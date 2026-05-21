Clipul în care ministrul israelian de extremă dreapta Ben Gvir se laudă cu tratamentul umilitor aplicat activiștilor din flotila umanitară a stârnit o furtună de reacții internaționale. Mai multe țări au convocat ambasadorii israelieni și cer scuze publice, anunță BBC. Unele state solicită chiar interzicerea prezenței ministrului pe teritoriul european. Inclusiv România s-a alăturat protestui diplomatic.

Tratamentul aplicat de Israel activiștilor pro-palestinieni aflați la bordul unei flote umanitare cu destinația Gaza, interceptată de forțele navale israeliene, a fost condamnat la nivel internațional.

Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia și Canada s-au numărat printre țările care și-au exprimat indignarea după ce ministrul de extremă dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a publicat un videoclip în care apărea batjocorindu-i pe activiștii îngenuncheați, cu mâinile legate la spate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acțiunile sale au atras, de asemenea, critici rare din partea prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care a declarat că acestea „nu sunt în concordanță cu valorile Israelului”.

Adalah, un grup pentru drepturile omului care reprezintă deținuții, a declarat că aceștia au fost abuzați fizic, ceea ce a dus la „leziuni grave și extinse”. Cel puțin trei persoane au fost duse la spital și au fost externate ulterior.

„Avocații au documentat zeci de participanți cu suspiciuni de fracturi de coaste și dificultăți de respirație rezultate din acestea”, a afirmat Adalah.

„Rapoartele au indicat, de asemenea, utilizarea frecventă a pistolelor Taser împotriva participanților, precum și leziuni suferite în urma utilizării gloanțelor de cauciuc în timpul interceptării”.

Grupul a afirmat că activiștii au fost, de asemenea, „supuși la degradare severă, hărțuire sexuală și umilire”.

„Manevră de PR în serviciul Hamas”

Peste 50 de ambarcațiuni participante la Flotila Globală Sumud (GSF) au plecat joi trecut din Turcia, transportând o cantitate simbolică de ajutoare. La bord se aflau 430 de persoane din peste 40 de țări.

Israelul a respins acțiunea ca fiind o „manevră de PR în serviciul Hamas”.

Luni dimineață, comando-uri navale israeliene înarmate au început să intercepteze flota în apele internaționale la vest de Cipru, la aproximativ 250 de mile marine (460 km) de coasta Gazei, care se află sub blocadă maritimă israeliană.

Organizatorii GSF au declarat că toate ambarcațiunile fuseseră interceptate până marți seara, una dintre ele reușind să se apropie la 80 de mile marine de teritoriul palestinian.

Aceștia au acuzat Israelul de o „agresiune ilegală în marea liberă” și au afirmat că trupele de comando israeliene au deschis focul asupra a șase ambarcațiuni, au folosit tunuri de apă și au lovit intenționat o navă.

Ministerul de Externe israelian a declarat că nu s-a folosit muniție reală și a insistat că „nu va permite nicio încălcare a blocadei navale legale asupra Gazei”.

Ministerul a mai precizat că toți activiștii au fost transferați pe nave israeliene și că li se va permite să se întâlnească cu reprezentanții consulari după sosirea în Israel.

Miercuri dimineață, Adalah a declarat că activiștii erau „duși pe teritoriul israelian împotriva voinței lor” și reținuți în portul Ashdod.

„Echipa juridică va contesta legalitatea acestor rețineri și va cere eliberarea imediată a tuturor participanților la flotilă”, a adăugat aceasta.

Un clip care a stârnit furie

După-amiaza, Ben-Gvir - un ultranaționalist care, în calitate de ministru al securității naționale, coordonează forțele de poliție israeliene - a postat un videoclip pe rețelele de socializare, intitulat „Bine ați venit în Israel”. În acesta apărea vizitând un centru de detenție din portul Ashdod, unde sunt reținuți activiștii.

Se vede cum el încurajează personalul de securitate în timp ce aceștia o împing la pământ pe o activistă care strigă „Liberă, liberă, Palestina” în timp ce el trece pe lângă ea.

Ben-Gvir este apoi arătat fluturând un steag israelian mare lângă zeci de activiști îngenuncheați pe pământ, cu mâinile legate la spate. El le spune în ebraică: „Bine ați venit în Israel. Noi suntem stăpânii”.

Alți activiști sunt arătați îngenuncheați pe puntea unei nave în timp ce se cântă imnul național israelian.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a calificat acțiunile lui Ben-Gvir drept „josnice”.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat că videoclipul arată „scene absolut rușinoase”, adăugând că a trimis o convocare la ambasada israeliană pentru a cere o „explicație urgentă”.

Ea a spus anterior că guvernul era „în contact cu familiile mai multor cetățeni britanici implicați pentru a le oferi asistență consulară”.

Anul trecut, Ben-Gvir și un al doilea ministru au fost sancționați de Marea Britanie, Australia, Norvegia, Canada și Noua Zeelandă pentru „incitarea repetată la violență împotriva comunităților palestiniene”. A fost pentru prima dată când miniștrii israelieni au fost sancționați de guvernele occidentale.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a calificat tratamentul aplicat de Israel activiștilor drept „abominabil”, adăugând că a dat instrucțiuni oficialilor să-l convoace pe ambasadorul israelian.

„Protecția civililor și respectul pentru demnitatea umană trebuie respectate pretutindeni, în orice moment”, a declarat Carney într-o postare pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul australian de externe, Penny Wong, l-a condamnat pe Ben-Gvir, afirmând că acțiunile autorităților israeliene sunt „umilitoare”.

Australia, Italia, Franța, Țările de Jos, Belgia și Spania au declarat că acțiunile lui Ben-Gvir sunt „inacceptabile” și că au convocat ambasadorii israelieni din țările respective.

Ministrul irlandez de externe, Helen McEntee, a declarat că imaginile arată că „participanții reținuți ilegal”, inclusiv cetățeni irlandezi, „nu erau tratați în niciun fel cu demnitatea sau respectul cuvenite”.

Într-o mișcare neobișnuită, ministrul de Externe al Israelului s-a alăturat condamnării adresate colegului său de cabinet.

Adresându-i-se pe X, Gideon Saar a scris: „Ai adus în mod conștient prejudicii statului nostru prin această manifestare rușinoasă – și nu este prima dată.”

Ben-Gvir a ripostat rapid, afirmând: „Se așteaptă ca ministrul de Externe să înțeleagă că Israelul nu mai este o țintă ușoară.”

Netanyahu a emis apoi propria sa mustrare.

„Israelul are tot dreptul să împiedice flotilele provocatoare ale susținătorilor teroriștilor Hamas să intre în apele noastre teritoriale și să ajungă în Gaza”, se arată într-o declarație. „Cu toate acestea, modul în care ministrul Ben-Gvir a tratat activiștii flotilei nu este în conformitate cu valorile și normele Israelului.”

Citește și:

Patru state europene cer Israelului să renunţe la un proiect de lege privind pedeapsa capitală

Prim-ministrul a adăugat că a dat instrucțiuni autorităților israeliene să „expulzeze provocatorii cât mai curând posibil”.

GSF a declarat că activiștii de la bord transportau alimente, lapte praf pentru bebeluși și ajutoare medicale pentru palestinienii din Gaza, unde condițiile de viață sunt cumplite și majoritatea celor 2,1 milioane de locuitori sunt strămutați, în ciuda armistițiului convenit de Israel și Hamas în octombrie anul trecut.

Ministerul de Externe israelian a descris Gaza ca fiind „inundată de ajutoare”, afirmând că peste 1,5 milioane de tone de ajutoare și mii de tone de provizii medicale au intrat pe teritoriu în ultimele șapte luni.

ONU a declarat săptămâna trecută că multe familii strămutate din Gaza erau încă nevoite să se adăpostească în corturi supraaglomerate sau în clădiri grav avariate, din cauza lipsei unor alternative mai sigure.

Editor : C.A.