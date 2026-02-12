Maria Franca Ferrero, soția inventatorului Nutella, a murit la vârsta de 87 de ani

Maria Franca Ferrero, văduva lui Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuinţa sa din Alba, provincia Cuneo, din nord-vestul Italiei, informează presa italiană, citată de News.ro.

Născută la Savigliano, tot în regiunea Langhe, la 21 ianuarie 1939, Maria Franca Ferrero a urmat cursurile şcolii de interpreţi din Milano după liceu şi, în 1961, a fost angajată ca traducătoare şi interpretă în compania din Alba, care era pe cale să devină o multinaţională, potrivit ilsole24ore.com.

Cu Michele, inventatorul „Supercremei” care avea să devină mai târziu bestsellerul mondial Nutella, a fost „dragoste la prima vedere”: cuplul s-a căsătorit în 1962, iar un an mai târziu s-a născut primul lor fiu, Pietro.

Doi ani mai târziu, s-a născut Giovanni, actualul preşedinte al grupului care numără 36 de fabrici de producţie, este prezent în peste 170 de ţări, având o cifră de afaceri consolidată de 19,3 miliarde la 31 august şi 48.697 de angajaţi la nivel global.

Pietro, fiul cel mare al cuplului, a murit în 2011 în Africa de Sud din cauza unei boli, iar în 2015 a decedat Michele Ferrero.

Potrivit sursei citate, Maria Franca Ferrero şi-a continuat eforturile filantropice, care i-au adus, printre altele, premiul Fundaţiei Naţionale Italo-Americane din Statele Unite. În 2024, i s-a acordat titlul de „Cavaler în grad de mare cruce”, pentru meritele aduse Republicii italiene. Maria Franca Ferrero îi lasă în urmă pe fiul său Giovanni, nurorile Paola şi Luisa şi cinci nepoţi.

În decembrie, Adunarea Extraordinară a Acţionarilor Ferrero International, una dintre cele două societăţi holding ale Grupului, a modificat statutul societăţii şi a numit-o pe Maria Franca Ferrero preşedinte onorific pe viaţă.

Numirea, se arată într-o notă, este „o recunoaştere cuvenită şi o expresie a recunoştinţei profunde pentru cei peste douăzeci şi şapte de ani în calitate de director şi preşedinte al companiei, precum şi pentru sprijinul şi sfaturile sale valoroase alături de soţul său Michele Ferrero, fondatorul grupului, pe o perioadă de peste cincizeci de ani”, mai notează sursa citată.

