă mai devreme de mai 2027.

În total, lucrările sunt estimate să dureze între 33 și 39 de luni, mai menționează sursa citată.

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Editor : M.I.