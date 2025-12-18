Live TV

New York: Papa Leon al XIV-lea a acceptat demisia influentului cardinal Dolan

Data publicării:
Timothy Dolan
Cardinalul Timothy Dolan. Foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a acceptat demisia influentului cardinal american Timothy Dolan din funcția de conducere a arhiepiscopiei de New York, îndepărtând astfel o figură importantă a taberei conservatoare americane, a anunțat Vaticanul joi, 18 decembrie.

Papa american l-a înlocuit pe Monseniorul Dolan, care și-a prezentat demisia la vârsta de 75 de ani, în conformitate cu dreptul canonic, cu un episcop necunoscut în vârstă de 58 de ani, originar din Illinois, Ronald Hicks, scrie Le Figaro.

Timothy Michael Dolan (născut la 6 februarie 1950) este un influent cardinal american al Bisericii Catolice.

A fost unul dintre cardinalii electori care au participat la conclavul din mai 2025, în urma căruia a fost ales Papa Leon al XIV-lea. El a fost ridicat la rangul de cardinal de către Papa Benedict al XVI-lea.

 

