Izolare totală în Afganistan: Talibanii au oprit internetul și telefonia mobilă

Zborurile internaționale către Afganistan au fost anulate marți. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Pentru prima dată de la revenirea lor la putere în 2021, autoritățile talibane au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan, lăsând marți țara fără internet și telefonie mobilă.

Conexiunile prin fibră optică au fost oprite luni seara, iar semnalul de telefonie mobilă și accesul la internet au scăzut treptat până la mai puțin de 1% din nivelul obișnuit, potrivit observatorului NetBlocks, care monitorizează guvernanța internetului la nivel global. AFP a anunțat că a pierdut orice contact cu biroul său din Kabul în jurul orei locale 17:45 (13:15 GMT), relatează Agerpres.

„Fără telefon și internet, suntem orbi”

Măsura a afectat grav activitățile economice și viața cotidiană. „Fără telefon și internet, suntem orbi”, a declarat Najibullah, un comerciant de 42 de ani din Kabul. „Toate activitățile noastre depind de telefoanele mobile. Livrările se fac prin telefonul mobil. E ca într-o zi de sărbătoare, toată lumea e acasă. Piața e complet paralizată”, a spus el.

Un afgan de 40 de ani, stabilit în Oman, spune că este „complet rupt” de familia sa din Kabul: „Nu știu ce se întâmplă, sunt foarte îngrijorat”.

Un responsabil guvernamental, sub rezerva anonimatului, a confirmat că întreruperea va dura „până la noi ordine” și că între 8.000 și 9.000 de piloni de telecomunicații au fost scoși din funcțiune. „Nu există niciun alt mijloc sau sistem de comunicare (...): sectorul bancar, vămile, întreaga țară va fi afectată”, a adăugat el. Potrivit NetBlocks, întreruperea „pare să corespundă unei deconectări intenționate a serviciului”.

Ordin pentru „prevenirea viciului”

Zborurile internaționale către Afganistan au fost anulate marți, conform datelor site-ului Flightradar24. În plus, serviciile bancare și comerțul, dependente de internet și telefonie mobilă, au fost grav afectate.

În ultimele săptămâni, conexiunile au fost lente și intermitente, iar la începutul lunii autoritățile talibane au început să limiteze accesul în mai multe provincii. Pe 16 septembrie, în provincia Balkh a fost interzis complet internetul prin fibră optică, măsură justificată oficial prin „prevenirea viciului”. Restricții similare au fost semnalate și în Badakhshan, Takhar, Kandahar, Helmand, Nangarhar și Uruzgan.

În 2024, autoritățile de la Kabul prezentau rețeaua de fibră optică a țării, cu o lungime de 9.350 de kilometri, drept o „prioritate” pentru conectarea Afganistanului la restul lumii și ieșirea din sărăcie. În prezent, aceeași infrastructură a fost folosită pentru a izola populația de orice mijloc de comunicare.

