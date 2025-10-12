„Insula celor 20.000 de sfinți”: Unul dintre locurile cele mai sacre din Marea Britanie în Evul Mediu își caută noi locuitori

O insulă mică din vestul Țării Galilor, unde se găsesc mai multe oi decât oameni, își caută noi locuitori care iubesc natura și ar fi dispuși să trăiască și să lucreze într-un loc extrem de izolat care era considerat unul dintre cele mai sfinte locuri din Marea Britanie în Evul Mediu.

Insula Bardsey (Ynys Enlli, în galeză) a devenit în 2023 primul sanctuar internațional pentru cerul înstelat (Dark Sky Sanctuary) din Europa, fiind recunoscut drept unul din cele mai bune locuri de unde se poate observa cerul nocturn și un loc unde poluarea luminoasă trebuie menținută la un nivel cât mai mic.

Și, acum, pentru prima dată în aproape 20 de ani, trustul care deține și administrează insula a anunțat că îi va oferi unei familii sau unui cuplu cu destul curaj pentru a se aventura pe insulă „o șansă unică în viață”.

Noii locuitori vor trebui să aibă grijă de cele 200 de oi și 25 de vite împreună cu singurul fermier care a mai rămas pe insulă. Foto: Profimedia Images

Bardsey Island Trust le cere tuturor celor interesați de ofertă să aplice, câștigătorul urmând a se muta pe insulă începând din septembrie 2026.

Noii locuitori ai insulei vor trebui să aibă grijă de cele 200 de oi și 25 de vite din rasa Welsh Black împreună cu fermierul Gareth Roberts, care locuiește acum pe insulă.

Pentru prima dată în aproape 20 de ani, trustul care deține și administrează insula a anunțat că îi va oferi unei familii sau unui cuplu cu destul curaj pentru a se aventura pe insulă „o șansă unică în viață”. Foto: Profimedia Images

„Gareth și familia lui au fost acolo din 2007 și el cunoaște foarte bine insula – și provocările și beneficiile traiului în Enlli”, a spus directoarea trustului, Sian Stacey. Roberts este, de asemenea, cel care îi va instrui pe nou-veniți.

Insula are mai puțin de doi kilometri pătrați și este o rezervație naturală națională. Face parte dintr-un grup de 23 de sanctuare pentru cer înstelat recunoscute la nivel mondial.

„Am trăit acolo timp de trei ani – este un loc minunat”, a spus Sian, care a descris insula Bardsey drept o „comunitate vie”.

Ynys Enlli a fost un loc de pelerinaj foarte important în Evul Mediu, fiind cunoscut drept „locul sfânt de înmormântare al celor mai curajoși și buni oameni de pe acest tărâm”. Foto: Profimedia Images

Insula Bardsey a fost unul dintre cele mai sfinte locuri din Marea Britanie în Evul Mediu, ea mai fiind numită și „Insula celor 20.000 de Sfinți”. Este locul de veci al multor pelerini din toată lumea care au venit aici în căutarea mântuirii, potrivit legendei.

O excavație executată în anii '90 a dezvăluit zeci de morminte medievale. Pe insulă pot fi vizitate și ruinele unei vechi mănăstiri.

Editor : Raul Nețoiu