Mesaj dur al lui Zelenski pentru aliați, înainte de întâlnirea cu Trump la ONU

Volodimir Zelenski spune că îi va cere lui Donald Trump să impună sancțiuni Rusiei atunci când se vor întâlni săptămâna viitoare la Națiunile Unite, la New York, și le-a cerut aliaților Ucrainei să „înceteze să mai piardă timpul”.

Zelenski a spus că se așteaptă la impunerea de noi sancțiuni dacă Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu el față în față sau să accepte o încetare a focului. „Dacă războiul continuă și nu există pași către pace, ne așteptăm la sancțiuni”, a declarat el.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va lua măsuri împotriva Rusiei, dar până acum nu a trecut la fapte. Săptămâna trecută a spus că SUA sunt pregătite să „impună sancțiuni majore”, însă doar după ce toate țările NATO vor fi de acord să nu mai cumpere petrol din Rusia și să aplice tarife asupra Chinei, un alt mare importator.

Vorbind unui grup de jurnaliști la Kiev, printre care și The Guardian, Zelenski și-a exprimat frustrarea față de ritmul evenimentelor. El a spus că a lega sancțiunile americane de cerințe impuse țărilor europene „încetinește presiunea asupra lui Putin”.

„Președintele Trump așteaptă acțiuni ferme din partea Europei. Cred că pierdem foarte mult timp dacă nu sunt impuse sancțiuni sau nu se iau unele măsuri, pe care le așteptăm foarte mult de la el \[Trump]”, a spus Zelenski, din biroul prezidențial.

Zelenski vrea ca „întreaga Europă” să impună sancțiuni

Aliații apropiați ai lui Trump, Ungaria și Slovacia, au refuzat să întrerupă legăturile energetice cu Moscova. Ele sunt ultimele două state membre UE care mai cumpără petrol rusesc prin conducta Drujba. Ucraina a bombardat-o luna trecută, stârnind un răspuns furios din partea premierului ungar Viktor Orbán.

Zelenski a spus că vrea ca „întreaga Europă” să impună sancțiuni. El a adăugat că Trump ar putea „să împingă” țările europene să facă mai mult și că guvernul pro-rus al Slovaciei ar fi probabil sensibil la presiunea americană. „Toată lumea se uită spre Statele Unite”, a subliniat el.

El și-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin în orice format, fie față în față, fie „trilateral”, cu președintele SUA prezent în sală. Kremlinul spune că „rădăcinile conflictului” trebuie abordate înainte ca o astfel de întâlnire să poată avea loc, referindu-se la capitularea Ucrainei.

Ce vrea Zelenski să îi ceară lui Trump

În timpul vizitei sale la New York, Zelenski va încerca, de asemenea, să obțină clarificări privind garanțiile de securitate pe care SUA ar fi dispuse să le ofere ca parte a unui acord de pace. El a spus că premierul britanic, Keir Starmer, a ridicat această problemă cu Trump în timpul vizitei de stat a acestuia în Regatul Unit și în cadrul discuțiilor de joi de la Chequers.

Zelenski a declarat că soția sa, Olena, se va întâlni „cel mai probabil” la New York cu Melania Trump. Cele două ar urma să discute despre repatrierea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Prima doamnă a SUA este văzută ca fiind mai apropiată de Kiev decât președintele, care l-a criticat dur pe Zelenski la întâlnirea lor din februarie, în Biroul Oval.

Întâlnirea lor de la Casa Albă din august a fost mai reușită, mai mulți lideri europeni, inclusiv Starmer, alăturându-se discuțiilor. Întâlnirea bilaterală de săptămâna viitoare are loc pe fondul unor acțiuni provocatoare ale Rusiei în Europa: trei avioane de vânătoare rusești au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, după un incident anterior în Polonia.

Ucraina folosește tot mai multe drone cu rază lungă

Zelenski a spus că Ucraina folosește tot mai multe drone cu rază lungă pentru a ataca instalațiile energetice ale inamicului, utilizate pentru aprovizionarea mașinăriei de război a Rusiei. Sâmbătă dimineață, dronele au lovit rafinăria de petrol din Saratov pentru a doua oară într-o săptămână. Imaginile arată explozii și flăcări. Un alt atac a avariat o rafinărie în regiunea Samara.

Președintele ucrainean a prezis că criza combustibilului din Rusia, care a dus la cozi lungi la benzină în unele zone ale țării, se va agrava. El a spus că Ucraina recuperează diferența față de Moscova în ceea ce privește producția de drone, dar are nevoie de mai multe fonduri pentru a-și finanța producția internă de arme.

Peste noapte, Rusia a lansat un atac de amploare cu drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Cel puțin trei persoane au fost ucise după ce o rachetă cu muniție cluster a lovit un bloc de apartamente în orașul Dnipro. Alte regiuni, inclusiv Nikolaev, Cernihiv și Zaporojie, au fost de asemenea vizate, au declarat oficialii.

Pe rețelele de socializare, Zelenski a acuzat Kremlinul că nu bombardează ținte militare, ci aplică o „strategie deliberată” de a teroriza civilii și de a distruge infrastructura. „Este nevoie de un răspuns internațional ferm”, a spus el, cerând Europei să consolideze apărarea antiaeriană a Ucrainei și să sporească livrările de arme.

Editor : M.I.