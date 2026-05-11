Un avion al companiei Turkish Airlines a luat foc luni, în timpul aterizării pe principalul aeroport din Nepal. Nu s-au înregistrat victime, dar incidentul a dus la închiderea aeroportului.

Avionul, care venea de la Istanbul, a aterizat pe Aeroportul Internaţional Tribhuvan din Kathmandu cu flăcări şi fum la trenul de aterizare drept. Echipele de intervenţie au intervenit şi au stins incendiul, iar pasagerii au fost evacuaţi în siguranţă, potrivit reprezentanţilor aeroportului, scrie News.ro, preluând AP.

Aeroportul a fost închis luni dimineaţă.

La bordul avionului Airbus 330 se aflau 277 de pasageri.

Mai multe avioane cu destinaţia Kathmandu au fost puse în aşteptare în timp ce autorităţile efectuau investigaţii şi încercau să degajeze singura pistă disponibilă la aeroport.

Nepalul se confruntă cu accidente aviatice relativ frecvente, deoarece relieful său montan şi condiţiile meteorologice schimbătoare îngreunează zborul.

În 2015, un avion al companiei Turkish Airlines care ateriza în ceaţă densă la Kathmandu a derapat pe o pistă alunecoasă, ceea ce a dus la închiderea aeroportului pentru câteva zile.

Nu au fost raportate victime, iar avionul a fost ulterior remorcat în afara aeroportului şi transformat într-un muzeu.

