Live TV

Mesaj dur al lui Zelenski pentru aliați, înainte de întâlnirea cu Trump la ONU

Data publicării:
Joint press conference of President of Ukraine and President of European Parliament, Kyiv - 17 Sep 2025
Volodimir Zelenski / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Zelenski vrea ca „întreaga Europă” să impună sancțiuni Ce vrea Zelenski să îi ceară lui Trump Ucraina folosește tot mai multe drone cu rază lungă

Volodimir Zelenski spune că îi va cere lui Donald Trump să impună sancțiuni Rusiei atunci când se vor întâlni săptămâna viitoare la Națiunile Unite, la New York, și le-a cerut aliaților Ucrainei să „înceteze să mai piardă timpul”.

Zelenski a spus că se așteaptă la impunerea de noi sancțiuni dacă Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu el față în față sau să accepte o încetare a focului. „Dacă războiul continuă și nu există pași către pace, ne așteptăm la sancțiuni”, a declarat el.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va lua măsuri împotriva Rusiei, dar până acum nu a trecut la fapte. Săptămâna trecută a spus că SUA sunt pregătite să „impună sancțiuni majore”, însă doar după ce toate țările NATO vor fi de acord să nu mai cumpere petrol din Rusia și să aplice tarife asupra Chinei, un alt mare importator.

Vorbind unui grup de jurnaliști la Kiev, printre care și The Guardian, Zelenski și-a exprimat frustrarea față de ritmul evenimentelor. El a spus că a lega sancțiunile americane de cerințe impuse țărilor europene „încetinește presiunea asupra lui Putin”.

„Președintele Trump așteaptă acțiuni ferme din partea Europei. Cred că pierdem foarte mult timp dacă nu sunt impuse sancțiuni sau nu se iau unele măsuri, pe care le așteptăm foarte mult de la el \[Trump]”, a spus Zelenski, din biroul prezidențial.

Zelenski vrea ca „întreaga Europă” să impună sancțiuni

Aliații apropiați ai lui Trump, Ungaria și Slovacia, au refuzat să întrerupă legăturile energetice cu Moscova. Ele sunt ultimele două state membre UE care mai cumpără petrol rusesc prin conducta Drujba. Ucraina a bombardat-o luna trecută, stârnind un răspuns furios din partea premierului ungar Viktor Orbán.

Zelenski a spus că vrea ca „întreaga Europă” să impună sancțiuni. El a adăugat că Trump ar putea „să împingă” țările europene să facă mai mult și că guvernul pro-rus al Slovaciei ar fi probabil sensibil la presiunea americană. „Toată lumea se uită spre Statele Unite”, a subliniat el.

El și-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin în orice format, fie față în față, fie „trilateral”, cu președintele SUA prezent în sală. Kremlinul spune că „rădăcinile conflictului” trebuie abordate înainte ca o astfel de întâlnire să poată avea loc, referindu-se la capitularea Ucrainei.

Ce vrea Zelenski să îi ceară lui Trump

În timpul vizitei sale la New York, Zelenski va încerca, de asemenea, să obțină clarificări privind garanțiile de securitate pe care SUA ar fi dispuse să le ofere ca parte a unui acord de pace. El a spus că premierul britanic, Keir Starmer, a ridicat această problemă cu Trump în timpul vizitei de stat a acestuia în Regatul Unit și în cadrul discuțiilor de joi de la Chequers.

Zelenski a declarat că soția sa, Olena, se va întâlni „cel mai probabil” la New York cu Melania Trump. Cele două ar urma să discute despre repatrierea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Prima doamnă a SUA este văzută ca fiind mai apropiată de Kiev decât președintele, care l-a criticat dur pe Zelenski la întâlnirea lor din februarie, în Biroul Oval.

Întâlnirea lor de la Casa Albă din august a fost mai reușită, mai mulți lideri europeni, inclusiv Starmer, alăturându-se discuțiilor. Întâlnirea bilaterală de săptămâna viitoare are loc pe fondul unor acțiuni provocatoare ale Rusiei în Europa: trei avioane de vânătoare rusești au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, după un incident anterior în Polonia.

Ucraina folosește tot mai multe drone cu rază lungă

Zelenski a spus că Ucraina folosește tot mai multe drone cu rază lungă pentru a ataca instalațiile energetice ale inamicului, utilizate pentru aprovizionarea mașinăriei de război a Rusiei. Sâmbătă dimineață, dronele au lovit rafinăria de petrol din Saratov pentru a doua oară într-o săptămână. Imaginile arată explozii și flăcări. Un alt atac a avariat o rafinărie în regiunea Samara.

Președintele ucrainean a prezis că criza combustibilului din Rusia, care a dus la cozi lungi la benzină în unele zone ale țării, se va agrava. El a spus că Ucraina recuperează diferența față de Moscova în ceea ce privește producția de drone, dar are nevoie de mai multe fonduri pentru a-și finanța producția internă de arme.

Peste noapte, Rusia a lansat un atac de amploare cu drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Cel puțin trei persoane au fost ucise după ce o rachetă cu muniție cluster a lovit un bloc de apartamente în orașul Dnipro. Alte regiuni, inclusiv Nikolaev, Cernihiv și Zaporojie, au fost de asemenea vizate, au declarat oficialii.

Pe rețelele de socializare, Zelenski a acuzat Kremlinul că nu bombardează ținte militare, ci aplică o „strategie deliberată” de a teroriza civilii și de a distruge infrastructura. „Este nevoie de un răspuns internațional ferm”, a spus el, cerând Europei să consolideze apărarea antiaeriană a Ucrainei și să sporească livrările de arme.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zele donetk
1
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Rafinărie rusă atacată de dronă
3
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani mai tânără: nu e prima dată când a abordat-o
Digi Sport
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani mai tânără: nu e prima dată când a abordat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Nazare: Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice. Nu...
ilie bolojan in parlament
Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are...
oameni pe strada
SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR...
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus”
Activistul Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață
Șeful USR, reacție dură la noua moțiune depusă de AUR: „S-au trezit fix presupuşii patrioţi să atace”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drona atac
Ucraina a atacat din nou cu drone rafinării de pe teritoriul Rusiei
Pavlohrad attack
Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei de la începutul războiului. 3 morți, 30 de răniți
mig-31 rusesc in zbor
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia
Armă Kalașnikov
Mafia italiană primește arme rusești. Experții Europol cred că traficul se face cu acordul Kremlinului
polonia
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate după atacuri ruseşti asupra Ucrainei, aproape de granița cu Polonia
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Mariana Bitang, „doamna de aur” a gimnasticii românești. Ce face și cum arată astăzi partenera...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume, Paige Spiranac, anunț surpriză: ”Hainele nu sunt incluse”
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Merită schimbarea
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme