Live TV

„Insula celor 20.000 de sfinți”: Unul dintre locurile cele mai sacre din Marea Britanie în Evul Mediu își caută noi locuitori

Data publicării:
Insula Bardsey din Țara Galilor
Bardsey mai este numită și „Insula celor 20.000 de Sfinți” și are o populație permanentă de doar trei persoane. Colaj foto: Profimedia Images

O insulă mică din vestul Țării Galilor, unde se găsesc mai multe oi decât oameni, își caută noi locuitori care iubesc natura și ar fi dispuși să trăiască și să lucreze într-un loc extrem de izolat care era considerat unul dintre cele mai sfinte locuri din Marea Britanie în Evul Mediu.

Insula Bardsey (Ynys Enlli, în galeză) a devenit în 2023 primul sanctuar internațional pentru cerul înstelat (Dark Sky Sanctuary) din Europa, fiind recunoscut drept unul din cele mai bune locuri de unde se poate observa cerul nocturn și un loc unde poluarea luminoasă trebuie menținută la un nivel cât mai mic.

Și, acum, pentru prima dată în aproape 20 de ani, trustul care deține și administrează insula a anunțat că îi va oferi unei familii sau unui cuplu cu destul curaj pentru a se aventura pe insulă „o șansă unică în viață”.

insula-bardsey-țara-galilor-4
Noii locuitori vor trebui să aibă grijă de cele 200 de oi și 25 de vite împreună cu singurul fermier care a mai rămas pe insulă. Foto: Profimedia Images

Bardsey Island Trust le cere tuturor celor interesați de ofertă să aplice, câștigătorul urmând a se muta pe insulă începând din septembrie 2026.

Noii locuitori ai insulei vor trebui să aibă grijă de cele 200 de oi și 25 de vite din rasa Welsh Black împreună cu fermierul Gareth Roberts, care locuiește acum pe insulă.

Carreg Fawr farmhouse, yard &amp; outbuildings: one of the 'model farms' built on Bardsey Island, North Wales, 1870-75 by Lord Newborough.
Pentru prima dată în aproape 20 de ani, trustul care deține și administrează insula a anunțat că îi va oferi unei familii sau unui cuplu cu destul curaj pentru a se aventura pe insulă „o șansă unică în viață”. Foto: Profimedia Images

„Gareth și familia lui au fost acolo din 2007 și el cunoaște foarte bine insula – și provocările și beneficiile traiului în Enlli”, a spus directoarea trustului, Sian Stacey. Roberts este, de asemenea, cel care îi va instrui pe nou-veniți.

Insula are mai puțin de doi kilometri pătrați și este o rezervație naturală națională. Face parte dintr-un grup de 23 de sanctuare pentru cer înstelat recunoscute la nivel mondial.

„Am trăit acolo timp de trei ani – este un loc minunat”, a spus Sian, care a descris insula Bardsey drept o „comunitate vie”.

insula-bardsey-țara-galilor
Ynys Enlli a fost un loc de pelerinaj foarte important în Evul Mediu, fiind cunoscut drept „locul sfânt de înmormântare al celor mai curajoși și buni oameni de pe acest tărâm”. Foto: Profimedia Images

Insula Bardsey a fost unul dintre cele mai sfinte locuri din Marea Britanie în Evul Mediu, ea mai fiind numită și „Insula celor 20.000 de Sfinți”. Este locul de veci al multor pelerini din toată lumea care au venit aici în căutarea mântuirii, potrivit legendei.

O excavație executată în anii '90 a dezvăluit zeci de morminte medievale. Pe insulă pot fi vizitate și ruinele unei vechi mănăstiri.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
viktor orban
2
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
bancnote false 100 euro prop copy
3
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
4
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
Digi Sport
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De...
tanara certata la locul de munca
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să...
profimedia-1029625023
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe...
edlpromo 2 in fata ta bujduveanu_00122
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria...
Ultimele știri
România - Austria, de la 21:45, în preliminariile CM 2026. Naționala are nevoie de un parcurs perfect în ultimele trei meciuri
Noi indicii despre modul în care s-a format Calea Lactee. Astronomii au descoperit stele binare în premieră mondială
Schimbare de preferințe în rândul tinerilor europeni: consumă din ce în ce mai puțin alcool. Care sunt motivele (studiu)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Adam Lopez, câștigător al unui premiu de 1 milion de lire sterline în Marea Britanie
Un șofer de motostivuitor care a devenit milionar peste noapte a fost aproape să moară după ce a petrecut fără oprire trei luni de zile
Vas ucrainean
Șase nave militare ucrainene vor fi adăpostite în porturi din Marea Britanie și Turcia. „O astfel de decizie era necesară”
Wang Yi visit to UK
China amenință Marea Britanie cu represalii: Londra ia în calcul sancționarea serviciilor sale de securitate (The Guardian)
Iuliu Stan
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
NDQwJmhhc2g9NmQyOThjYzRkZjhlMDEzMzYzMzE0MGFiMmEyNmMxYTc=.thumb (1)
Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem”
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Video. Scandal la baza FCSB! Mustață: “1000 mașini au invadat baza sâmbătă noaptea!” Poliția a intervenit
Adevărul
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit...
Playtech
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 63 de ani. Femeia care a impresionat o lume întreagă în 2009 și a devenit un star...
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză...
Newsweek
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi?
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu