Jair Bolsonaro, internat: „un episod sever de sughiţ, vărsături şi scăderea tensiunii arteriale”
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat marţi într-un spital din Brasilia după ce „s-a simţit rău”, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat unul dintre fiii săi pe platforma X, relatează AFP.
Aflat în arest la domiciliu de la începutul lunii august, fostul lider de extrema dreaptă (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, „s-a simţit rău, având un episod sever de sughiţ, vărsături şi scăderea tensiunii arteriale”, a explicat senatorul Flavio Bolsonaro.
Fostul şef de stat de extremă dreapta (2019-2022) a fost condamnat pentru că a condus un complot de lovitură de stat pentru a rămâne la putere, după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa actualului preşedinte, Luiz Inacio Lula da Silva.