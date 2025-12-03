Criză de încredere între aliați. Pentagonul a întrerupt legătura cu Bundeswehr, spune șeful Armatei germane

Pentagonul a „întrerupt contactul” dintre oficialii americani din domeniul apărării și omologii lor germani, potrivit șefului Bundeswehr, Christian Freuding, care deținte titlul oficial de „inspector al Armatei”, scrie The Times.

Statele Unite au tratat în mod tradițional Germania ca fiind unul dintre cei mai importanți aliați europeni ai săi. Se crede că are aproximativ 35.000 de soldați staționați în baze germane precum Ramstein și Stuttgart, care servesc drept puncte de tranzit pentru operațiunile americane din Africa și Orientul Mijlociu.

De la revenirea președintelui Donald Trump la putere în ianuarie, relația dintre cele două țări s-a răcit considerabil.

Generalul-locotenent Christian Freuding, care a preluat conducerea Armatei germane în octombrie, și-a exprimat public îngrijorarea generală că parteneriatul militar începe să se destrame.

Într-un interviu acordat cu câteva săptămâni înainte de promovarea sa, publicat luni de revista americană The Atlantic, Freuding a declarat că anterior putea schimba mesaje text cu omologii săi din SUA „zi și noapte”, dar canalele fuseseră acum „întrerupte, într-adevăr închise”.

Freuding, în vârstă de 54 de ani, a declarat că a crescut lângă baza armatei americane de la Grafenwöhr, în sud-vestul Germaniei, și că a considerat prezența militară americană un simbol al ordinii de securitate occidentale încă din adolescență.

Cu toate acestea, el a spus că a văzut semne că această ordine începe să se destrame, cum ar fi atunci când SUA nu i-au avertizat pe germani că vor opri livrările de arme către Ucraina în iulie.

Freuding a spus că acum trebuie să se bazeze pe diplomații germani de la Washington, unde „există cineva care încearcă să găsească pe cineva la Pentagon”, pentru a fi la curent cu planurile de apărare ale aliatului său.

În public, mai mulți oficiali de rang înalt din administrația Trump au indicat creșterea rapidă a cheltuielilor militare ale Germaniei ca un model de urmat pentru alte națiuni europene.

Frustrat de dificultatea de a crește rapid producția de arme, guvernul de la Berlin a început să încurajeze alte ramuri ale bazei sale industriale aflate în dificultate să colaboreze cu sectorul apărării.

Marți, Ministerul Apărării a organizat un summit cu lideri de afaceri reprezentând unii dintre cei mai mari producători din țară.

Katherina Reiche, ministrul Economiei, a anunțat o platformă care va avea ca scop conectarea capacității disponibile din sectoarele subperformante, cum ar fi producția de automobile, cu cererea din industria armamentului.

Hans Christoph Atzpodien, șeful grupului umbrelă BDSV pentru producătorii de apărare, a declarat că există o nevoie urgentă de „extensie”, dar a avertizat că ar fi dificil să se reutilizeze lucrătorii, mașinile și fabricile din alte industrii.

„Desigur, există mulți în industria pieselor auto care speră că își pot folosi capacitatea și resursele în domeniul apărării”, a afirmat el. „Dar trebuie să spunem întotdeauna că scara producției și metodele de lucru sunt diferite, așa că trebuie să avertizăm întotdeauna că acest proces nu va fi ușor.”

