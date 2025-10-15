Live TV

Întrebarea la care trebuie să răspundă poliția germană: „Cine au uitat trei găini într-un vagon Deutsche Bahn, la clasa întâi”

Găini
Uitate sau abandonate? Poate că o întrebare și mai ciudată decât „cine aduce găini într-un tren?” este „cine le lasă acolo?”, scrie DW.

Echipa de presă a companiei feroviare germane Deutsche Bahn (DB) a avut de relatat o poveste neobișnuită marți seara.

Un mecanic de tren de pe linia S6 din Essen a observat cu surprindere, la sosirea în stația finală din Köln-Worringen, că trei pasageri încă zăboveau în clasa întâi.

Erau trei găini, cărora li se pusese chiar și un strat generos de paie pe care să ciugulească. Ele păreau să fi fost abandonate sau uitate de cel care le adusese la bord.

Poliția a predat păsările serviciilor pentru animale, a declarat Deutsche Bahn.

Trenul a necesitat o curățare temeinică și, ca urmare, a ratat următoarea cursă.

Nu este clar cine a transportat găinile în trenul local, sau cum și de ce le-a lăsat în urmă.

Poliția federală germană, responsabilă de securitatea transportului public, a formulat acuzații împotriva unui suspect încă necunoscut, acuzația fiind cea de „murdărirea serviciilor feroviare”. Poliția a declarat că imaginile CCTV din tren sunt în curs de analiză.

 

