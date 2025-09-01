Live TV

„Europenii fac ceea ce le-a dictat Trump”. Teheranul se declară revoltat de situația dosarului nuclear iranian

Data publicării:
Old cracked wall with radiation warning sign and painted flag
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Europa este pe punctul de a abandona rolul său de mediator între SUA și Iran și de a supune dosarul nuclear iranian vetoului lui Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, într-un interviu acordat publicației The Guardian la Teheran.

Esmail Baghaei a declarat că, de îndată ce sancțiunile la nivelul întregii ONU vor fi reimpuse la cererea Europei în mai puțin de 30 de zile, SUA își vor recâștiga dreptul de veto în Consiliul de Securitate asupra a ceea ce se va întâmpla în continuare, inclusiv asupra menținerii sancțiunilor.

„Europenii fac ceea ce le-a dictat Trump”, a afirmat el. „Rolul europenilor va fi diminuat. Dacă ne întoarcem la liderii europeni ai politicii externe din istoria acordului nuclear, Javier Solana, Cathy Ashton, Federica Mogherini, Josep Borrell, toți au încercat să facă legătura între Iran și SUA.”

„Au încercat să demonstreze că sunt parteneri de negociere credibili. Dar acum europenii au decis să fie reprezentanții SUA și ai Israelului. Este absolut iresponsabil din partea lor să cedeze acest rol SUA.”

El a atras atenția asupra afirmației cancelarului german, Friedrich Merz, conform căreia Israelul face „munca murdară [...] pentru noi toți” atacând siturile nucleare ale Iranului în iunie. „Într-un fel, toate țările europene au aprobat ceea ce a făcut Israelul și, foarte probabil, au furnizat informații regimului israelian”, a spus Baghaei.

Remarcile sale ar putea fi concepute ca punând presiune pe capitalele europene să se distanțeze de SUA și să tempereze condițiile pe care le-au stabilit înainte de a accepta amânarea sancțiunilor ONU.

Baghaei a avertizat, de asemenea, că Guvernul iranian nu este în măsură constituțională să blocheze retragerea Iranului din Tratatul de neproliferare nucleară (TNP) dacă Parlamentul iranian adoptă o lege de retragere din acesta ca răspuns la reimpunerea de către Europa a sancțiunilor ONU. Retragerea din tratate este prerogativa parlamentului, a spus el.

Numărul parlamentarilor care susțin un proiect de lege privind retragerea TNP urmează să fie dezvăluit marți, dar parlamentarii au declarat că măsura va fi probabil adoptată în grabă de parlament cu un sprijin covârșitor. Retragerea din TNP înseamnă că ONU pierde toate drepturile de a supraveghea programul nuclear al Iranului și va ridica inevitabil îngrijorări în SUA.

Facțiunile puternice din parlament par convinse că Iranul are puterea de foc necesară pentru a provoca pagube mari Israelului în cazul unui al doilea atac.

„Suntem pregătiți pentru că este o chestiune de demnitate și suveranitate a noastră”, a spus Baghaei. „Cred că voi, în Regatul Unit, ați avut spiritul vostru de blitz când ați fost atacați de Germania nazistă. Avem același spirit pentru că știam că acest război impus nouă în mijlocul negocierilor era atât de nedrept.”

Cei trei semnatari europeni ai acordului nuclear inițial – Franța, Germania și Regatul Unit – au notificat joia trecută ONU că intenționează să își exercite dreptul de a reimpune sancțiuni la nivelul întregii ONU la sfârșitul lunii septembrie, cu excepția cazului în care Iranul îndeplinește trei condiții: întoarcerea inspectorilor ONU de arme la siturile nucleare iraniene bombardate, transmiterea detaliilor despre locul în care se află stocul său de 400 kg de uraniu puternic îmbogățit și acordul de a deschide discuții cu America privind viitorul programului său nuclear. Europa spune că există încă loc pentru diplomație în următoarele patru săptămâni case ajungă la un acord asupra acestor condiții.

Baghaei a descris condițiile europene ca fiind „un semn că nu sunt serioși și că nu au bună credință”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
ploaie
3
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
Kaja Kallas
4
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
camere radar viteza pod braila
5
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci măsuri din pachetul doi...
ursula von der leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen, în România. Nicușor Dan: Ne dorim ca hubul...
Rome, Italy, on 20 June 2025. European Commission President Ursula von der Leyen and Italian Prime Minister Giorgia Meloni attend 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent' summit, at Villa Doria Pamphi
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa...
profimedia-0858897362
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al...
Ultimele știri
AUR, protest în prima ședință de plen a sesiunii parlamentare: au deplâns prelungirea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu
Donald Trump anunță că India vrea să reducă tarifele la bunurile americane până la zero. „E cam târziu”
Un băiețel de un an și 8 luni a fost găsit mort într-un iaz din curtea unui centru pentru copii din Timișoara
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Le président de la République française Emmanuel Macron rencontr
Președintele palestinian a fost împiedicat de SUA să participe la reuniunea ONU. Franța pregătește recunoașterea Palestinei
sediul onu
SUA refuză să le acorde vize unor responsabili palestinieni înaintea Adunării Generale a ONU
oameni pe motocicleta
Țara care permite doar bărbaților să conducă motociclete pregătește o lege istorică pentru femei
copil cu un castron gol in cap
ONU: foametea din Gaza este o „criză provocată de om”. Care sunt reacțiile în SUA și ce măsuri urgente ia Israelul
inteligenta artificiala
ONU a creat un grup de experţi ştiinţifici pentru inteligenţa artificială
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce au amânat Kate Middleton și prințul William să-i spună lui George că într-o zi va fi rege: „Datoria...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Adevărul
O cunoscută agenţie de turism din România a fost vândută unui touroperator maghiar
Playtech
Ce este dreptul de preempțiune? Schimbarea în cazul terenurilor agricole
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum...
Newsweek
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce?
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...