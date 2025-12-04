Melania Trump anunță că Rusia a repatriat încă șapte copii ucraineni: „O ancoră de optimism”

Încă şapte copii ucraineni au fost returnaţi din Rusia către familiile lor din Ucraina, un semn binevenit al cooperării dintre cele două ţări aflate în război, a anunţat joi prima doamnă a SUA, Melania Trump, la o zi după ce soţul ei, Donald Trump, a estimat că drumul către pace este în continuare neclar, în pofida unui plan de pace pe care el l-a propus.

Melania Trump a făcut o prioritate din repatrierea copiilor pe care autorităţile ruse i-au preluat din teritoriile ucrainene ocupate de armata rusă şi i-au dus în Rusia ori în alte locaţii din acele teritorii. Soţia preşedintelui american a declarat în octombrie că a obţinut o linie deschisă de comunicare cu preşedintele rus Vladimir Putin şi că unii copii ucraineni au fost restituiţi familiilor lor, iar alţii vor reveni în curând în Ucraina.

La summitul desfăşurat pe 15 august în Alaska, Donald Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin o scrisoare din partea Melaniei Trump, în care aceasta îl îndeamnă să protejeze copiii în faţa războiului.

Potrivit soţiei preşedintelui SUA, preşedintele rus i-a răspuns în scris. El şi-a exprimat „disponibilitatea de a se angaja într-un dialog direct cu mine şi să ofere informaţii detaliate despre copiii ucraineni care locuiesc în Rusia”, iar „de atunci am menţinut cu preşedintele Putin un canal deschis de comunicare cu privire la bunăstarea acestor copii”, a anunţat în octombrie Melania Trump.

„Salut leadership-ul şi diplomaţia persistentă a Rusiei şi Ucrainei pentru realizarea reunificării copiilor cu familiile lor. Punţile pe care le-au construit au creat un mediu de colaborare tangibil - o ancoră de optimism”, a transmis joi Melania într-un comunicat. „Speranţa mea este că, în cele din urmă, eforturile noastre colective vor duce la o stabilitate regională extinsă”, adaugă ea.

Ucraina acuză Rusia că a răpit cel puţin 19.000 de copii din teritoriile ucrainene ocupate, fără consimţământul familiei sau al tutorilor, în timp ce Rusia afirmă că nu este vorba despre răpiri, ci despre măsuri de protejare a copiilor aflaţi într-o situaţie vulnerabilă în zonele de confruntări armate. Potrivit Ucrainei, numai aproximativ 1.850 dintre aceşti copii au fost repatriaţi până în prezent.

Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis în martie 2023 un mandat de arestare pe numele lui Putin, acuzându-l de crime de război prin deportarea ilegală a acestor copii, în timp ce Rusia a denunţat această acţiune ca fiind „scandaloasă şi inacceptabilă”.

Repatrierea celor şapte copii ucraineni a fost de asemenea anunţată de responsabila rusă pentru protecţia minorilor, Maria Lvova-Belova, pe numele căreia CPI a emis de asemenea un mandat de arestare.

„Continuăm activitatea noastră de reunire a copiilor cu familiile lor din Rusia, Ucraina şi ţări terţe. Desfăşurăm această activitate la ordinul preşedintelui rus Vladimir Putin. Şapte copii se reunesc cu familiile lor din Ucraina - şase băieţi şi o fată”, a scris ea pe Telegram.

