Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, anunță președintele Parlamentului de la Teheran. Mesaje pentru Trump și Netanyahu

Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, inclusiv moartea liderului suprem Ali Khamenei, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

„Ne-am pregătit pentru aceste momente şi am luat în considerare toate scenariile”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf într-un videoclip difuzat la televiziunea de stat.

El a adăugat că preşedintele american Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au „depăşit limitele noastre roşii” şi „vor suporta consecinţele”, scrie News.ro.

Într-un mesaj publicat pe reţeaua sa socială, Donald Trump avertizează că Iranul ar putea lovi „mai puternic ca niciodată” duminică, la o zi după moartea ayatollahului Ali Khamenei, şi ameninţă că va răspunde „cu o forţă nemaiîntâlnită”.

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, ca răspuns la atacurile SUA şi Israelului, lovind o serie de alte ţinte.

