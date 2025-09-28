Întâlnirea dintre prinţul Harry și regele Charles, subiectul unui nou scandal. Cu ce cadou s-a dus prințul acasă

Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze împăcarea lui cu tatăl său, regele Charles. Prințul a respins relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept „invenţii alimentate” de surse răuvoitoare.

Harry s-a întâlnit cu regele pentru prima dată după aproape doi ani la Clarence House din Londra, pe 10 septembrie.

Tabloidul The Sun a relatat sâmbătă că întâlnirea a fost „în mod clar formală”, susţinând că Harry ar fi glumit spunând că s-a simţit mai degrabă ca un „vizitator oficial” decât ca membru al familiei regale, potrivit News.ro.

Ziarul a citat şi surse apropiate lui Harry, care au negat că acesta ar fi spus că s-a simţit ca un „vizitator oficial”.

Un purtător de cuvânt al prinţului a mers mai departe, descriind citatele atribuite lui Harry drept „pure invenţii alimentate, se poate presupune, de surse intenţionate să saboteze orice reconciliere între tată şi fiu”.

Purtătorul de cuvânt nu a precizat de unde ar fi putut proveni informaţiile.

Ce cadou a dus prințul Harry

The Sun a declarat că Harry a confirmat unele părţi ale articolului, spunând pentru The Guardian că „a primit dreptul deplin la replică ieri, înainte de publicare, şi a ales să nu răspundă relatării atent documentate a Sun despre întâlnire”.

Purtătorul de cuvânt al lui Harry a corectat, de asemenea, o parte din relatările Sun referitoare la schimbul de cadouri între el şi rege.

The Sun susţinuse iniţial că a fost oferită o fotografie înrămată a familiei ducelui şi ducesei de Sussex.

Dar purtătorul de cuvânt al lui Harry a negat această afirmaţie, spunând: „Deşi am fi preferat ca astfel de detalii să rămână private, de dragul corectitudinii putem confirma că a fost oferită o fotografie înrămată, însă imaginea nu conţinea ducele şi ducesa”.

Ducele a participat la mai multe evenimente caritabile în Nottingham şi Londra în timpul recentei sale vizite de patru zile în Marea Britanie, luna aceasta.

