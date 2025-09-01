„Europenii fac ceea ce le-a dictat Trump”. Teheranul se declară revoltat de situația dosarului nuclear iranian

Europa este pe punctul de a abandona rolul său de mediator între SUA și Iran și de a supune dosarul nuclear iranian vetoului lui Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, într-un interviu acordat publicației The Guardian la Teheran.

Esmail Baghaei a declarat că, de îndată ce sancțiunile la nivelul întregii ONU vor fi reimpuse la cererea Europei în mai puțin de 30 de zile, SUA își vor recâștiga dreptul de veto în Consiliul de Securitate asupra a ceea ce se va întâmpla în continuare, inclusiv asupra menținerii sancțiunilor.

„Europenii fac ceea ce le-a dictat Trump”, a afirmat el. „Rolul europenilor va fi diminuat. Dacă ne întoarcem la liderii europeni ai politicii externe din istoria acordului nuclear, Javier Solana, Cathy Ashton, Federica Mogherini, Josep Borrell, toți au încercat să facă legătura între Iran și SUA.”

„Au încercat să demonstreze că sunt parteneri de negociere credibili. Dar acum europenii au decis să fie reprezentanții SUA și ai Israelului. Este absolut iresponsabil din partea lor să cedeze acest rol SUA.”

El a atras atenția asupra afirmației cancelarului german, Friedrich Merz, conform căreia Israelul face „munca murdară [...] pentru noi toți” atacând siturile nucleare ale Iranului în iunie. „Într-un fel, toate țările europene au aprobat ceea ce a făcut Israelul și, foarte probabil, au furnizat informații regimului israelian”, a spus Baghaei.

Remarcile sale ar putea fi concepute ca punând presiune pe capitalele europene să se distanțeze de SUA și să tempereze condițiile pe care le-au stabilit înainte de a accepta amânarea sancțiunilor ONU.

Baghaei a avertizat, de asemenea, că Guvernul iranian nu este în măsură constituțională să blocheze retragerea Iranului din Tratatul de neproliferare nucleară (TNP) dacă Parlamentul iranian adoptă o lege de retragere din acesta ca răspuns la reimpunerea de către Europa a sancțiunilor ONU. Retragerea din tratate este prerogativa parlamentului, a spus el.

Numărul parlamentarilor care susțin un proiect de lege privind retragerea TNP urmează să fie dezvăluit marți, dar parlamentarii au declarat că măsura va fi probabil adoptată în grabă de parlament cu un sprijin covârșitor. Retragerea din TNP înseamnă că ONU pierde toate drepturile de a supraveghea programul nuclear al Iranului și va ridica inevitabil îngrijorări în SUA.

Facțiunile puternice din parlament par convinse că Iranul are puterea de foc necesară pentru a provoca pagube mari Israelului în cazul unui al doilea atac.

„Suntem pregătiți pentru că este o chestiune de demnitate și suveranitate a noastră”, a spus Baghaei. „Cred că voi, în Regatul Unit, ați avut spiritul vostru de blitz când ați fost atacați de Germania nazistă. Avem același spirit pentru că știam că acest război impus nouă în mijlocul negocierilor era atât de nedrept.”

Cei trei semnatari europeni ai acordului nuclear inițial – Franța, Germania și Regatul Unit – au notificat joia trecută ONU că intenționează să își exercite dreptul de a reimpune sancțiuni la nivelul întregii ONU la sfârșitul lunii septembrie, cu excepția cazului în care Iranul îndeplinește trei condiții: întoarcerea inspectorilor ONU de arme la siturile nucleare iraniene bombardate, transmiterea detaliilor despre locul în care se află stocul său de 400 kg de uraniu puternic îmbogățit și acordul de a deschide discuții cu America privind viitorul programului său nuclear. Europa spune că există încă loc pentru diplomație în următoarele patru săptămâni ca să se ajungă la un acord asupra acestor condiții.

Baghaei a descris condițiile europene ca fiind „un semn că nu sunt serioși și că nu au bună credință”.

