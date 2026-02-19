SUA fac presiuni asupra NATO pentru a restrânge activități externe, inclusiv încetarea misiunii cheie din Irak, dar și reducerea KFOR

Statele Unite ale Americii, sub conducerea lui Donald Trump, fac presiuni asupra NATO pentru a reduce multe dintre activitățile sale externe, inclusiv încetarea unei misiuni cheie a alianței în Irak, au declarat patru diplomați NATO pentru POLITICO.

De asemenea, în ultimele luni, Statele Unite ale Americii au făcut presiuni pentru a reduce operațiunea de menținere a păcii a NATO în Kosovo și pentru a împiedica Ucraina și aliații din Indo-Pacific să participe oficial la summitul anual al Alianței din iulie, de la Ankara.

Dorința administrației de a trata NATO ca un pact de apărare strict euroatlantic

Efortul reflectă dorința Casei Albe de a trata NATO ca un pact de apărare strict euroatlantic și de a reduce decenii de expansiune în gestionarea crizelor, parteneriate globale și inițiative bazate pe valori care i-au iritat de mult timp pe președintele SUA și pe baza sa MAGA.

Sub impulsul Washingtonului, NATO ar reduce așa-numitele „activități în afara zonei” care depășesc sarcinile principale ale alianței de apărare și descurajare. Inițiativa a devenit cunoscută pe plan intern ca „revenirea la setările din fabrică”, au declarat cei patru diplomați, cărora li s-a acordat anonimatul.

Efortul ar putea duce la o reducere rapidă a activităților NATO în fostele zone de război, precum și la excluderea unor capitale, printre care Kiev și Canberra, din discuțiile oficiale din această vară.

Casa Albă a refuzat să comenteze public programele de parteneriat și operațiunile globale ale NATO atunci când a fost contactată de POLITICO.

„NATO 3.0”

Noile detalii vin după ce adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, a explicat recent gândirea administrației din spatele a ceea ce el a numit „NATO 3.0”.

„Nu toate misiunile pot fi prioritare. Nu toate capacitățile pot fi de aur”, a declarat Colby miniștrilor Apărării din Alianță săptămâna trecută, reiterând în același timp că SUA rămân angajate în asigurarea securității europene. „Gravitatea situației se măsoară prin capacitatea forțelor europene de a lupta, de a rezista și de a învinge în scenariile cele mai importante pentru apărarea alianței.”

Campania SUA provoacă reacții negative din partea unor aliați.

Renunțarea la inițiativele alianței în străinătate „nu este abordarea corectă”, a declarat unul dintre cei patru diplomați. „Parteneriatele sunt esențiale pentru descurajare și apărare.”

De când Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, el a redus angajamentele SUA în străinătate, a retras trupele și personalul NATO din Europa și a încredințat unele dintre cele mai importante comenzi ale alianței europenilor, în încercarea de a-și reorienta politica externă în jurul „securității naționale de bază”.

Ieșirea din Irak

NATO menține o misiune consultativă menită să consolideze instituțiile de securitate ale Irakului, precum poliția, și să împiedice revenirea grupării Statul Islamic. Operațiunea a fost înființată în primul mandat al lui Trump, în 2018, și extinsă în mod repetat începând cu 2021, la cererea Bagdadului.

Washingtonul a cerut aliaților să pună capăt misiunii încă din septembrie, au declarat primul diplomat citat mai sus și un al doilea diplomat.

Separat, SUA urmează să retragă aproximativ 2.500 de soldați din Irak în cadrul unui acord din 2024 cu guvernul irakian, lucru pe care un oficial al administrației americane l-a declarat pentru POLITICO ca făcând parte din „angajamentul lui Trump de a pune capăt războaielor fără sfârșit”, subliniind în același timp că această mișcare are loc în „strânsă coordonare” cu Bagdadul.

Tamer Badawi, expert în Irak și membru asociat al Centrului de Cercetare Aplicată în Parteneriat cu think tank-ul Orient, a declarat că misiunea NATO în sine nu este „crucială” pentru securitatea țării. Însă renunțarea la aceasta, alături de retragerea SUA, ar putea da putere grupurilor rebele și ar putea „destabiliza” guvernul regional din nordul Kurdistanului, a afirmat el.

Solicitarea SUA se confruntă, de asemenea, cu rezistență în cadrul Alianței. „Nu este momentul să ieșim din Irak... guvernul ne vrea acolo”, a spus primul diplomat.

Al doilea diplomat a spus că „majoritatea” aliaților sunt de acord că misiunea din Irak ar trebui redusă, dar pe o perioadă mai lungă de timp, menținând în același timp o operațiune mai restrânsă.

Reducerea prezenței în Kosovo. O chestiune îngrijorătoare pentru aliații europeni

Statele Unite au semnalat, de asemenea, că doresc să reducă forța NATO din Kosovo (KFOR), potrivit celor patru diplomați, ceea ce este și mai îngrijorător pentru aliații europeni, chiar dacă discuțiile pe această temă se află încă într-un stadiu incipient. Menționăm că și România participă cu militari la misiunea KFOR.

Misiunea internațională de menținere a păcii autorizată de ONU, care a debutat în 1999 după războaiele iugoslave, include în prezent aproximativ 4.500 de soldați.

Engjellushe Morina, cercetător principal în domeniul politicilor la Consiliul European pentru Relații Externe, a declarat că misiunea rămâne „indispensabilă” pentru securitatea regională. Dacă NATO se retrage, acest lucru ar putea încuraja separatiștii sârbi din nordul Kosovo, a spus ea, creând un efect de imitare în rândul etnicilor sârbi din regiunea Republika Srpska din Bosnia.

„Suntem destul de îngrijorați” de încercările de a reduce misiunea, a declarat un al cincilea diplomat NATO de rang înalt, deoarece „situația din Balcanii de Vest se poate agrava rapid”.

Contactat de POLITICO, un oficial NATO care a vorbit în numele organizației a declarat că „nu există un calendar asociat misiunii NATO în Irak ... sau cu KFOR”, adăugând: „Aceste misiuni se bazează pe necesități, sunt supuse unei revizuiri periodice și sunt ajustate pe măsură ce circumstanțele evoluează”.

Deocamdată, nu s-a luat nicio decizie cu privire la încheierea vreuneia dintre operațiuni. Toți cei 32 de aliați trebuie să aprobe începerea și încheierea misiunilor, un proces care implică de obicei manevre și campanii de presiune din partea mai multor aliați, nu doar din partea SUA.

Fără aliați suplimentari

SUA presează, de asemenea, aliații să nu invite Ucraina și cei patru parteneri oficiali ai alianței din Indo-Pacific – Australia, Noua Zeelandă, Japonia și Coreea de Sud – la reuniunile oficiale de la summitul NATO din iulie de la Ankara, au declarat cei patru diplomați.

Țările ar putea fi totuși invitate la evenimente paralele, au adăugat ei, cererea fiind parțial justificată prin reducerea numărului de reuniuni la summit.

Menținerea țărilor partenere NATO în afara summitului „ar transmite un semnal că poate accentul se pune mai mult pe problemele centrale ale NATO”, a declarat Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO și cercetătoare senior la Royal United Services Institute din Londra.

Purtătorul de cuvânt oficial al NATO a declarat că alianța „va comunica în timp util cu privire la participarea partenerilor la summit”.

Între timp, personalul NATO a propus, de asemenea, eliminarea unui forum public din reuniunea de anul acesta, un eveniment paralel care găzduiește lideri de țări, experți în apărare și oficiali guvernamentali în cadrul diverselor paneluri de discuții care, de obicei, sporesc vizibilitatea summitului anual.

Oficialul NATO a declarat: „NATO a decis să nu organizeze un forum public anul acesta, dar va găzdui un forum al industriei de apărare în marja summitului de la Ankara”.

Funcționarii NATO au declarat capitalelor că această măsură are scopul de a reduce costurile în contextul lipsei de resurse. Însă primul și al doilea diplomat au declarat că, în opinia lor, această măsură ar putea fi determinată indirect și de presiunea exercitată de SUA, având în vedere campania mai amplă a Washingtonului de a reduce finanțarea organizațiilor internaționale.

Lungescu a declarat că renunțarea la forum este în concordanță cu „retrogradarea diviziei de diplomație publică” sub conducerea șefului NATO, Mark Rutte, care a căutat să reducă și să restructureze departamentul de la preluarea mandatului la sfârșitul anului 2024.

Însă într-un moment în care alianța încearcă să convingă publicul larg de meritele activităților sale și de creșterea cheltuielilor pentru apărare, acest lucru este „foarte dăunător”, a declarat un al treilea diplomat.

„NATO trebuie să comunice ce se întâmplă și ce va face”, au spus aceștia, potrivit POLITICO.

