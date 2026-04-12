Timp de mai bine de cinci săptămâni, președintele Trump a bombardat Iranul cu rachete și bombe — și publicul american cu mesaje contradictorii despre obiectivele și durata acestui conflict. Marți, după ce amenințase anterior că va distruge „o întreagă civilizație”, a acceptat în schimb un armistițiu de două săptămâni, scrie The Times în debutul unui articol amplu în care arată deosebirile și asemănările dintre criza Strâmtorii Ormuz și cea a Canalului Suez din 1956 care a afectat Marea Britanie și a destabilizat ordinea mondială.

Istoria oferă aici un punct de comparație util. Să luăm în considerare un interviu acordat de vicepreședintele Vance pentru UnHerd pe 15 aprilie 2025. „Privind înapoi în istorie, cred – sincer – că britanicii și francezii au avut cu siguranță dreptate în dezacordurile lor cu Eisenhower cu privire la Canalul Suez”, a spus el.

Ar fi o ironie a sorții dacă vicepreședintele Statelor Unite s-ar afla într-o zi în poziția lui Harold Macmillan, care i-a succedat lui Anthony Eden în funcția de prim-ministru al Marii Britanii după criza din Suez din 1956. În acel an, după ce Egiptul a naționalizat Canalul Suez, Marea Britanie, alături de Franța și Israel, a încercat să preia controlul asupra căii navigabile și să răstoarne regimul lui Gamal Abdel Nasser. Președintele american Eisenhower a refuzat să susțină operațiunea.

A fost sfârșitul mandatului de prim-ministru al lui Eden. Dar dezastrul a lăsat controlul asupra unui punct strategic cheie în mâinile unui regim radical și a subminat stabilitatea guvernelor pro-occidentale din Irak și Liban. Argumentul lui Vance de anul trecut a fost că Eisenhower a greșit când nu a susținut Marea Britanie.

Șaptezeci de ani mai târziu, administrația din care face parte JD Vance a pus SUA într-o situație foarte asemănătoare cu cea a Marii Britanii din 1956. După ce și-a unit forțele cu Israelul pentru a răsturna un regim ostil din Orientul Mijlociu, Trump a fost nevoit să suspende ostilitățile, lăsând Iranul să controleze Strâmtoarea Ormuz la fel cum Egiptul controla Canalul Suez la sfârșitul anului 1956.

Aceasta a fost o aventură față de care vicepreședintele s-a arătat prudent sceptic — ceea ce ar putea explica de ce iranienii și-au exprimat preferința de a negocia condițiile de pace cu el. Există acum un pericol real ca războiul lui Trump să se întoarcă împotriva lui, la fel cum s-a întâmplat cu cel al lui Eden, din punct de vedere economic, politic și geopolitic. Se pune întrebarea: este acesta Suezul american?

Pentru SUA, cedarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz către Iran în 2026 nu ar fi o umilință la fel de rapidă ca eșecul anglo-francez de a smulge controlul Canalului Suez din mâinile Egiptului. Dar consecințele pentru credibilitatea Pax Americana ar fi similare cu consecințele Suezului pentru Pax Britannica.

„Marea Britanie a pierdut un imperiu”, a declarat Dean Acheson în 1962, „și încă nu și-a găsit un rol”. Dacă Trump cedează, și SUA ar fi pierdut ceva foarte asemănător unui imperiu. Provocarea pentru succesorul lui Donald Trump ar fi aceea de a găsi un nou rol pentru o Americă post-hegemonică.

Deși războiul de astăzi din Iran ar fi putut fi inițial menit să aducă o schimbare de regim – și este încă oficial despre dezarmarea regimului – a devenit foarte repede despre Strâmtoarea Ormuz. În anii 1950, calea navigabilă strategică era Canalul Suez, iar războiul a fost precipitat de naționalizarea acestuia. La fel ca astăzi, închiderea sa a fost o consecință neintenționată.

În 1954, Egiptul și Marea Britanie au semnat Acordul privind bazele din Canalul Suez. Acesta a pus capăt ocupației britanice de 72 de ani a Egiptului, a stabilit o evacuare treptată a trupelor britanice și a prevăzut predarea controlului asupra canalului către Egipt în 1968. Dar cu 12 ani înainte de aceasta, Nasser a decis să naționalizeze canalul.

De ce a riscat Marea Britanie să invadeze Egiptul pentru a recupera Canalul Suez, având de partea sa doar Franța și Israelul? Parțial pentru că Eden, aflat în declin, nutrea o ură violentă împotriva lui Nasser, pe care îl compara cu Mussolini. În martie 1956, Eden i-a spus unui surprins Anthony Nutting, ministrul de stat pentru afaceri externe, că „dorea ca [Nasser] să fie asasinat”.

Oficialii britanici considerau, de asemenea, controlul egiptean asupra canalului ca o gravă amenințare economică. Aceasta nu era una imaginară. În 1955, 62 de milioane de tone metrice de țiței și 5 milioane de tone de produse petroliere au trecut prin canal spre nord, dintre care 20 de milioane de tone au ajuns în Marea Britanie.

Cu toate acestea, nu s-a discutat clar ce fel de guvern ar fi înlocuit guvernul lui Nasser dacă intervenția anglo-francezo-israeliană ar fi reușit să-l răstoarne. Nici nu este pe deplin clar de ce Eden a renunțat la efortul american de a negocia un acord internațional privind gestionarea canalului.

În mod similar, în februarie, se pare că a existat o opoziție surprinzător de redusă față de decizia de a intra în război în cadrul cercului strâns de consilieri ai lui Trump. Vance, deși un critic de lungă durată al „războaielor fără sfârșit”, l-a sfătuit pe Trump să „acționeze la scară mare și rapid”.

Riscul închiderii Strâmtorii Ormuz a fost recunoscut de președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, dar a fost minimizat la Casa Albă, în parte din cauza lipsei de coordonare interinstituțională. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, era preocupat de mult așteptatul (dar amânat între timp) summit SUA-China.

Operațiunea Kadesh

La fel ca atacul asupra Iranului, criza din Suez a fost o acțiune comună încă de la început, deși colaborarea dintre Marea Britanie, Franța și Israel trebuia să rămână secretă. Coordonarea dintre administrația Trump și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost mult mai deschisă. Dar, în ambele cazuri, obiectivele strategice ale Israelului erau fundamental diferite de cele ale partenerului său.

În anii 1950, israelienii erau interesați în principal să oprească atacurile teroriștilor palestinieni susținuți de Egipt (fedayinii) din Gaza și Sinai, să prevină acumularea de arme de către Egipt și să dobândească teritoriu suplimentar ca zonă tampon de securitate.

Campania israeliană, Operațiunea Kadesh, a fost prima mișcare, programată pentru 29 octombrie. Aceasta avea trei obiective militare principale: crearea unei amenințări militare la adresa canalului, capturarea Strâmtorii Tiran și distrugerea prezenței militare egiptene în nordul Sinaiului.

Marea Britanie și Franța și-au lansat atacurile pe 31 octombrie, a doua zi după ce Egiptul a respins ultimatumul lor. Forțele lor au obținut rapid superioritatea aeriană. Parașutiștii francezi au capturat Port Fuad pe partea estică a canalului, iar parașutiștii britanici au ocupat aerodromul El Gamil, deschizând calea pentru un asalt maritim. Debarcările amfibii la Port Said au început pe 6 noiembrie.

Israelienii au capturat Gaza și cea mai mare parte a Sinaiului în câteva zile, în ciuda rezistenței puternice a egiptenilor, și au spart blocada egipteană a Strâmtorii Tiran prin Sharm el-Sheikh. Cu toate acestea, până pe 6 noiembrie, forțele britanice și franceze capturaseră doar punctul de intrare nordic al canalului.

Între timp, forțele egiptene scufundaseră și avariaseră nave vechi pentru a bloca canalul. Acesta a rămas închis timp de cinci luni. Egiptenii pierduseră bătălia militară, la fel ca iranienii de astăzi. Dar nu pierduseră războiul economic.

Reacția lui Eisenhower

Înapoi în SUA, Eisenhower era furios. Războiul izbucnise la câteva zile după alegerile prezidențiale din 6 noiembrie. El și secretarul de stat, John Foster Dulles, considerau naționalismul arab o forță prea puternică în Orientul Mijlociu pentru a putea fi înfruntată de vechile imperii europene. Mai mult, criza din Suez a coincis aproape exact cu decizia sovietică de a folosi Armata Roșie pentru a zdrobi un guvern liberalizator în Ungaria.

Răspunsul oficial al administrației Eisenhower la criza din Suez a trecut prin ONU. Pe 2 noiembrie, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluția 997, care solicita încetarea imediată a focului, retragerea forțelor în spatele liniilor de armistițiu și redeschiderea canalului.

Totuși, o rezoluție a ONU nu este ceva la care o țară este obligată să se conformeze, așa cum a demonstrat Israelul în repetate rânduri. De ce, atunci, guvernul britanic a cedat atât de repede încât, pe 6 noiembrie, Eden a emis ordinul de a anula operațiunea?

O explicație este contextul tensionat al Războiului Rece. Pe 23 octombrie, cu șase zile înainte ca Israelul să invadeze Sinaiul, a început Revoluția Maghiară. Pe 4 noiembrie, tancurile sovietice au intrat în Budapesta. Pe 5 noiembrie, premierul sovietic Nikolai Bulganin a amenințat că va interveni în Suez. Dar nu amenințarea sovietică l-a forțat pe Eden să cedeze. A fost economia.

În 1956, ponderea lirei sterline în rezervele internaționale era în declin — de la peste jumătate în 1949 la aproximativ 36% în 1957. Dolarul american prelua controlul. Declinul era vizibil și în situația fiscală a Regatului Unit. Este adevărat, datoria raportată la PIB scăzuse de la 207% în 1949 la 114% în 1956, iar bugetul lui Macmillan din 1956 prognoza un excedent pentru 1956-1957. Dar Regatul Unit avea datorii mari denominate în dolari față de SUA. Acest lucru îi conferea Washingtonului o pârghie decisivă.

Canalul a scos la iveală călcâiul lui Ahile al Marii Britanii

Regatul Unit era vulnerabil deoarece rata de schimb fixă în cadrul sistemului de la Bretton Woods — la o rată de 2,80 dolari pe liră — a fost supusă presiunii din momentul în care Nasser a anunțat naționalizarea. Rezervele internaționale ale Băncii Angliei au scăzut constant și au coborât sub ținta informală de 2 miliarde de dolari în noiembrie.

Rata de schimb era, de asemenea, critică deoarece plata petrolului american în dolari ar fi epuizat și mai mult rezervele. Închiderea canalului a scos la iveală acel călcâi al lui Ahile. Benzina pentru șoferii britanici a trebuit să fie raționalizată între decembrie 1956 și mai 1957.

Marea Britanie a apelat la Fondul Monetar Internațional pentru sprijin. Dar administrația Eisenhower a refuzat categoric să permită FMI să furnizeze fonduri sau să acorde concesii privind împrumutul anglo-american, până când Marea Britanie nu a acceptat să respecte pe deplin termenii Rezoluției 997. După ce susținuse atacul asupra Egiptului, Macmillan a fost nevoit să le spună colegilor săi din cabinet că Marea Britanie nu avea altă opțiune decât să accepte condițiile lui Eisenhower. Alternativa ar fi fost o criză valutară.

Suez a fost un dezastru politic pentru Eden. Stânga britanică era unită în indignarea morală. Conservatorii cu înclinații mai liberale erau consternați de complicitatea lui Eden cu Franța și Israelul. Doi miniștri adjuncți și-au dat demisia. Pe 9 ianuarie, Eden însuși a demisionat, invocând probleme de sănătate.

La fel ca în Marea Britanie în 1956, războiul împotriva Iranului a creat diviziuni în SUA. Trump și-a început războiul fiind un lider mult mai puțin popular decât era Eden când acesta și-a început războiul. Spre deosebire de Marea Britanie în 1956, SUA au intrat în război cu alegerile de la jumătatea mandatului la opt luni distanță.

Și, spre deosebire de alegătorii britanici din 1956, alegătorii americani sunt dezgustați de multe aspecte ale vieții lor naționale, în special de costurile acesteia. Impactul războiului a determinat deja o creștere a ratei inflației, în special în ceea ce privește energia. Republicanii se resemnaseră deja cu pierderea Camerei Reprezentanților în noiembrie. Dacă șocul petrolier se prelungește, și Senatul ar putea fi în joc.

Consecințele geopolitice ale crizei din Suez și posibilul viitor privind Ormuz

Totuși, cel mai important aspect este că cele mai mari consecințe ale crizei din Suez au fost geopolitice, nu de politică internă. După 1956, toată lumea știa că Marea Britanie nu mai era o putere de prim rang. După Suez, nu mai era posibil ca Marea Britanie să redevină măreață. Ritmul decolonizării s-a accelerat.

În Orientul Mijlociu, pariul american pe naționalismul arab s-a dovedit a fi o gravă eroare de calcul strategic. Nasser a fost câștigătorul clar. Egiptul s-a unit cu Siria și s-a apropiat economic, dacă nu ideologic, de Uniunea Sovietică. În schimb, criza a slăbit guvernele pro-occidentale din Irak și Liban. Toate acestea au pus sub semnul întrebării decizia americană de a se opune crizei din Suez.

Consecințele geopolitice ale unui Suez american în Ormuz ar fi la fel de importante. De exemplu, Rusia joacă un rol operațional mai activ decât a făcut-o Uniunea Sovietică în 1956. În ianuarie 2025, Rusia și Iranul au semnat un acord de parteneriat strategic pe 20 de ani. Cele două țări au legături reciproce în domeniul apărării. Rețelele lor de eludare a sancțiunilor sunt profund interconectate.

La fel ca în 1956, SUA sunt acum distrase de la agresiunea Rusiei în Europa de Est. Negocierile de pace conduse de SUA privind Ucraina au ajuns într-un impas. De asemenea, SUA au ridicat temporar sancțiunile asupra țițeiului rusesc. În cele din urmă, prețurile mai mari ale petrolului ar trebui să ajute bugetul Rusiei, aflat sub presiune.

În 1956, puterile europene erau actori. De data aceasta, nici măcar nu au fost consultate. Liderii britanici și ai UE au ezitat când li s-a cerut să-și ofere sprijinul efortului de război al SUA. Trump a arătat clar cât de mult îl deranjează acest lucru. Starea generală de deziluzie față de alianța atlantică amintește în mod vivid de 1956.

Va fi China noua Americă?

Totuși, cea mai mare întrebare în analogia Suez-Ormuz se referă la China. Este China pentru anii 2020 ceea ce a fost America pentru anii 1950 — într-o poziție de a beneficia de sfârșitul unui imperiu anglofon și de a moșteni rolul de superputere globală? Cel mai mare risc este ca președintele Xi Jinping să profite de oportunitatea oferită de criza din Iran și să conteste status quo-ul din Taiwan. Dar strategia preferată a Chinei este probabil să stea deoparte și să privească cum SUA comit din nou erori neforțate în Orientul Mijlociu.

În același timp, China va căuta să-și dezvolte infrastructura financiară și de plăți paralelă prin utilizarea sporită a „petroyuanului” pentru decontarea tranzacțiilor comerciale și prin intensificarea „punților” monedei digitale a băncii centrale către economiile din Orientul Mijlociu.

Deși multe țări occidentale pot afirma retoric că doresc relații mai bune cu China, ele rămân reticente față de politica economică, tehnologică și militară a acesteia. Un acord de liber schimb cu UE, propus la Berlin, ar fi o sentință de moarte pentru industria europeană. Și atâta timp cât contul de capital al Chinei rămâne închis, apetitul Occidentului pentru banii chinezi va fi limitat.

Pe scurt, China nu se află într-o poziție la fel de puternică precum SUA în 1956. Nici SUA nu se află într-o poziție la fel de slabă precum Marea Britanie a lui Eden. Cu toate acestea, există motive de îngrijorare. O recesiune devine tot mai probabilă pe măsură ce Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Dar marele risc este ca lumea să reevalueze SUA ca o putere hegemonică în declin.

Într-o măsură mult mai mare decât Marea Britanie în 1956, SUA se află într-o poziție fiscală slabă. Deficitul federal este de 5,8% din PIB în acest an, aproape dublu față de ținta declarată de secretarul Trezoreriei pentru 2028. Se estimează că datoria federală deținută de sectorul public va depăși 100% din PIB în acest an. Unul dintre rezultatele acestei situații a fost încălcarea Legii lui Ferguson: SUA cheltuiesc acum mai mult pe plățile de dobânzi decât pe apărare, amenințându-și astfel statutul de mare putere. Acest lucru era foarte departe de a fi adevărat în cazul finanțelor publice britanice din anii 1950.

SUA și-au îndepărtat aproape toți aliații

Dacă ar exista o presiune ascendentă suplimentară asupra randamentelor la zece ani, care au crescut cu aproape jumătate de punct procentual în martie, Bessent s-ar putea trezi jucând un rol similar cu cel al lui Macmillan de acum 70 de ani — susținând că „excursia” în Iran trebuie încheiată urgent, atât de dragul stabilității fiscale, cât și de dragul rolului global al dolarului.

Argumentele în favoarea încercării de schimbare de regim în Iran erau la fel de convingătoare ca și cele în favoarea încercării de schimbare de regim în Egipt acum 70 de ani. Dar costurile acțiunilor inamice de blocare a unei căi navigabile strategice vitale s-au dovedit neașteptat de mari în ambele cazuri.

Prețul geopolitic al acțiunii alături de un singur aliat — Marea Britanie avea cel puțin Franța, precum și Israelul — pare, de asemenea, excesiv. SUA și-au îndepărtat nu numai aliații europeni, ci și pe cei din Asia de Est și, mai presus de toate, din Golf. Iar axa formată din China, Rusia, Iran și Coreea de Nord pare în prezent câștigătoarea netă, la fel cum sovieticii și sateliții lor păreau principalii beneficiari ai crizei din Suez.

Este adevărat că șase săptămâni nu reprezintă o perioadă lungă în război. Din acest conflict ar putea rezulta totuși o dezarmare permanentă a regimului iranian, poate chiar căderea acestuia. S-ar putea să ajungem, în cele din urmă, la un acord mai bun pentru a asigura comerțul vast care trece prin Strâmtoarea Ormuz. Se poate încă spera la toate aceste lucruri. Dar lecția esențială a crizei din Suez este că timpul nu este de partea unei puteri hegemone suprasolicitate, deoarece costurile economice ale războiului se acumulează mai repede decât pot fi obținute beneficiile strategice.

David Low a rezumat căderea lui Eden într-o caricatură a prim-ministrului, stând ud leoarcă pe malul Canalului Suez, privindu-și nava cum se scufundă. Având în vedere amploarea dezastrului, succesorul său s-a descurcat remarcabil de bine pentru a împiedica și Partidul Conservator să se scufunde — asigurând conservatorilor încă opt ani la putere și câștigându-și porecla de „Supermac”.

Știm că Vance s-a gândit la Suez. Probabil s-a gândit și la acea parte.

Editor : B.E.