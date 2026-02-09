Live TV

Pe o șosea din Italia, mai mulți indivizi mascați și înarmați cu mitraliere au blocat o blindată care transporta valori, și au aruncat-o în aer. Scenele șocante au fost transmise în direct, de martori, pe rețele sociale. Doi dintre atacatorii înarmați au fost arestați iar complicii lor sunt căutați.

Hoții au încercat să dea acest jaf după o formulă consacrată în aproape fiecare lună din Italia. Aceștia au blocat inițial drumul cu mașini pe care le-au pus de-a latul. În momentul în care s-a apropiat autovehiculul blindat care transporta valori, aceste mașini au fost incendiate iar două dintre ele au sărit în aer. Atacatorii au folosit explozibili. 

În haosul creat, aceștia au încercat să fure banii din mașina de transport valori, însă acolo se aflau și doi carabinieri. Nu se știe dacă ei însoțeau mașina de transport valori sau se aflau acolo într-o patrulă obișnuită. Hoții au intrat într-un schimb de focuri cu carabinierii. 

Armele pe care le-au avut hoții se pare că sunt de tip kalașnikov, potrivit anchetatorilor. 

Doi dintre atacatori au fost reținuți, însă sunt alții care au reușit să scape cu ajutorul unei mașini. Numărul lor exact nu este cunoscut. Ei sunt dați în urmărire în zona Lecce. 

Aceste jafuri sunt o problemă cu care Italia se confruntă din ce în ce mai des. Astfel de jafuri au loc în mod regulat. Străzile sunt blocate în astfel de cazuri de atacatori care uneori reușesc să fugă cu milioane de euro.  

Editor : A.C.

