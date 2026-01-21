Live TV

Motivul pentru care AI nu va duce la dispariția locurilor de muncă, ci la mai multe angajări. Explicația șefului Nvidia

Data publicării:
Jensen Huang, șeful Nvidia.
Jensen Huang, șeful Nvidia. Foto: Profimedia

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că inteligența artificială nu va „fura” locurile de muncă ale oamenilor, deoarece automatizează sarcinile, dar păstrează „scopul mai larg” al joburilor din industriile cheie. Mulți au avertizat, de exemplu, că AI va elimina locurile de muncă din radiologie. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar alte domenii ar putea urma un model similar.

Spitalele, firmele de avocatură și companiile de tehnologie văd cum inteligența artificială va remodela, cel mai probabil, munca: prin automatizarea sarcinilor, fără a elimina locurile de muncă în sine.

Acesta este mesajul principal pe care CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, l-a subliniat într-o apariție recentă la podcastul No Priors.

Într-un interviu amplu, el a susținut că temerile de distrugere în masă a locurilor de muncă confundă adesea „sarcinile” implicate într-un loc de muncă cu „scopul” mai larg al rolului. AI, în opinia sa, schimbă modul în care se îndeplinesc sarcinile, dar scopul rămâne același. Și asta înseamnă că tehnologia probabil nu va distruge locuri de muncă, ci ar putea chiar crește cererea pentru persoanele responsabile de rezultatele la locul de muncă.

Ideea lui Huang este simplă: majoritatea locurilor de muncă conțin sarcini repetabile pe care tehnologia le poate comprima și un scop mai larg care rămâne condus de om. El a evidențiat radiologia ca exemplu concret.

Cu ani în urmă, pionierul inteligenței artificiale, Geoffrey Hinton, a prezis că inteligența artificială va elimina multe locuri de muncă în radiologie și i-a sfătuit pe studenți să evite acest domeniu. S-a întâmplat exact opusul. Deși inteligența artificială automatizează multe sarcini, acum sunt angajați mai mulți radiologi decât atunci când Hinton și-a făcut predicția în 2016.

În 2025, programele americane de rezidențiat pentru radiologie de diagnostic au oferit un număr record de 1.208 de posturi, o creștere de 4% față de 2024, iar ratele posturilor vacante în acest domeniu sunt la niveluri record. De asemenea, în 2025, radiologia era a doua cea mai bine plătită specialitate medicală din SUA, cu un venit mediu de 520.000 de dolari pe an, cu peste 48% mai mare decât salariul mediu al unui radiolog în 2015 (anul anterior predicției lui Hinton).

Cum s-a întâmplat acest lucru? Huang a susținut că scopul postului nu este „citirea scanărilor”. Acestea sunt sarcini pe care inteligența artificială le-a automatizat. Adevăratul scop al unui radiolog este de a diagnostica bolile, de a ghida tratamentul și de a sprijini aceste eforturi cu cercetare. Atunci când inteligența artificială îi ajută pe medici să evalueze mai multe imagini cu o încredere mai mare, spitalele pot deservi mai mulți pacienți, pot genera mai multe venituri și pot justifica angajarea mai multor specialiști.

Aceeași logică, a spus el, se aplică în întreaga economie.

„Îmi petrec cea mai mare parte a zilei tastând”, a remarcat Huang, descriind scrierea ca pe o sarcină, nu ca pe scopul slujbei sale. Instrumentele care automatizează scrisul nu elimină nevoia de directori; adesea extind volumul de muncă pe care liderii și alți angajați îl pot prelua, a spus el.

„Faptul că cineva ar putea folosi inteligența artificială pentru a automatiza o mare parte din tastarea mea - apreciez foarte mult acest lucru și mă ajută foarte mult”, a spus el. „Nu m-a făcut cu adevărat, dacă vreți, mai puțin ocupat. În multe privințe, devin mai ocupat pentru că sunt capabil să lucrez mai mult”, explică el.

Această paradigmă „sarcină versus scop” este din ce în ce mai vizibilă în domenii în care instrumentele de inteligență artificială accelerează și automatizează sarcini precum redactarea, rezumarea și generarea de cod.

Huang spune că domeniul dezvoltării de software este un caz în care inteligența artificială poate reduce timpul petrecut cu o sarcină principală (scrierea codului), crescând în același timp cererea pentru scopul mai larg al postului: rezolvarea problemelor și identificarea unora noi care merită rezolvate.

Nvidia, a spus el, angajează agresiv chiar dacă instrumentele de codare bazate pe inteligență artificială, cum ar fi Cursor, se răspândesc în rândul echipelor de inginerie ale companiei, deoarece creșterile de productivitate permit companiilor să urmărească mai multe idei. Acest lucru poate crește veniturile, lăsând mai mulți bani pentru angajarea de personal nou.

Dreptul este un alt exemplu pe care l-a citat șeful Nvidia. Citirea și redactarea contractelor sunt sarcini, în timp ce scopul unui avocat este de a proteja clienții și de a rezolva disputele. Inteligența artificială poate accelera munca cu multe documente, dar adevărata valoare a rolului se bazează pe judecată, strategie și responsabilitate - și e nevoie de avocați umani experimentați și de încredere pentru asta.

Acest lucru se aplică chiar și chelnerilor care lucrează într-un restaurant. Sarcina lor este de a prelua comenzile de mâncare, dar scopul lor este de a se asigura că clienții se simt bine, a spus Huang.

„Dacă AI preia comanda sau chiar livrează mâncarea, sarcina chelnerului este totuși să ne ajute să avem o experiență excelentă”, a adăugat CEO-ul.

Argumentul lui Huang nu este că AI nu va perturba rolurile - o va face. Dar el susține că dovezile indică mai puțin o prăbușire generală a ocupării forței de muncă și mai mult spre o reproiectare a locurilor de muncă.

Pentru angajați, implicația este pragmatică: dacă rolul tău este definit în primul rând de o sarcină repetabilă, AI este o amenințare directă. Dacă este ancorată în rezultate - diagnostic, experiența clientului, rezolvarea problemelor, rezolvarea conflictelor, AI poate fi mai puțin un înlocuitor și mai mult o pârghie, schimbând ceea ce faci, dar păstrând în același timp intact scopul locului de muncă.

