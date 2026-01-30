Live TV

Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele

Data publicării:
Suitcases containing about US$ 2.7 million stolen in Tokyo, Jap
Anchetatorii Departamentului de Poliție Metropolitană din Tokyo investighează locul unde trei valize conținând aproximativ 420 de milioane de yeni japonezi în numerar au fost furate în cartierul Taito, Tokyo, pe 30 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Trei persoane au furat valize conţinând echivalentul a peste 2 milioane de euro în numerar pe o stradă foarte aglomerată din centrul Tokyo, o infracţiune rară în capitala japoneză, renumită pentru siguranţa sa, relatează AFP.

Hoţii au folosit gaz lacrimogen pentru a fura bagajele care conţineau banii. Jaful a avut loc joi, în jurul orei locale 21:30, în apropierea gării Ueno, un cartier popular printre turişti, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei din Tokyo. Ea a refuzat să dea mai multe detalii, dar presa locală a relatat că victimele erau un grup de cinci cetăţeni chinezi şi japonezi care încercau să încarce într-un vehicul valizele conţinând aproximativ 420 de milioane de yeni (2,3 milioane de euro), notează News.ro.

Potrivit canalului Fuji TV, victimele au explicat anchetatorilor că banii erau destinaţi caselor de schimb valutar.

De asemenea, un bărbat care transporta 190 de milioane de yeni în numerar a fost atacat cu gaz lacrimogen de un grup de trei bărbaţi în noaptea de joi spre vineri într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda. Poliţia investighează o posibilă legătură între cele două atacuri, potrivit postului de televiziune TBS.

