Cum argumentează Curtea de Apel București decizia de a suspenda activitatea ROMATSA timp de o lună (Motivare)

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) trebuia să urmărească interesul public și să oprească situația continuă de discriminare în cazul angajărilor, constatată în ultimii ani de numeroase instanțe și instituții, potrivit motivării deciziei Curții de Apel București, care poate duce la suspendarea activității. Judecătoarea mai invocă principiul potrivit căruia „părțile dintr-un proces trebuie să aibă șanse egale” și că, dacă n-ar fi luat decizia de a suspenda activitatea ROMATSA, ar fi însemnat că cele 12 persoane nu au avut niciodată șansa să schimbe ceea ce reclamă.

Judecătoarea de la Curtea de Apel București, în decizia prin care a suspendat activitatea ROMATSA timp de o lună, a analizat toate demersurile juridice, dar nu numai, făcute de cele 12 persoane care au acuzat compania de discriminare la angajare.

Reamintim că este vorba de unul dintre demersurile făcute de 12 persoane care au reclamat că ROMATSA discriminează la angajare, în condițiile în care a limitat accesul candidaților calificați la această procedură în detrimentul candidaților formați intern în cadrul Romatsa.

În motivarea deciziei, judecătoarea a invocat mai multe concluzii care au reieșit din aceste dosare sau anchete ale altor instituții (decizii ale CNCD, decizii ale instanțelor sau concluzii ale Curții de Conturi):

„Cel puțin în ultimii zece ani, reclamanta a optat doar pentru prima dintre cele două modalități de angajare pe care le are la dispoziție, eliminând în fapt de plano posibilitatea ca o persoană care a obținut licența de controlor de trafic aerian stagiar într-o altă unitate de școlarizare acreditată, cum este cazul intervenienților, să acceadă în funcția de controlor de trafic aerian”

„reclamanţilor li se obstrucționează dreptul la muncă, la evaluare și de a fi angajaţi în raport cu pregătirea deţinută, confruntându-se cu o situaţie de tip <cerc închis>”

„reclamanții se confruntă de 7 ani (2019-2026) cu imposibilitatea de a participa la sesiunile de recrutare prin metoda FEAST, întrucât reclamata ROMATSA impune condiția de excludere a candidaților care dețin o diplomă de controlor de trafic aerian stagiar”

„ROMATSA monopolizează formarea și angajarea controlorilor de trafic în cadrul instituției, formă deja stabilită ca fiind discriminatorie”

„ROMATSA a cheltuit cu 12 cursanți, recrutați prin sistemul FEAST, suma de 276000 de euro, dacă ar fi angajat absolvenții Şcolii Superioare de Aviație Civilă ar fi cheltuit 0 Ron”

Judecătoarea subliniază că personalul recrutat de ROMATSA prin procedurile actuale (și dovedite ca fiind discriminatorii) nu îndeplinește cerințele esențiale aplicabile controlorilor de trafic aerian și invocă faptul că în ultimii 15 ani compania nu a organizat concursuri de angajare pentru deținătorii de licență de controlor de trafic aerian obținută în cadrul altei instituții.

„ROMATSA a restricționat grav procedurile de recrutare, câtă vreme ROMATSA nu şi-a exercitat propriul drept de a recruta şi selecta personal operativ CTA stagiar, care să deţină licenţa CTA stagiar, așa cum dețin reclamanţii”, potrivit motivării citate.

Mai mult, Curtea de Apel mai invocă alte decizii ale instanțelor care au demonstrat „reaua-credință” cu care a abordat ROMATSA problema angajărilor.

„Prezenta Curte de Apel se alătură instanţelor în aceste constatări privind forma de vinovăţie a pârâtei ROMATSA - rea-credinţă - cu care a acţionat împotriva drepturilor reclamanţilor în pofida nenumăratelor sentinţe care le recunosc reclamanţilor aceste drepturi vătămate şi le oferă protecţia judiciară de care se bucură o hotărâre definitivă, „câştigul” unei hotărâri pozitive după lupte perseverente, îndelungate, ale reclamanţilor în justiţie”, potrivit motivării.

Au existat „nenumărate proceduri” înainte de a cere suspendarea activității

Curtea de Apel subliniază, practic, că „legislația europeană nu sprijină și nici nu legitimează discriminare în cadrul proceselor de recrutare” și că în România „drepturile cetățenilor reprezintă valori supreme și sunt garantate de lege”.

„Ţinând seama de întreg contextul judiciar mai sus redat, Curtea observă că reclamanţii nu au solicitat ab initio aplicarea acestei sancţiuni (n.r. Suspendarea activității Romatsa), deschizând nenumărate proceduri judiciare atât civile, cât şi penale pentru starea de discriminare creată de ROMATSA (litigii de muncă, cereri în pretenţii de despăgubiri echivalente salariului nerealizat, cereri în daune morale, ordonanţe preşedinţiale în suspendarea procedurilor discriminatorii organizate de ROMATSA etc.), demersuri rămase fără rezultatul urmărit”, se arată în motivarea citată.

Curtea de Apel București invocă un „caracter gradual” al cererilor înaintate autorităților de către cele 12 persoane și subliniază că „procedura din acest litigiu în suspendarea actului de autorizare fiind ultima rămasă neparcursă”.

Judecătoarea mai arată că este vorba de „un drept al reclamanților, care, deși recunoscut de nenumărate instanțe din grade de jurisdicție diferite, a rămas iluzoriu de peste 7 ani”.

„Curtea de Apel de faţă apreciază că acest demers este chiar ultimul rămas, ce face parte integrantă din ansamblul procedurii care vizează starea de discriminare profundă, continuă şi excluderea de facto de pe piaţa de muncă pentru care s-au pregătit”, potrivit motivării citate.

În aceste condiții, arată Curtea de Apel București, interesul statului este de a „reinstaura ordinea afectată, de a restabili echitatea și de a înlătura total și complet discriminarea deja constatată”.

„În concluzie, potrivit opiniilor teoretice şi doctrinare, la care se alătură statuările jurisprudențiale, discriminarea unui cetățean, unei persoane în România este o chestiune de ordine publică, o încălcare gravă a drepturilor fundamentale”, mai subliniază Curtea de Apel București.

De ce s-a decis suspendarea activității ROMATSA

Astfel, consideră Curtea de Apel București, respingerea cererii de suspendare a activității ROMATSA, sub argumentul că deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian în România și că această măsură ar avea un impact major asupra serviciului de trafic aerian, ar fi dus în situația în care „reclamanții nu aveau nicio șansă să schimbe situația pe care o reclamau” și ar fi „golit, în tot, de conținut cererea lor”.

„Dacă s-ar primi o asemenea manieră de interpretare, ar însemna că, în aceste condiții, reclamanţii nu au avut în niciun moment un „drept” despre care se putea pretinde, cel puțin în mod întemeiat, că este recunoscut în dreptul intern.

Dacă acest interes public pe care îl reclamă ROMATSA, în mod tardiv, comportamentul său fiind deja sancţionat de instanţe, ar prevala întotdeauna asupra intereselor individuale sau private, funcţia judiciară se pierde în interesul particularului simplu, vătămat, discriminat în lupta cu forţa şi interesul autorităţii statale. Or, acest fapt nu poate fi permis”, se mai arată în motivare.

În plus, Curtea de Apel invocă „egalitatea armelor” care presupune că „părțile dintr-un proces trebuie să aibă șanse egale”.

„Interesul public pe care îl reclamă ROMATSA (dirijează traficul aerian prin unităţile de trafic aerian din ţară) trebuia apărat, protejat şi urmărit, în primul rând de ROMATSA, şi nu transferat în sarcina judecătorului, care nu poate declara inadmisibilă cererea reclamanţilor din această perspectivă de putere a ROMATSA, în exercitarea monopolului exclusiv al acestor servicii”, mai subliniază judecătoarea.

MApN poate prelua dirijarea traficului aerian

Astfel, Curtea de Apel București a luat decizia care a ajuns și pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), anume de a suspenda activitatea ROMATSA timp de o lună.

„Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, de către autorităţile emitente a certificatului de furnizor de servicii NUMĂR: CN 01, ediţia 3.0 eliberat de R.A Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se arată în decizia Curții de Apel București, din 27 februarie.

Mai e important de menționat în acest context că Inspecția Judiciară s-a autosesizat la finalul lunii iunie, când a pornit o anchetă pentru a verifica modul în care a fost dată această sentință.

La acel moment, în 6 martie, Romatsa a anunțat că va ataca decizia cu recurs.

„La acest moment, activitatea ROMATSA se desfășoară în mod normal. Serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA în spațiul aerian național constituie servicii non-economice de interes general, legate de exercitarea atribuțiilor statului de control al traficului aerian, în conformitate cu Convenția ICAO și legislația europeană. Întrucât litigiul se află în curs de judecată, ROMATSA nu formulează comentarii suplimentare pe fondul cauzei”, arăta Romatsa, în 6 martie.

În cazul în care decizia rămâne definitivă și după recurs, Ministerul Apărării, prin vocea ministrului Radu Miruță, a anunțat pe 17 iulie că ia în calcul preluarea dirijării traficului aerian pe perioada în care activitatea Romatsa este suspendată.

Editor : M.G.