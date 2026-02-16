India a confiscat trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA. Navele efectuau transporturi legate de Iran

India a confiscat în această lună trei petroliere sancționate de SUA și legate de Iran și a intensificat supravegherea în zona sa maritimă pentru a combate comerțul ilicit, transmite Reuters care citează o sursă care a confirmat astfel o postare acum ștearsă, de pe X, a autorităților indiene de la începutul lunii februarie.

India dorește să împiedice utilizarea apelor sale pentru transferuri de la navă la navă care ascund originea încărcăturilor de petrol, a declarat pentru Reuters sursa cu cunoștințe directe despre această chestiune. Confiscările și intensificarea supravegherii vin în urma îmbunătățirii relațiilor dintre SUA și India. La începutul acestei luni, Washingtonul a anunțat că va reduce tarifele de import pentru produsele indiene de la 50% la 18%, după ce New Delhi a acceptat să oprească importurile de petrol din Rusia.

Cele trei nave sancționate - Stellar Ruby, Asphalt Star și Al Jafzia - își schimbau frecvent identitatea pentru a evita aplicarea legii de către statele costiere, a declarat sursa, adăugând că proprietarii lor aveau sediul în străinătate.

Nave confiscate în apele din zona Mumbay

Mass-media de stat iraniană a citat Compania Națională Iraniană de Petrol, care a declarat că cele trei tancuri confiscate de India nu aveau nicio legătură cu compania. Aceasta a afirmat că nici încărcăturile, nici navele nu aveau legătură cu compania.

Autoritățile indiene au declarat într-o postare pe X din 6 februarie că au interceptat trei nave la aproximativ 100 de mile marine vest de Mumbai, după ce au detectat activități suspecte implicând un petrolier în zona economică exclusivă a Indiei.

Postarea a fost ulterior ștearsă, dar sursa a confirmat că navele au fost escortate la Mumbai pentru investigații suplimentare.

De atunci, Paza de Coastă Indiană a mobilizat aproximativ 55 de nave și între 10 și 12 aeronave pentru supravegherea non-stop a zonelor sale maritime, potrivit sursei.

Oficiul american pentru controlul activelor străine (OFAC) a declarat anul trecut că a sancționat trei nave, numite Global Peace, Chil 1 și Glory Star 1, cu numere alocate de Organizația Maritimă Internațională (OMI) identice cu cele ale navelor capturate recent de India.

Două dintre cele trei tancuri petrliere sunt legate de Iran, Al Jafzia transportând combustibil din Iran către Djibouti în 2025, iar Stellar Ruby având pavilionul Iranului, potrivit datelor London Stock Exchange Group (LSEG).

Datele arată că Asphalt Star a operat în principal în călătorii în jurul Chinei.

Petrolul și combustibilul sancționate sunt adesea vândute cu reduceri semnificative din cauza riscurilor implicate, intermediarii transportând marfa prin structuri complexe de proprietate, documente false și transferuri în largul mării, care complică aplicarea legii.

Editor : B.E.