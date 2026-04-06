Japonia încearcă să tempereze tensiunile: Sanae Takaichi vrea discuții cu Iranul înainte de ultimatumul anunțat de Donald Trump

Sanae Takaichi este premierul Japoniei.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunțat că vrea să poarte discuții cu liderul iranian și, eventual, să aibă o convorbire telefonică separată cu Donald Trump, pe fondul amenințării recente a președintelui american de a bombarda infrastructura-cheie a Iranului. Comentariile lui Takaichi au venit în contextul în care Trump a avertizat Teheranul că SUA vor bombarda centralele electrice iraniene dacă nu se deschide Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care Japonia își asigură peste 90% din petrol, anunță Bloomberg.

„În prezent, facem pregătiri pentru discuții la nivel de conducere”, a declarat luni prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, referindu-se la discuțiile cu Iranul, în cadrul unei sesiuni parlamentare. „Vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi o soluție de ieșire din această situație și a reveni la pace.”

Rămâne neclar dacă Japonia poate contribui la detensionarea situației sau chiar să joace un rol de mediere, dar țara are un interes major în menținerea unei relații de colaborare cu o țară care controlează în prezent trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Două nave japoneze au traversat cu succes această cale navigabilă în ultimele zile, pentru prima dată de la atacul comun al SUA și Israelului asupra Iranului.

Takaichi a declarat că guvernul japonez se află în strânsă legătură cu părțile implicate, inclusiv cu companiile de transport maritim, și le-a furnizat informațiile necesare, dar a refuzat să ofere detalii cu privire la interacțiunea cu fiecare companie în parte. Ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, a purtat discuții cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, care a ocupat anterior funcția de ambasador în Japonia.

Compania japoneză Mitsui OSK Lines a confirmat vineri că un petrolier de gaze naturale lichefiate, la care deține o parte din acțiuni, a traversat strâmtoarea. Un alt petrolier de gaze naturale lichefiate, deținut de o filială a companiei, a ieșit din strâmtoare sâmbătă, potrivit relatărilor mass-media.

Petrolierul de GNL nu se îndrepta spre Japonia, iar guvernul japonez nu a fost implicat în negocierile privind trecerea, potrivit unui articol din ziarul Asahi, care a citat un oficial guvernamental neidentificat. Secretarul șef al Cabinetului, Minoru Kihara, a declarat luni că 43 de nave legate de Japonia rămân blocate în strâmtoare.

Koichiro Tanaka, un fost diplomat care predă în prezent la Universitatea Keio, spune că ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu este, de asemenea, o chestiune de cine va prelua rolul de „garant” pentru regiune.

Refuzul SUA de a-și asuma acest rol ar crea un vid pe care China l-ar putea umple, având în vedere dependența sa de regiune în ceea ce privește petrolul și energia, a spus el.

Întrebarea este următoarea: va fi oare cu adevărat acceptabil ca președintele Statelor Unite sau chiar armata americană să permită Chinei să aibă un cuvânt greu de spus, un rol mai important de jucat atât în Oceanul Indian, cât și aici, în regiunea Golfului Persic?

În ceea ce privește impactul imediat asupra economiei, guvernul japonez se străduiește să-și consolideze aprovizionarea cu energie.

Japonia rămâne dependentă de Orientul Mijlociu nu doar pentru petrol și energie, ci și pentru nafta, ceea ce ar putea afecta producția petrochimică și aprovizionarea cu produse din plastic, de la ambalaje alimentare și seringi medicale până la piese auto și componente industriale.

Duminică, Takaichi a declarat că țara dispune de rezerve de petrol pentru opt luni și că asigură și alte surse de aprovizionare. Ea a negat, de asemenea, un raport al presei potrivit căruia Japonia nu ar putea asigura aprovizionarea cu nafta până în iunie.

„Avem stocuri de naftă suficiente pentru a acoperi cel puțin patru luni de cerere internă”, a postat Takaichi pe rețelele sociale, precizând că stocul este alcătuit dintr-un mix de importuri, producție internă și produse intermediare.

Ea a afirmat că guvernul intenționează să diversifice furnizorii și pentru produsele intermediare. „Raportul care susține că «până în iunie, Japonia nu va mai putea asigura aprovizionarea» este eronat”, a adăugat premierul.

