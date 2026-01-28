„Oamenii sunt blestemul naturii”. Orașele din Fukushima încremenite în timp: 15 ani de la accidentul nuclear care a lovit Japonia

La cincisprezece ani de la accidentul nuclear de la Fukushima, pe străzi se mai văd doar urși, ratoni și mistreți. Însă autoritățile și unii localnici vor ca oamenii să se întoarcă. Norio Kimura se oprește să privească prin fereastra murdară a școlii primare Kumamachi din Fukushima. Înăuntru, pe bănci mai sunt încă manuale, penare împrăștiate pe podea și cutii de prânz goale, care nu au fost luate acasă, relatează The Guardian.

De-a lungul coridorului, pantofii sunt aliniați pe traseul pe care l-au parcurs copiii când au fugit, în timp ce orașul lor era zguduit de un cutremur cu magnitudinea de 9 grade în după-amiaza zilei de 11 martie 2011, care a provocat cea mai gravă catastrofă nucleară din lume de la Cernobîl încoace.

Clădirea este înghețată în timp, dar în exterior, locul de joacă cândva imaculat este acum o grămadă de buruieni și iarbă sălbatică susuki, vârful unui tobogan fiind abia vizibil în fundal. Treptele superioare ale unei scări metalice pe care copiii o urcau odată ca parte a unui parcurs cu obstacole au devenit nedespărțite de trunchiul copacului de care se sprijină, neatins, de 15 ani.

Biciclete ruginite zac ascunse în tufișuri, la câțiva metri distanță de un monitor care informează că radiația atmosferică este încă prea mare pentru a permite foștilor locuitori să se întoarcă acasă. La intrare, bucăți dintr-un stâlp de piatră pe care era inscripționat numele școlii zac pe o parte, mărturie a forței distructive a celui mai puternic cutremur din istoria Japoniei.

Printre cei 330 de copii care au fugit de la școală în acea după-amiază se afla și Yuna, fiica lui Kimura, care avea șapte ani. Ea a ajuns acasă, la mai puțin de trei kilometri de mare, chiar înainte de sosirea tsunamiului, care a ucis peste 20.000 de oameni de-a lungul coastei de nord-est a Japoniei.

Yuna a murit împreună cu mama și bunica ei, lăsându-i în urmă pe Kimura, un fost crescător de porci care era la muncă în acea zi, pe fiica sa cea mare și pe tatăl său. După ani de zile petrecuți într-o stare de incertitudine nucleară, Kimura nu a renunțat niciodată la visul său de a se întoarce definitiv pe terenul de pe coastă unde a locuit odată familia sa – și unde jumătate dintre membrii acesteia au pierit.

„Singurele lucruri care au mai rămas sunt plăcile de la intrarea principală”, a afirmat el. „Tot ce pot face acum este să curăț buruienile și iarba. Dar intenționez cu siguranță să mă întorc într-o zi.”

La cincisprezece ani după dezastrul de la Fukushima, autoritățile din zonă încă se luptă cu problema de a convinge oamenii să se întoarcă și de a atrage noi locuitori. De asemenea, se gândesc cât teren ar trebui lăsat în voia naturii. Și dacă populațiile de animale sălbatice care s-au înmulțit după dezastru pot fi controlate într-un mod care să facă posibilă conviețuirea cu oamenii.

Dovezi ale avansului neîncetat al naturii se găsesc peste tot în Okuma și în alte comunități situate în umbra centralei nucleare Fukushima Daiichi. Centrala, care este acum în curs de dezafectare, a suferit o triplă topire după ce valurile tsunamiului au distrus sursa de alimentare de rezervă, eliberând cantități mari de radiații în atmosferă.

Grădinile s-au transformat în jungle, iar casele în locuri de refugiu nocturn – și hrană – pentru mistreți, ratoni și urși negri, care acum au libertate totală să cutreiere străzile lipsite de lumină artificială.

La câțiva kilometri în interiorul țării, în satul Tsushima, experții în radiații și silvicultură își anunță sosirea la marginea pădurii cu un cor de fluierături – o măsură de precauție pentru a speria urșii.

„Natura pare să prospere”

La un an după tripla topire, guvernul japonez a lansat o operațiune fără precedent de curățare a zonelor iradiate din Fukushima. O armată de muncitori a îndepărtat solul contaminat din apropierea locuințelor, școlilor, spitalelor și altor clădiri publice, generând deșeuri care sunt acum stocate în depozite temporare în apropierea centralei nucleare avariate.

Curățarea nu a inclus pădurile montane care acoperă 70% din regiunea contaminată și unde s-au înregistrat niveluri ridicate de radionuclid cesiu-137 în păduri și pâraie, precum și în fauna sălbatică care le populează. Deși majoritatea produselor din Fukushima sunt sigure, unele tipuri de ciuperci, muguri de bambus și mistreți se află pe lista produselor alimentare interzise.

În prezent, experții universitari colaborează cu Rise Wood, o firmă forestieră locală, pentru a extrage probe din miezul trunchiurilor a patru cedri japonezi selectați, prelevate la diferite înălțimi.

Copacii „circulă” radiocesiul problematic – un izotop radioactiv al metalului cesiu – folosind energia luminii, potrivit profesorului Kenji Nanba, director al Institutului de Radioactivitate Environmentală (IER) de la Universitatea Fukushima și expert în impactul radiațiilor asupra faunei sălbatice din Fukushima.

„Ploaia și frunzele căzute transferă radiocesiul pe solul pădurii”, a declarat el. „Copacii îl absorb apoi prin rădăcini, împreună cu potasiul, de care au nevoie pentru creștere.”

Conform profesorului Vasyl Yoschenko, expert ucrainean în radioecologie forestieră la IER, precipitațiile radioactive de la Fukushima Daiichi nu au provocat o scădere dramatică a populațiilor de animale. Dimpotrivă, populațiile de mistreți, urși și ratoni au crescut. „Singurele animale aflate în pericol în aceste zone ar putea fi oamenii”, a spus acesta.

Thomas Hinton, profesor pensionat al Universității Fukushima, care a efectuat cercetări aprofundate pe teren privind fauna și flora din zona dezastrului, a spus că limitarea zonelor destinate utilizării umane ar fi o măsură „extrem de benefică”, deși sensibilă din punct de vedere politic, având în vedere campaniile oficiale de încurajare a revenirii oamenilor.

„Oamenii sunt, în general, blestemul naturii și, dacă sunt îndepărtați, natura pare să prospere, chiar și în prezența radiațiilor cronice”, a afirmat el. „Cu toate acestea, din câte știu, nu pare să existe niciun interes din partea japonezilor afectați de accident sau din partea politicienilor de a crea un astfel de refugiu pentru fauna sălbatică la Fukushima.”

„Face parte din istoria noastră”

La fel ca alți experți, Hinton a considerat că trebuie luate măsuri pentru controlul populației locale de mistreți, deși aceasta nu este o problemă specifică Fukushima.

„Dacă mistreții nu ar exista, atunci probabil că ar fi posibil să se permită proliferarea tuturor animalelor sălbatice în Fukushima”, a declarat el. „Mistreții sunt însă atât de prolifici și de dăunători încât numărul lor trebuie controlat.”

Pe termen lung, decizia de a nu impune o interdicție de tipul celei de la Cernobîl privind relocarea populației umane înseamnă că Fukushima „este deosebit de potrivită pentru abordarea problemelor legate de impactul uman asupra faunei sălbatice și de refacerea naturii odată ce oamenii vor fi îndepărtați”.

Cu toate acestea, prioritate vor avea inevitabil preferințele oamenilor cu privire la modul de dezvoltare a zonelor abandonate, de îndată ce radiațiile vor scădea la niveluri acceptabile.

„Înființarea de rezervații naturale nu va fi o prioritate”, a declarat Hinton. „La Cernobîl și Fukushima, absența oamenilor după accidente a permis faunei sălbatice să prospere temporar. Cu toate acestea, odată cu întoarcerea oamenilor, prezența acestora și activitățile asociate vor amenința din nou ecosistemele în curs de refacere”.

Sanjiro Sanpei, îmbrăcat într-un costum de protecție alb și o pălărie, cu un dozimetru atârnat la gât, are un interes personal în modul în care proximitatea pădurilor de la Fukushima ar putea afecta populațiile umane pe termen lung.

Bărbatul în vârstă de 77 de ani, care și-a pierdut ferma de vite în urma dezastrului, speră să se întoarcă la casa din care el și soția sa au fugit după accidentul nuclear. „Dacă lucrările de decontaminare vor fi finalizate, ne vom întoarce și vom repara pagubele aduse casei noastre”, a spus Sanpei, care a venit să verifice progresul echipei universității. „Dar îmbătrânesc, așa că nu știu cât timp vom mai rămâne acolo.”

Nu toți evacuații împărtășesc optimismul său. Populația din șapte orașe și sate din prefectura Fukushima care au fost evacuate după accidentul nuclear era de 12.300 de persoane în martie 2025 – doar 17% din totalul populației înainte de dezastru. Mulți și-au construit o nouă viață în altă parte.

Ordinele de evacuare au fost ridicate în mai multe zone, dar casa lui Sanpei se află într-o „zonă dificil de revenit” – unde nivelurile de radiații sunt considerate prea ridicate pentru a locui permanent.

În 2023, însă, parlamentul japonez a modificat legea pentru a permite gospodăriilor individuale din aceste zone să se întoarcă, de la caz la caz, cu condiția ca locuințele și împrejurimile lor să fi fost decontaminate.

„Nu ne-am gândit niciodată că vom fi plecați atât de mult timp”, a mai afirmat Sanpei. „Eram convins că ne vom întoarce în termen de un an. Dar acum ar putea dura aproximativ 30 de ani până când întregul sat va fi sigur.”

În Okuma, unde doar 300 dintre cei 700 de locuitori ai orașului din martie 2011 s-au întors, Kimura face în mod regulat un pelerinaj la o poiană din tufișurile de lângă coastă, unde vederea spre mare este acum obstrucționată de un dig de apărare

Un buchet de flori marchează locul unde, la aproape șase ani după dezastru, soldații au găsit fragmente din oasele gâtului și maxilarului Yunei, ascunse în eșarfa ei roz preferată cu Minnie Mouse. Kimura încă mai caută restul rămășițelor ei.

El și alți locuitori ai orașului solicită consiliului local să păstreze școala primară Kumamachi ca amintire a dezastrului și ca avertisment pentru generațiile viitoare cu privire la pericolele reprezentate de tsunami și energia nucleară.

„Acum face parte din istoria noastră și trebuie să o protejăm”, a declarat bărbatul în vârstă de 60 de ani.

„Oamenii au mers prea departe”

Kimura ar dori ca spațiul utilizat temporar pentru depozitarea solului contaminat să fie transformat în cele din urmă într-un „muzeu ecologic”, unde vizitatorii să poată afla mai multe despre tripla catastrofă din 2011.

„Transformarea întregii zone într-un muzeu ar transmite într-un mod mai realist istoria acestei zone care s-a pierdut și lecțiile accidentului nuclear”, a afirmat el.

„Cred că ar fi bine să existe un loc în care lucrurile să poată fi returnate naturii. Majoritatea zonelor au fost dezvoltate de oameni, cu excepția zonelor montane, unde este dificil pentru oameni să trăiască. Cred că accidentul nuclear ar trebui să fie o ocazie pentru a lua în considerare întoarcerea la natură”, a mai adăugat el. „Oamenii au mers prea departe.”

Nanba este de acord că instalația de depozitare temporară este un candidat pentru a deveni o zonă de conservare a naturii după ce solul va fi transferat în 2045 pentru eliminarea definitivă – cu condiția să se găsească noi locații în altă parte a Japoniei.

„Va fi necesar să se ia în considerare modul în care ar trebui utilizat amplasamentul după încheierea perioadei de depozitare temporară”, a declarat el. „Desemnarea acestuia ca zonă de conservare a naturii ar putea fi o opțiune, dar stadiul actual al discuțiilor la nivel național pe această temă nu este clar.”

Indiferent de transformările fizice pe care le va suferi zona în următoarele decenii, aici, la memorialul improvizat dedicat Yunei, nu departe de casa pe care o împărțeau înainte ca aceasta să dispară sub valuri, Kimura a mărturisit că a găsit ceva care seamănă cu o încheiere.

„Vreau ca oamenii să vină aici pentru a afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat. Sunt convins că, dacă voi continua să caut, voi găsi mai multe rămășițe ale fiicei mele”, a afirmat el. „Dar o mare parte din mine crede că ar fi mai bine să o las în pace.”

