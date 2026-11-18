O puternică explozie a fost auzită miercuri dimineaţă la Riad de către jurnalişti ai AFP, cu câteva minute înainte de anunţul interceptării unei rachete trase de rebelii houthi din Yemen către capitala saudită şi a unei alte rachete în sudul ţării, scrie Agerpres.

„Suflul exploziei a deschis uşile tuturor camerelor, iar lumina s-a stins pentru scurt timp”, a povestit pentru AFP o locuitoare din Riad care a dorit să îşi păstreze anonimatul, în timp ce un alt rezident a spus că a simţit „geamurile vibrând”.

Regatul este vizat cu regularitate de către rebelii houthi pro-iranieni de la reluarea ostilităţilor în Yemenul vecin. Însă populaţia nu a primit miercuri dimineaţă niciun mesaj de alertă privind un posibil pericol, aşa cum se întâmplă de obicei.

Locul exploziei de dimineaţă nu a fost identificat, dar martorii au declarat pentru AFP că au văzut fum în apropierea aeroportului din Riad, care a fost deja lovit de mai multe ori.

Câteva minute mai târziu, coaliţia condusă de Arabia Saudită, care sprijină din 2015 guvernul yemenit împotriva rebelilor houthi, a anunţat pe X că a interceptat o rachetă de croazieră lansată de această mişcare în direcţia capitalei. O altă rachetă a fost interceptată mai devreme, potrivit aceleiaşi surse.

În cursul serii, coaliţia a raportat noi interceptări a două drone houthi, una în regiunea Riad şi cealaltă în sudul regatului.

Cu puţin timp înainte, apărarea civilă emisese o alertă, ridicată rapid, care semnala un „pericol” în guvernoratul Sharurah, în sud.

Purtătorul de cuvânt militar al rebelilor houthi, Yahya Saree, a afirmat în cursul serii că mişcarea a vizat în cursul zilei aeroportul internaţional din Riad, centrul financiar al capitalei, precum şi o bază aeriană şi o „ţintă sensibilă” în regiunea Jizan, ambele în sudul regatului, revendicând operaţiuni desfăşurate cu succes.

Conflictul din Yemen a izbucnit în 2014 când rebelii houthi au lansat o ofensivă împotriva forţelor guvernamentale şi au preluat controlul asupra unor părţi întinse din nordul ţării, inclusiv asupra capitalei Sanaa.

Reluarea acestuia în iulie, după patru ani de acalmie, a deschis un nou front în războiul din Orientul Mijlociu.

Editor : A.P.